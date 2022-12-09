De beste Nike work-outkleding voor in de sportschool

Van top tot teen: de beste Nike sportkleding voor work-outs in de sportschool
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Van zweetafvoerende tops tot onderkleding met compressie, in de sportkleding van Nike voel je je prettig en ben je klaar voor iedere work-out.
De kleding die je in de sportschool draagt kan nogal een verschil maken voor de kwaliteit van je sessie. De beste kleding voor een work-out in de sportschool bevatten zweetafvoerend materiaal, voldoende ventilatie en naden die je niet in de weg zitten.
De volgende sportkleding van Nike is geschikt voor alle soorten training, van gewichtheffen tot cardio-oefeningen. Hier vind je de beste sportkleding voor dames en voor heren.
De beste Nike sportkleding voor work-outs in de sportschool
1. Nike Dri-FIT tanktops en mouwloze tops
Deze tanktops zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, van een korte pasvorm tot een racerbackdesign met dunne bandjes. Ze zijn allemaal gemaakt van Nike Dri-FIT materiaal, wat zweet afvoert en je fris en droog houdt tijdens het sporten.
Verscheidene tanktops zijn gemaakt van 75 tot 100% gerecyclede polyestervezels en andere heerlijk zachte materialen. Kies een aansluitende tanktop van geperforeerd materiaal om fris te blijven of voor een ruimvallende, zijdezachte jersey.
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2. Nike Sportswear T-shirts
Je work-outshirt hoeft er niet uniform uit te zien. Bij Nike Sportswear vind je shirts met korte mouwen in korte croptops en lange oversized stijlen. Daar zitten een paar unieke en dynamische designs tussen, sommige met een klassieke Swoosh, anderen met opvallende graphics in felle kleuren.
Kies Sportswear-shirts met Dri-FIT technologie voor intensieve work-outs, of ga voor een mix van 100% duurzame materialen zoals biologisch katoen en gerecycled polyester voor die minder intensieve hersteldagen.
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3. Nike Dri-FIT ADV shirts met lange mouwen
Deze shirts met lange mouwen van Nike bieden meer dan alleen de standaard voordelen van Dri-FIT materiaal. Nike Dri-FIT ADV technologie combineert vochtafvoerend materiaal met geavanceerde technieken om je droog en comfortabel te houden.
Deze aansluitende tops met lange mouwen hebben een paar mooie extra designdetails. Het materiaal bestaat uit een mix van nylon, polyester en elastaan en bevat een paar strategisch geplaatste vakken met ventilerend mesh op de schouders, mouwen en zijkanten om je fris te houden. Of draag er een compressie-onderlaag onder die dan dubbel dienst kan doen als hersteltop na een extra zware work-out.
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4. Nike Pro Dri-FIT shorts
Fietsbroeken met hoge taille zijn niet alleen handig voor op de fiets maar ook ideaal voor HIIT-work-outs. De taille zakt namelijk niet af en de binnennaad van 18 cm houdt het materiaal stevig op zijn plek tijdens al je oefeningen. Het Dri-FIT materiaal van polyester en elastaan voert zweet af, hoe hard je ook werkt.
Deze lichte compressieshorts kun je ook heel goed als onderlaag tijdens een work-out dragen. Ze houden je fris en droog en bevatten mesh op plekken waar je dat nodig hebt, inclusief een dubbellaags inzetstuk aan de voorkant voor maximale luchtcirculatie. Platte naden kriebelen niet en zorgen voor meer comfort.
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5. Nike Pro Dri-FIT leggings
Leggings zijn essentiële kleding voor in de sportschool. De Nike Pro Dri-FIT collectie bevat sterk elastisch, ventilerend en compressief materiaal dat met je meebeweegt tijdens al je rek- en strekoefeningen. Mesh bij de kuiten houdt je fris tijdens intensieve trainingen. Kies een legging met 7/8-lengte die de enkels bloot laat zodat je je favoriete sportschoenen kunt showen.
Of draag een 3/4-legging van Nike Pro onder shorts voor extra compressie, ondersteuning en warmte tijdens work-outs in de koude buitenlucht. Een mix van polyester en elastaan voert zweet goed af, terwijl het extra inzetstuk van mesh voor een optimale ventilatie zorgt.
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6. Nike Alpha sport-bh met complete ondersteuning
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7. Nike Everyday Plus trainingssokken met demping
Nike Everyday Plus sportsokken zijn speciaal ontworpen om in te sporten, met extra demping onder de hak en voorvoet om je zoveel mogelijk comfort te bieden tijdens intensieve work-outs. En een band rond de voetholte biedt extra ondersteuning onder de voet. Het Dri-FIT materiaal (katoen, polyester en elastaan) houdt je voeten droog en voorkomt zweetophoping in je schoenen. Kies uit langere sokken, enkelsokken en no-showsokken.
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Nike Metcon Trainingsschoenen
Deze trainingsschoen heeft een brede, platte hak voor extra stabiliteit en een binnenplaat die het gewicht verdeelt. Ideaal dus voor work-outs zoals gewichtheffen. Groeven op de zool buigen op natuurlijke wijze mee met de voorvoet terwijl het bovenwerk is gemaakt van mesh overlays voor extra ventilatie om je voeten droog te houden.
Klittenbandsluiting zorgt ervoor dat veters stevig vast blijven zitten en Nike React foam onder de voet biedt extra demping. Rubber rond de voetholte en middenvoet biedt extra grip bij het touwklimmen.
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9. Nike Air Zoom Pegasus
Je trekt liever geen hardloopschoenen aan om gewichten te heffen, maar soms komen ze ook in de sportschool goed van pas. Voor je cardio-oefeningen op de loopband is de Nike Air Zoom Pegasus bijvoorbeeld een goede keuze. De iconische Nike Air Zoom Pegasus is licht en biedt extra ventilatie dankzij de speciaal ontwikkelde mesh die sterker en flexibeler is dan gewone mesh.
Twee Air Zoom units bij de voorvoet en in de hak dempen elke stap. De tong zit los van het bovenwerk van de schoen en sluit daarom beter aan op de verschillende vormen en maten van voeten. De zool heeft rubberen groeven die precies genoeg grip geven.
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Tekst: Emily Shiffer