Hardloopgear voor koud weer

Als hardloper wil je ook 's winters gewoon blijven hardlopen. Daar verandert de kou niets aan. Maar hardlopen bij koud weer hoeft niet meteen te betekenen dat je moet afzien. Je hebt gewoon de juiste gear nodig.

We hebben alles wat je nodig hebt. We helpen je om je tegen de kou, wind, regen en zelfs sneeuw te beschermen zodat je ook 's winters nog kunt blijven trainen. Met de juiste gear wordt het zelfs leuk om in de kou te trainen.

Omdat elke hardloper, elke run en elke weersvoorspelling uniek is, is het dragen van de juiste laagjes erg belangrijk. Je lichaam wordt tijdens het lopen steeds warmer. Als je dus te warm bent gekleed, raak je al gauw oververhit. Hoe langer en intensiever je run is, hoe belangrijker laagjes zijn: je kunt altijd een laagje uittrekken als je te warm wordt.

Hieronder nemen we de belangrijkste opties voor laagjes met je door, zodat je precies weet wat je tijdens je run nodig hebt: een basislaag, een tussenlaag of een buitenlaag — of allemaal tegelijk.