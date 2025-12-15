De beste oefeningen en stretches voor de mobiliteit van heupen, volgens fysiotherapeuten

De beste oefeningen en stretches voor de mobiliteit van de heupen, volgens fysiotherapeuten
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Verminder heupspanning, vergroot je bewegingsbereik en beweeg soepeler met deze mobiliteitsoefeningen en stretches die door fysiotherapeuten worden aanbevolen.
Je heupen geven kracht aan bijna alles wat je doet: lopen, achter je bureau zitten, een heuvel op sprinten, of vloeiend door yogahoudingen bewegen. Omdat het heupgewricht een kogelgewricht is met een groot bewegingsbereik, is het essentieel om de omliggende spieren mobiel en sterk te houden voor soepele bewegingen.
Wanneer de heupbuigers, bilspieren, hamstrings of diepe heuprotators strak worden, kan je vermogen tot interne en externe rotatie en volledige heupextensie afnemen. Dat beperkte bewegingsbereik kan je prestaties beïnvloeden, je pas vertragen of het risico op blessures verhogen, zegt André Williams, D.P.T. Of je nu een hardloper bent, een HIIT-beginner, of gewoon soepeler wilt bewegen, een paar gerichte mobiliteitsoefeningen opnemen in je routine kan je flexibiliteit en functionele kracht aanzienlijk verbeteren.
Deze door experts goedgekeurde mobiliteitsoefeningen voor de heup helpen de heupextensie en -rotatie te verbeteren en bevorderen de stabiliteit van het hele lichaam. Voeg er een paar toe aan je dynamische warming-up of krachttraining.
De beste oefeningen en stretches voor mobiliteit van de heupen
1. Hip Airplane
Voordeel: verbetert balans, verbetert rotatie, vermindert strakke heupen en traint gecontroleerde mobiliteit door het hele heupgewricht
Hoe doe je het: ga op één been staan en span je core aan. Buig naar voren bij je heup, zodat je bovenlichaam parallel is aan de vloer en je andere been achter je uitstrekt. Draai je navel naar je staande been en houd deze 5 seconden vast, draai dan weg en houd deze 5 seconden vast. Herhaal dit 5 tot 10 keer. Let op, de Hip Airplane kan een moeilijke oefening zijn, vooral bij de eerste keer. Als balans een uitdaging is, houd dan lichtjes een muur of een stabiel object vast ter ondersteuning.
Gebruikte spieren: bilspieren, diepe heuprotatoren, hamstrings
Bewegingstype: gecontroleerde interne/externe rotatie van de heup, stabiliteit met één been
2. Gewichtsverplaatsing met kettlebell
Voordeel: versterkt de heupstabilisatoren en verbetert de controle in het eindbereik bij externe heuprotatie
Hoe doe je het: kniel half op een stevige ondergrond met je voorste been naar buiten gedraaid (ongeveer 2 tot 3 uur op een denkbeeldige klok). Houd je knie naar je kleine teen gericht. Houd een kettlebell van middelzwaar gewicht vast en verplaats je gewicht gedurende 5 tot 10 seconden naar het voorste been. Keer terug naar de start en herhaal 5 tot 10 keer per kant.
Gebruikte spieren: bilspieren, heupflexoren, adductoren
Bewegingstype: externe rotatie onder belasting, isometrische kracht
3. 90/90 heupstretch
Voordeel: verbetert de interne en externe rotatie van de heup en helpt het volledige bewegingsbereik van de heup te herstellen
Hoe doe je het: ga zitten met één been voor en één achter je, beide knieën gebogen in een hoek van 90 graden. Plaats je hand op de grond naast je voorste been (gebruik indien nodig een yogablok). Buig vanuit je heupen naar voren, terwijl je je rug recht houdt. Houd dit 5 tot 10 seconden vast, keer dan terug en herhaal dit 5 tot 10 keer. Wissel van kant en herhaal.
Gebruikte spieren: heuprotatoren, bilspieren, schuine buikspieren
Bewegingstype: rotatie, statische stretch met actieve controle
4. Spiderman Lunge
Voordeel: opent de heupflexoren en lies terwijl de core en bilspieren worden geactiveerd voor dynamische mobiliteit
Zo voer je de oefening uit: begin in een plank. Stap met je rechtervoet buiten je rechterhand. Hou dit 3 tot 5 seconden vast, keer terug naar de plank en wissel van kant. Doe dat zo'n 5 tot 10 keer per kant.
Gebruikte spieren: heupflexoren, adductoren, bilspieren, core
Bewegingstype: dynamische stretch, heupflexie en externe rotatie
5. Kindhouding
Voordeel: verlengt de heupen en onderrug en vermindert de spanning in de diepe heuprotatoren
Hoe doe je het: ga op je knieën zitten en leun achterover op je hielen. Leun voorover, laat je voorhoofd op de grond rusten met uitgestrekte armen. Verbreed je knieën om de stretch te verdiepen. Houd dit ten minste 10 seconden vast.
Gebruikte spieren: heuprotatoren, onderrugspieren
Bewegingstype: statische stretch, externe heuprotatie
6. Zijwaartse lunge
Voordeel: versterkt de bilspieren en adductoren en verbetert de laterale heupmobiliteit
Hoe je dit doet: ga met je voeten op heupbreedte staan. Stap met je rechterbeen naar rechts, buig je rechterknie en houd je linkerbeen recht. Houd 5 seconden vast. Keer terug naar de uitgangspositie en herhaal aan de andere kant voor 10 herhalingen.
Gebruikte spieren: bilspieren, adductoren, hamstrings
Bewegingstype: laterale heupmobiliteit, dynamische kracht
Waarom is mobiliteit van de heupen belangrijk?
Je lichaam is gebouwd op een afwisselend patroon van beweeglijke en stabiele gewrichten. Het heupgewricht is ontworpen om mobiel te zijn, terwijl de knieën zorgen voor stabiliteit. Slechte heupmobiliteit kan de flexibiliteit en het bewegingsbereik beperken. Wanneer de heup mobiliteit verliest, compenseert je lichaam door beweging naar elders te verplaatsen.
“Als je weinig heupmobiliteit hebt, compenseer je dat waarschijnlijk met je onderrug,” zegt Williams. Deze compensatie kan rugpijn veroorzaken.
Verminderde heupmobiliteit kan ook leiden tot spierverrekkingen, inefficiënte bewegingspatronen en zwaktes die dagelijkse activiteiten zoals lopen, traplopen en boodschappen dragen beïnvloeden. Na verloop van tijd veroorzaken deze onevenwichtigheden een kettingreactie door het onderlichaam.
Wat is de impact op sport?
Voor atleten is mobiliteit nog belangrijker.
“Activiteiten zoals krachttraining, golfen en veldsporten vragen om snelle richtingsveranderingen,” zegt Carol Mack, D.P.T. “Als je heupmobiliteit beperkt is, kan dit extra belasting op andere gewrichten veroorzaken, zoals de rug of knieën.”
Het kan ook je prestaties beïnvloeden door de loopefficiëntie te verminderen en het risico op blessures te verhogen.
Hoe kunnen heupmobiliteitsoefeningen helpen?
Gericht stretchen kan spanning in de spieren rond het heupgewricht verlichten en helpen om het volledige bewegingsbereik te herstellen.
Het verbeteren van heupmobiliteit met gerichte oefeningen en stretches “kan helpen spanning te verminderen en zachte weefselbeperkingen weg te nemen die je beperkte heupmobiliteit veroorzaken,” zegt Williams.
Versterking is net zo belangrijk. Sterke bilspieren, hamstrings en heupbuigers ondersteunen het gewricht en helpen gebalanceerde bewegingspatronen te behouden.
Mobiliteitsoefeningen voor de heup kunnen worden toegevoegd aan een dynamische warming-up, cooling-down of dagelijkse routine.
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Hoe vaak moet je heupmobiliteitsoefeningen doen?
Als je de heupmobiliteit wilt verbeteren, is consistentie belangrijk. Probeer, indien mogelijk, een routine op te bouwen van 3 tot 5 keer per week heupoefeningen en stretches. Zelfs korte sessies van 5 tot 10 minuten kunnen helpen het bewegingsbereik te behouden en stijfheid te verminderen.
Als je deze oefeningen regelmatig doet maar nog steeds beperkt voelt, overweeg dan samen te werken met een fysiotherapeut die kan achterhalen wat je beperkt en een persoonlijk plan kan opstellen.
Veelgestelde vragen: oefeningen en stretches voor heupmobiliteit
Hoelang duurt het voordat de heupmobiliteit verbetert?
De meeste mensen merken binnen twee tot vier weken verbeteringen in het bewegingsbereik van de heup als ze de gerichte oefeningen consistent uitvoeren. Het tijdsverloop hangt af van factoren zoals je huidige flexibiliteit, hoe vaak je beweegt en de mate van spierspanning. Drie tot vijf keer per week mobiliteitsoefeningen doen levert meestal goede resultaten op. Kleine vooruitgangen, zoals makkelijker squatten en minder stijfheid, kunnen zelfs nog eerder merkbaar zijn.
Moet ik heupoefeningen voor of na een training doen?
Je krijgt verschillende voordelen, afhankelijk van wanneer je ze doet. Voor een training: Dynamische heupbewegingen (beenzwaaien, gecontroleerde rotaties, diepe lunges) helpen de spieren op te warmen, stabilisatoren te activeren en je heupen voor te bereiden op beweging. Na een training: Statische stretches met langere aanhoudingen helpen spanning te verminderen, flexibiliteit te verbeteren en het herstel te ondersteunen. Voor de meeste mensen werkt een combinatie van dynamische mobiliteit voor en diepere stretching na de training goed.
Kan een slechte heupmobiliteit pijn in de onderrug veroorzaken?
Ja. Wanneer de heupen onvoldoende mobiliteit hebben, vooral in de heupflexoren, bilspieren en interne rotatoren, compenseert de onderrug vaak. Deze extra belasting kan bijdragen aan pijn in de onderrug, verminderde stabiliteit en inefficiënte bewegingspatronen. Heupoefeningen kunnen helpen om de belasting gelijkmatiger over het bekken en de wervelkolom te verdelen, waardoor de druk op het lumbale gebied wordt verminderd.
Zijn heupoefeningen veilig voor beginners?
Jazeker. De meeste heupoefeningen kunnen worden aangepast voor elk fitnessniveau en zijn veilig voor beginners, zolang de bewegingen langzaam, gecontroleerd en pijnvrij zijn. Begin met zachte bewegingen, gebruik ondersteuning (blokken, muren of kussens) indien nodig en vermijd het forceren van diepe stretchoefeningen. Als je bestaande heup-, knie- of rugblessures hebt, raadpleeg dan een professional om de juiste oefeningen te kiezen.
Wat zijn tekenen van een slechte heupconditie?
Veelvoorkomende signalen zijn moeite met diep squatten, spanning bij zitten of staan, beperkte interne of externe rotatie, instabiele knieën bij bewegingen zoals lunges, en aanhoudende spanning in de heupbuigers of bilspieren.
Kunnen heupoefeningen helpen bij gespannen heupflexoren?
Ja. Veel mobiliteitsoefeningen zijn specifiek gericht op de heupflexoren, waardoor stijfheid door langdurig zitten wordt verminderd. Het combineren van versterking (bilspieren, core) met stretching (lunges, ondersteunde bruggen, psoas-stretches) levert de beste resultaten op.
Hoe helpt het verbeteren van de heupmobiliteit bij atletische prestaties?
Het versterken van de heupen ondersteunt een betere paslengte, sterkere squats en deadlifts, efficiënter springen en soepelere rotatiebewegingen. Atleten zien vaak verbeteringen in snelheid, kracht en stabiliteit wanneer de heupmobiliteit verbetert.
Wat is het verschil tussen heupmobiliteit en heupflexibiliteit?
Flexibiliteit verwijst naar hoe ver een spier kan rekken. Mobiliteit verwijst naar hoe goed het gewricht zich met controle door zijn volledige bewegingsbereik beweegt. Een goede gezondheid van de heup vereist beide: mobiliteit voor functionele beweging en flexibiliteit voor spierlengte en comfort.