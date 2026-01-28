8 warming-up-oefeningen ter voorbereiding voor je work-out

Een warming-up mag niet optioneel zijn, het is onderdeel van de training. Een warming-up helpt je lichaam en geest voor te bereiden op prestaties, of je nu een krachtsessie plant, een snelheidstraining op de baan of een fietstocht. Het helpt met name de bloedstroom te verhogen, activeert belangrijke spieren en bereidt je lichaam voor op betere prestaties.

Voordat je aan je hoofdwork-out begint, kun je met een warming-up van een paar minuten je mobiliteit verbeteren, gewrichts- en spierstijfheid verminderen en je helpen om met meer controle en zelfvertrouwen te bewegen.