5 work-outs voor je armen om je bovenlichaam te trainen, volgens personal trainers

Armwork-outs hebben veel voordelen: van dagelijkse bezigheden eenvoudiger maken tot het gericht trainen van de spieren in je bovenlichaam voor een betere lichaamshouding.

"Armwork-outs helpen bij het verhogen van je stofwisseling, wat in combinatie met een gezond voedingspatroon tot een afname in lichaamsvet kan leiden", zegt NASM-gecertificeerde personal trainer en performancecoach Keith Hodges, oprichter van Mind in Muscle Coaching in Los Angeles.

Bovendien kunnen sterkere armen een grote rol spelen in blessurepreventie. "Je krachttrainingsroutine voor je bovenlichaam zal je spieren en botten sterker maken", aldus ACE-gecertificeerde personal trainer Stephanie Thomas. "Als je valt, is de kans mogelijk kleiner dat je er ernstig letsel aan overhoudt."

Hieronder presenteren Hodges en Thomas de vijf armwork-outs die volgens hen het beste zijn om te proberen. Deze oefeningen richten zich op verschillende delen van de arm, waaronder de biceps (aan de voorkant van de arm), de triceps (aan de achterkant van de arm) en op andere belangrijke spieren, zoals de borstspieren en schouderspieren.

(Gerelateerd: Tips van experts om met pull-ups te beginnen)