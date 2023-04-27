Tips van experts om verloren vocht snel aan te vullen na een work-out

Het is alom bekend dat genoeg vocht binnenkrijgen heel belangrijk is als je sport. Je drinkt niet alleen water om je lichaam te ondersteunen vóór en tijdens een work-out, maar ook om het vochtverlies erna op te vangen om het herstel te bevorderen en uitdroging te voorkomen.

Volgens een onderzoek dat in 2021 in het Journal of Human Kinetics werd gepubliceerd, is genoeg vocht binnenkrijgen essentieel voor het herstelproces, terwijl het ook tijdens het sporten voor betere prestaties zorgt en zelfs helpt om blessures te voorkomen. Het is daarom verstandig om bewust bezig te zijn met hoe je je dorst lest om je lichaam te ondersteunen en te helpen af te koelen nadat je je in het zweet hebt gewerkt.

"Voldoende vocht binnenkrijgen is niet alleen belangrijk voor de elektrolytenbalans in het lichaam en voor het ondersteunen van je spijsvertering, maar is ook nodig voor het reguleren van de lichaamstemperatuur en om oververhitting, hittestress en hitteberoertes te voorkomen", zegt Emily Tills, erkend diëtist. "Als je sport, stijgt je lichaamstemperatuur. Om die weer omlaag te brengen of binnen de normale waarden te krijgen, moet je voldoende water drinken."

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Tills vertelt dat als je zweet tijdens het sporten, er elektrolyten verloren gaan die nodig zijn voor de werking van je organen en die de samentrekking van spieren mede mogelijk maken. Deze moet je daarom daarna weer aanvullen door te eten en drinken.

"Als je na het sporten geen of onvoldoende vocht binnenkrijgt, kun je kramp krijgen en zelfs het risico lopen om het bewustzijn te verliezen en ernstigere gezondheidsproblemen op te lopen", aldus Tills.