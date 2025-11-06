Hardloopgear voor koud weer

Geen off-Season: wat te dragen tijdens het hardlopen in de kou
Koopwijzer
Leer hoe je je als een professional kunt kleden met hardloopkleding voor de winter, aangedreven door de beste prestatietechnologieën van Nike.
Hardlopen in de kou hoeft niet te betekenen dat je handen bevriezen of tanden klapperen. Als je je in de juiste lagen kleedt - en met de juiste Nike-technologieën - is het concept van slecht weer echt verleden tijd.
Slim laagjes dragen is de sleutel tot hardlopen in het koude winterweer zonder in te leveren op comfort. Je wilt kledingstukken dragen die met je lichaam meebewegen terwijl het opwarmt. Dat betekent basislagen die zweet van je huid afvoeren voor snelle verdamping, tussenlagen die warmte vasthouden, en buitenlagen die je beschermen tegen wind, regen en sneeuw. Als je het slim aanpakt doet, helpt je gear je om de elementen te omarmen en in beweging te blijven, ongeacht de temperatuur.
Of je nu een tempoloop voor zonsopgang begint of kilometers rent op de koudste dag van het jaar, het doel is hetzelfde: warm blijven zonder oververhit te raken. Zo maak je hardloopoutfits voor koud weer met behulp van enkele van de beste innovaties van Nike op het gebied van performancekleding.
Zweetafvoerende onderkleding
Een basislaag is je eerste verdediging tegen de kou. Maar we willen nog geen warmte toevoegen. Denk in plaats daarvan aan vochtbeheersing. Deze lagen zijn ontworpen om direct op de huid te worden gedragen en maken gebruik van Nike Dri-FIT technologie om zweet af te voeren tijdens het hardlopen, zodat je de kou van natte kleding bij koude temperaturen voorkomt.
Onderkleding
Van strakke tanktops tot slim-fit T-shirts met korte mouwen en knusse lagen met lange mouwen, Nike biedt een breed scala aan tops waarmee je je hardloopoutfit voor koud weer kunt samenstellen.
Voor ademend vermogen in een lichtgewicht ontwerp, overweeg de Nike Fast Running Singlet of de Nike Running Singlet. Beide zijn mouwloze opties ontworpen met Nike Dri-FIT technologie en zachte, afleidingsvrije materialen. De aansluitende Nike Pro mouwloze top combineert zweetafvoerende technologie met een rekbare gebreide stof en platte naden voor een comfortabele, nauwsluitende pasvorm die je kilometer na kilometer ondersteunt. De zweetafvoerende Nike Swift Running tanktop is ontworpen voor ademend vermogen en loopt toe in de taille voor eenvoudige gelaagdheid. De lichte en rekbare Nike Trail Running tanktop is gemaakt met Dri-FIT technologie en heeft minimale naden om wrijving te verminderen.
Als een top met korte mouwen meer jouw stijl is, kijk dan eens naar de Nike Stride hardlooptop met reflecterende accenten. Met raglanmouwen die zijn ontworpen om wrijving onder de oksels te verminderen en Dri-FIT ADV technologie voor geavanceerde verkoeling, kun je met deze lichtgewicht top je aandacht op je run richten. De Nike Swift hardlooptop is ook ontworpen om wrijving te verminderen en combineert lichtgewicht, zweetafvoerende stof met een groot mesh achterpaneel voor ventilatie.
Bouw je basislaag op met extra bedekking met een aansluitende top met lange mouwen. De Nike Stride hardlooptop met lange mouwen heeft raglanmouwen om wrijving te verminderen en is gemaakt van een lichtgewicht gebreide stof en Dri-FIT ADV technologie om je droog te houden. De Nike Swift hardlooptop met lange mouwen is ook ontworpen om soepel over je huid te bewegen. Hij is gemaakt van licht materiaal dat niet alleen zweet van de huid afvoert, maar ook UV-stralen tegenhoudt.
Tights en leggings
Kies voor dunnere, zweetafvoerende panty's of leggings als je ze als eerste laag wilt dragen. De Nike Phenom-hardlooptights zijn een goed voorbeeld. We gebruikten zweetafvoerend materiaal bij de onderbenen en werkten samen met hardlopers om de beste ventilatieoplossingen te vinden voor zones waar de warmte het hoogst is. Zachte en rekbare badstof maakt de Nike Pro Warm Tights een uitstekende keuze wanneer de temperatuur daalt. Ze combineren Nike Dri-FIT-technologie met mesh panelen om je koel en droog te houden, ongeacht hoeveel kilometers je loopt.
Voor leggings combineren stijlen zoals de Nike Swift hardlooplegging zweetafvoerende Dri-FIT technologie met strategisch geplaatste perforaties om vocht te laten ontsnappen terwijl je je in het zweet werkt. Een naadloos design langs de binnenkant van de pijpen helpt wrijving te verminderen, zodat je elke kilometer optimaal kunt meepakken. Voor meer opbergruimte kun je de Nike Trail Running leggingoverwegen, die acht zakken en zweetafvoerende technologie heeft.
Een warmteregulerende tussenlaag
Als het op warmte aankomt, doet de tussenlaag het zware werk. Je hebt iets nodig dat isoleert, maar ook ademend is, zodat je niet oververhit raakt. We hebben de Nike Therma-FIT technologie ontwikkeld met deze exacte balans in gedachten. Het helpt lichaamswarmte vast te houden zonder dat je het te warm krijgt.
Tussenlaag tops
Met de Nike hardlooptop met halflange rits en reflecterende accenten kun je lichtgewicht warmte aanbrengen met zweetafvoerende technologie. De zachte, geborstelde stof houdt je kern warm, terwijl het ontwerp met halve rits zorgt voor luchtstroom om oververhitting te voorkomen. Reflecterende draden in de mouwen maken het de perfecte tussenlaag voor hardlopen in het donker. Warmteregulerende Therma-FIT ADV technologie en ongelooflijk zacht materiaal geven de Nike Swift hardlooptop met kwartrits en reflecterende accenten een behaaglijk gevoel dat ideaal is voor trainingen bij koude temperaturen. Een zak met rits biedt je veilige opbergruimte en de duimgaten zorgen voor extra bescherming in de kou.
Bodywarmers
Doe je warming-up met bodywarmers die zijn ontworpen voor hardlopen in de winter. De reflecterende hardloopbodywarmer van Nike combineert Therma-FIT ADV technologie met lichte synthetische isolatie om je te helpen een constante kerntemperatuur te behouden. Voor waterafstotende bescherming kies je voor de Nike AeroLoft hardloopbodywarmer met donsvulling. Het combineert Therma-FIT ADV technologie, warme donsisolatie en een waterafstotende buitenkant om je warm en droog te houden bij nat weer.
De Nike Swift hardloopbodywarmer combineert knusse Therma-FIT technologie met een waterafstotende buitenkant en lichte synthetische isolatie. Een rekbaar gebreid rugpaneel geeft je bewegingsvrijheid tijdens je pas, terwijl een trekkoord in de taille je ijzige wind buiten houdt. Als je op zoek bent naar reflecterende details en warmte, overweeg dan de Nike Swift reflecterende hardloopbodywarmer. Het combineert de geavanceerde warmteregulerende Therma-FIT ADV technologie van Nike met synthetische isolatie en een volledig reflecterende buitenkant om je 's ochtends vroeg en 's avonds laat op te warmen.
Broeken, leggings of shorts
De Nike hardloopbroek met reflecterende accenten is ontworpen voor hardlopen in de winter en combineert zweetafvoerende technologie en elastisch geweven materiaal met reflecterende draden op de onderbenen. Hardlopers die het warm krijgen, zelfs als ze in koud weer trainen, geven misschien de voorkeur aan de Nike 2-in-1 reflecterende hardloopshorts. Het twee-in-één ontwerp balanceert ondersteuning, bedekking en mobiliteit door een nauwsluitende, rekbare binnenbroek te combineren met een losse, reflecterende buitenbroek. Nike Dri-FIT ADV voegt geavanceerde koeling en zweetafvoerende technologie toe om je droog en comfortabel te houden.
Voeg warmte en reflectiviteit toe aan je winterse hardloopsessie met de stevige Nike Swift hardlooplegging met reflecterende accenten. We hebben warmteregulerende Therma-FIT ADV technologie toegevoegd aan het zachte, geborstelde knit materiaal om je geïsoleerd te houden tegen de wind en het koude weer. De drie zakken bieden voldoende opbergruimte, terwijl een trekkoord in de tailleband zorgt voor een goede pasvorm. Als je op zoek bent naar goede shorts, overweeg dan de Nike Swift 2-in-1 hardloopshorts met reflecterende accenten. Ze combineren een rekbare, zweetafvoerende binnenbroek met een losse buitenbroek voor optimale bedekking, stap na stap.
Een weerbestendige buitenlaag
De winter brengt allerlei soorten weer met zich mee: zware sneeuw, gierende wind, ijzige regen en vriestemperaturen. Dat betekent dat je buitenste laag volledig bescherming moet bieden. Het helpt je beschermd te blijven met Nike Storm-FIT technologie of waterafstotende Repel technologie. Een goed jack kan het verschil maken tussen een korte run en een sterke finish.
Het Nike AeroSwift hardloopjack is lichtgewicht en zit boordevol technologie en helpt zowel wind als water te blokkeren dankzij de Storm-FIT technologie. Bovendien zorgt de innovatieve Aerogami-technologie van Nike voor luchtstroom wanneer je die het meest nodig hebt door kleine, gevleugelde ventilatieopeningen te openen wanneer je zweet om je af te koelen. De twee technologieën combineren om van dit jack een ademende, weerbestendige laag te maken.
Het Nike AeroLoft hardloopjack is ontworpen om je warmte te geven zonder extra volume toe te voegen en combineert onze geavanceerde Therma-FIT technologie met donsisolatie om je warm te houden in koude omstandigheden. Een waterafstotende afwerking voert water af om je droog te houden bij lichte regen. Een opvouwbare capuchon geeft je extra bedekking wanneer je die nodig hebt en kan gemakkelijk in de kraag worden opgeborgen wanneer je hem niet nodig hebt. Voor dames combineert het Nike Swift hardloopjack Therma-FIT technologie met een waterafstotende buitenkant om je lichtgewicht warmte te geven in natte omstandigheden.
Als opvouwbare jacks meer jouw ding zijn, overweeg dan dit lichtgewicht en waterafstotende Nike Stride hardloopjack. Het kan worden opgevouwen in een zijzak voor handige opslag onderweg. Het gladde nylon materiaal blokkeert ook UV-stralen, zodat je klaar bent voor elk type weer. Het Nike Swift hardloopjack kan ook in de zijzak worden opgevouwen om het eenvoudig mee te nemen en op te bergen. Het is gemaakt om natte runs aan te gaan dankzij de waterafstotende Repel-technologie van Nike.
Comfortabele, gedempte sokken
Onderschat de kracht van een goed paar sokken met demping niet. Als je bij koud weer hardloopt, hebben je voeten warmte nodig. Maar ze hebben ook ademend vermogen, strategische demping en zweetafvoerend vermogen nodig om blaren te voorkomen. Met meerdere beschikbare designs, materialen en gewichten, helpen de sokken uit de Nike Running collectie je in beweging te blijven, kilometer na ijzige kilometer. Nike productmanager Liza Wolfe omschrijft ze als "de best presterende hardloopsokken die we tot nu toe hebben aangeboden, ontwikkeld op basis van twee jaar onderzoek, ontwikkeling en directe input vanuit de hardloopcommunity."
Nike Running lichte wollen enkelsokken
Deze zijn ideaal voor winterse omstandigheden en combineren een lichtgewicht constructie met de zweetafvoerende technologie van Nike en fijn wol voor ventilerende warmte. Alle designs - crew, micro crew en no-show - zijn ontworpen om blaren te verminderen met ondersteuning in belangrijke gebieden zoals de boog en de achilleshiel.
Nike Running middelzware enkelsokken
Deze veelzijdige sokken zijn ontworpen voor zowel hardlopen in koud weer als voor je dagelijkse kilometers en helpen je voeten comfortabel te blijven met zweetafvoerende technologie en strategisch geplaatste microdemping bij de hiel en neus. Asymmetrische ondersteuning voor de voetboog omhelst je voetboog terwijl de Heel Lock technologie van Nike zorgt voor een veilige pasvorm.
Warme en comfortabele accessoires
Je hebt je core en voeten bedekt, maar hoe zit het met je oren, nek, hoofd en handen? Maak je winterse hardloopoutfits compleet met een hoofdband, nekwarmer, muts of handschoenen.
Handschoenen
Warmteregulerende Nike Therma-FIT technologie maakt van de Nike Pacer Midweight Running Gloves een essentieel hardloopaccessoire voor koud weer. Zweetafvoerend materiaal bij de manchetten houdt je droog. En dankzij de touchscreen-compatibele vingers kun je je statistieken in de Nike Run Club app bekijken zonder te stoppen.
Beanie, headgear of hoofdband
Voeg een muts toe aan je kleding voor koud weer om te voorkomen dat warmte via je hoofd ontsnapt. Voor extra comfort kies je voor de Nike Peak hardloopbeanie met omslag. Hij is gemaakt van zachte, rekbare stof en Nike Dri-FIT-technologie om je warm en droog te houden. Dankzij het ongestructureerde design kun je hem gemakkelijk in een zak opbergen als je halverwege de run opwarmt. Voor reflectiviteit en zweetafvoerende kracht, ga je voor deze Nike Fly pet. Het ademende, rekbare materiaal maakt gebruik van de geavanceerde zweetafvoerende technologie van Nike om je koel te houden. Als je alleen wat extra warmte rond je oren nodig hebt, gebruik dan de Nike Strike Elite-hoofdband. Hij is gemaakt van zachte fleece met een breed design dat je oren bedekt.
Nekwarmer
Voeg warmte toe zonder extra gewicht met de Nike nekwarmer. Deze zweetafvoerende nekwarmer kan op verschillende manieren worden gedragen en kan je helpen warmte vast te houden rond je nek, je ondergezicht en zelfs je oren zonder dat je doordrenkt raakt van het zweet. Trek hem over je neus voor meer bedekking, draag hem om je nek of doe hem in bandanastijl om je oren en hoofd te bedekken.
Mouwen
Op zoek naar een beetje extra bedekking zonder dat je een laag met lange mouwen wilt? Het dual-knit ontwerp van de Nike Zoned Arm Sleeves maakt gebruik van de warmtezones van je lichaam om ventilerende warmte en gerichte ondersteuning te bieden dankzij de zweetafvoerende technologie van Nike en het naadloos ontwerp.
Hardloopschoenen voor de winter
Hoewel je schoenen het hele jaar door belangrijk zijn, zijn ze nog belangrijker als je in koude, natte omstandigheden hardloopt. Je hebt hardloopschoenen nodig die grip bieden en waterdicht zijn, zodat je moeiteloos over gladde wegen en drassige paden kunt bewegen.
Bekijk onze gids voor de beste hardloopschoenen van Nike voor koud weer.