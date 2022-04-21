Tien voordelen van oefeningen met lichaamsgewicht, volgens de experts

Door te werken met de weerstand van je eigen lichaamsgewicht, kun je spieren opbouwen en behouden. Volgens de American Council on Exercise (ACE) zorgen oefeningen met lichaamsgewicht voor spanning op de spieren. Dit veroorzaakt schade in het spierweefsel, die op zijn beurt weer voor groei zorgt. Om vooruitgang te blijven boeken, is het wel belangrijk om de spieren regelmatig uit te dagen.

"Hoe meer gevorderd je bent, hoe moeilijker het wordt om sterker te worden door oefeningen met lichaamsgewicht. Je moet echt op zoek naar uitdagende manieren om weerstand te creëren die spieropbouw stimuleert", zegt Tamir. "Als je spierkracht wilt blijven trainen met alleen oefeningen met lichaamsgewicht, is het belangrijk dat je zorgt voor variatie."

Dat kun je doen door het tempo van de oefeningen te variëren of door variatie aan te brengen in het soort oefeningen en het aantal oefeningen dat je doet. Als je bijvoorbeeld het tempo wilt variëren, kun je je spieren langer aanspannen en de oefening dus langzamer uitvoeren, of je kunt het tempo juist opvoeren. Volgens de ACE ontstaat de meeste schade aan spierweefsel, die nodig is voor groei, tijdens de excentrische fase van een oefening (bijvoorbeeld de neerwaartse beweging in een squat).

Door te variëren met oefeningen met lichaamsgewicht kun je ook meer weerstand toevoegen. Tamir geeft als tip om eenzijdige oefeningen te doen, of unilaterale oefeningen, zoals een squat met één been. Zorg er wel voor dat je de tweezijdige oefening eerst onder de knie hebt, voor je eigen veiligheid.

Tot slot kunnen meer herhalingen en sets ook helpen om spiergroei te stimuleren, aldus Tamir.

Oefeningen met lichaamsgewicht zijn vooral goed voor oudere volwassenen die een groter risico lopen op sarcopenie: verlies van spiermassa en kracht. Een onderzoek uit 2019 in Geriatrics Gerontology liet zien dat oefeningen met lichaamsgewicht in combinatie met een eiwitsupplement met vitamine D bijdroegen aan meer spiermassa en kracht bij oudere volwassenen met sarcopenie.