De voordelen van een sterke core voor je prestaties

Je core bestaat uit minstens 30 spieren. Het is lastig om een exact aantal te geven omdat sommige deskundigen het middenrif, de bekkenbodem en zelfs de brede rugspieren en borstspieren meetellen. (Het definiëren van de core is een veelbesproken onderwerp in de fitness-community.) Volgens Ajit Chaudhari, PhD, hoogleraar fysiotherapie en directeur van de Ohio State University Clinical, Functional, and Performance Biomechanics Laboratory, is iedereen het hierover wel eens:

Rectus abdominis

Dit is de lange buikspier over je buik, waarmee je je ribbenkast en bekken naar elkaar toe kunt trekken voor sit-ups en bewegingen waarbij je je hele lichaam gebruikt, zoals gooien, rennen en springen. Deze staat bekend als de "sixpack-spier" omdat stroken fascia, het folie-achtige bindweefsel rondom je spieren en organen, de spier in zes (soms acht) secties verdelen. (De definitie heb je waarschijnlijk al; of je deze wel of niet kunt zien hangt vooral af van hoeveel vet er boven op deze spier zit.)

Schuine buikspieren

Aan weerszijden van je rectus abdominus zitten je schuine buikspieren, zowel inwendig als uitwendig. Deze zorgen dat je je romp kunt draaien als je bijvoorbeeld een diagonale sit-up doet.

TA en QL

Onder de rectus abdominis en schuine buikspieren zitten de diepe kernspieren aan de voor- en achterkant, inclusief de transversale abdominis (ook wel TA), die als een soort korset werkt en je diepste kernspier is. Het comprimeert de buikholte en verhoogt de spanning in de fascia zodat je een sterker 'web' hebt. Dan is er nog het quadratus lumborum (of QL) aan weerszijden van je onderrug, wat de hele ruggengraat stabiliseert als je naar één kant buigt.

Erector spinae en multifidus

De erector spinae zijn de spieren die het meest zichtbaar zijn in je onderrug, en ze helpen je zijdelings te strekken en te buigen. De kleinere diepe spieren in je onderrug, zoals de multifidusgroep, zijn minuscule spiertjes die van dit gebied tot aan je schedel lopen. Ze helpen de onderrug te strekken en verstevigen de ruggengraat om buigen te voorkomen.

Overige spieren zijn onder andere je psoas major, heupadductoren en -abductoren, bilspieren en meer, maar die zijn meer betrokken bij de functie van je onderlichaam dan die van je 'echte' core.