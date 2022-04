Tien voordelen van oefeningen met lichaamsgewicht, volgens de experts

Dagelijks stretchen met lichaamsgewicht kan bijdragen aan meer bewegingsvrijheid van gewrichten en flexibelere spieren. Zo profiteren sporters het meest van iedere oefening in de training. Gewrichten en spieren die niet zo vaak bewegen kunnen na verloop van tijd stijf worden en strak aanvoelen.

Stretchen kan op twee manieren: dynamisch en statisch. Bij dynamisch stretchen beweeg je je gewrichten actief. Dit wordt doorgaans aangeraden om te doen voordat je gaat trainen, omdat het je spieren opwarmt en voor een betere bloedcirculatie zorgt, volgens de Cleveland Clinic. Statisch stretchen kun je juist het beste na een work-out doen. Het houdt in dat je rekt en deze positie een paar seconden vasthoudt, waardoor de spier kan ontspannen.

Een artikel uit 2017 in Sports Medicine liet zien dat dynamisch stretchen ideaal is om voorafgaand aan een work-out te doen. Dynamisch stretchen vergroot het bewegingsbereik van gewrichten en verbetert spierkracht en -uithoudingsvermogen. Een artikel uit 2012 in de Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports suggereerde juist dat statisch stretchen slecht is voor de prestaties en niet thuishoort in een warming-up.

Door stretchen in de vorm van mobiliteits- en flexibiliteitstraining op te nemen in je routine kun je het risico op blessures verminderen, pijn vermijden, problemen met je spierbalans voorkomen en zelfs je houding verbeteren (hierover later meer) volgens de National Academy of Sports Medicine.

Met stretchoefeningen voor meer mobiliteit en flexibiliteit gebruik je meerdere bewegingsvlakken. Doe altijd een paar stretchoefeningen tijdens je warming-up of cooling-down. Zo houd je je gewrichten gezond en je spieren soepel.