Plantaire Fasciitis voorkomen

Mini-biologieles: de fascia plantaris, een sterke bindweefselband die onder het midden van de voet loopt en je wreef ondersteunt. De fascia wordt elke dag duizenden keren uitgerekt terwijl je loopt en hardloopt en is tot op zekere hoogte erg sterk, aldus Ian Klein, een specialist in sportfysiologie, crosstraining en blessurepreventie aan Ohio University. Sleutelwoorden: tot op zekere hoogte. Overmatige belasting — van te veel trainen, te snel te veel hardlopen en geen hersteldagen inplannen — kan het weefsel te ver uitrekken, zegt Kate VanDamme, een fysiotherapeut en klinisch specialist orthopedie bij NYU Langone Health Sports Performance Center. Na overmatige belasting kan de fascia ontstoken raken en scheuren, zegt Klein.

Dit probleem komt niet alleen voor bij beginners. Plantaire fasciitis kan ook bij ervaren lopers voorkomen die te hard lopen, zegt Klein. Biomechanische problemen, zoals verkorte kuitspieren (door niet te stretchen) of een stramme grote teen (door te hard op je voeten te lopen) die aan de stijfplantaire fascia trekt, kunnen ook aan het probleem bijdragen, licht VanDamme toe. Als je plat- of holvoeten hebt, de hele dag voor je werk staat en/of vaak hoge hakken draagt, dan neemt het risico toe zegt ze.