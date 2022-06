Zeven voordelen van hardlopen in de ochtend

Een work-out in de ochtend kan de slaapkwaliteit bevorderen in vergelijking met work-outs in de middag of avond. De auteurs van een onderzoek uit 2014 dat werd gepubliceerd in Vascular Health and Risk Management concludeerden dat de vroege ochtend de beste tijd zou kunnen zijn voor aerobe training.

Dat wordt door andere onderzoeken ondersteund. Een onderzoek onder oudere volwassenen, gepubliceerd in Sleep Medicine, toonde aan dat work-outs in de ochtend bijzonder nuttig kunnen zijn voor mensen die moeilijk in slaap komen. Een ander onderzoek suggereerde dat zware trainingen in de avond (binnen een uur voor het slapen gaan) de slaap kunnen verstoren.