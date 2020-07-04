Hoe je een goede split squat doet en waarom het onderdeel zou moeten zijn van je trainingsroutine

Een split squat kan je helpen om kracht en conditie op te bouwen in je bilspieren en quads en kan ook je buikspieren en schuine buikspieren helpen. Volg Nike Master Trainer Betina Gozo die je stapsgewijs laat zien hoe je een split squat op de juiste manier doet en uitlegt waarom je die oefening aan je volgende leg-day moet toevoegen.



Misschien ziet het eruit als een lunge en klinkt het als een squat, toch heeft de split squat een geheel eigen beweging met zijn eigen voordelen. Anders dan een lunge is de split squat statisch (je begint en eindigt met een staggered-stance positie in plaats van de reps stappend of lopend te doen) en het meeste werk doe je met je voorste been. Probeer het te zien als een air squat met je voeten uit elkaar. Nike Master Trainer Betina Gozo laat je alles zien wat je moet weten over deze beweging.