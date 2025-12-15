De beste oefeningen en stretches voor de mobiliteit van heupen, volgens fysiotherapeuten

Je heupen geven kracht aan bijna alles wat je doet: lopen, achter je bureau zitten, een heuvel op sprinten, of vloeiend door yogahoudingen bewegen. Omdat het heupgewricht een kogelgewricht is met een groot bewegingsbereik, is het essentieel om de omliggende spieren mobiel en sterk te houden voor soepele bewegingen.

Wanneer de heupbuigers, bilspieren, hamstrings of diepe heuprotators strak worden, kan je vermogen tot interne en externe rotatie en volledige heupextensie afnemen. Dat beperkte bewegingsbereik kan je prestaties beïnvloeden, je pas vertragen of het risico op blessures verhogen, zegt André Williams, D.P.T. Of je nu een hardloper bent, een HIIT-beginner, of gewoon soepeler wilt bewegen, een paar gerichte mobiliteitsoefeningen opnemen in je routine kan je flexibiliteit en functionele kracht aanzienlijk verbeteren.

Deze door experts goedgekeurde mobiliteitsoefeningen voor de heup helpen de heupextensie en -rotatie te verbeteren en bevorderen de stabiliteit van het hele lichaam. Voeg er een paar toe aan je dynamische warming-up of krachttraining.