De beste Nike work-outkleding voor in de sportschool

De kleding die je in de sportschool draagt kan nogal een verschil maken voor de kwaliteit van je sessie. De beste kleding voor een work-out in de sportschool bevatten zweetafvoerend materiaal, voldoende ventilatie en naden die je niet in de weg zitten.

De volgende sportkleding van Nike is geschikt voor alle soorten training, van gewichtheffen tot cardio-oefeningen. Hier vind je de beste sportkleding voor dames en voor heren.