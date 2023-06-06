Waarom heb ik last van gevoelloze voeten tijdens het hardlopen? Onze experts leggen het uit

Stel, je gaat een rondje hardlopen en krijgt last van een tintelend gevoel in je voeten. Vervolgens wordt plotseling je hele voet helemaal gevoelloos, van hak tot teen. Carol Mack, fysiotherapeut en gespecialiseerd in atletische prestaties, vertelt dat ze redelijk vaak klachten hoort die te maken hebben met gevoelloze voeten, met name van hardlopers.

Het ontstaan en de ernst kunnen sterk verschillen, vertelt ze, van een verlies van gevoel zodra de run begint tot een geleidelijke gevoelloosheid als het aantal kilometers oploopt. In sommige gevallen wordt maar één voet geheel of deels gevoelloos. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat alleen je teen gevoelloos wordt.

"Er is geen eenduidige oorzaak voor het optreden van gevoelloosheid", zegt ze. "Er zijn allerlei redenen waarom dit gebeurt, van slecht schoeisel tot een verkeerde loopbeweging tot zenuwproblemen."

Volgens het Institute for Preventive Foot Health heeft zeven procent van de volwassenen in de Verenigde Staten weleens last gehad van gevoelloze voeten. Hier zijn enkele mogelijke oorzaken, samen met strategieën om het te voorkomen. Maar nog belangrijker, experts leggen uit wanneer het tijd is om een arts te raadplegen.