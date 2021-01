Jezelf motiveren voor een work-out

Beloning

Ga naar de sportschool en koop daarna als beloning die mooie hoodie of plant waar je al zo lang een oogje op hebt.



'Straf'

Als je je online college overslaat, moet je als straf de wc schoonmaken.



Uiterlijk

Je weet dat je morgen minder kringen rond je ogen hebt als je vanavond op tijd naar bed gaat.



Druk van vrienden

Al je vrienden volgen een live work-out en jij bent altijd bang iets te missen. Buit dat uit.



Schuldgevoelens

Je partner heeft je voor je verjaardag een gitaar gegeven. Hoogste tijd dus om een uurtje de tijd te nemen om te oefenen.



Een idool

Laat je inspireren door de hardloopprestaties van je vrienden. Denk eraan dat zij zich ook weten te motiveren wanneer ze geen zin hebben.



Trots

Geniet van de zelfbeheersing die je nodig hebt om in de supermarkt je mandje niet vol te gooien met chips, of al je activiteitsdoelen van je fitnesstracker te halen.



'Omdat het zo hoort'

Train en eet goed omdat je weet dat het zo hoort. Drink niet te veel omdat je weet dat het niet gezond is. Probeer je wekelijkse opdrachten uit te voeren omdat je weet dat uitsellen je alleen maar nog gestrester raakt.



Eigen identiteit

Misschien ben je helemaal een Type A-persoon en voel je je op je best wanneer je een trainingsschema precies navolgt. Of misschien ben je een spirituele, introspectieve denker en lees je zoveel mogelijk boeken om meer verbinding met jezelf te voelen.



Plezier

Ga hardlopen, kook een uitgebreide voedzame maaltijd, rek je spieren op je yogamatje of schrijf het volgende hoofdstuk van je roman, gewoon omdat je het leuk vindt. Ergens mee beginnen kan een heel gevecht zijn, maar wanneer je eenmaal bezig bent, kom je in een flow. Daarna voel je je lichter en helderder.



Je 'waarom'

Dit moet iets zijn wat je vreugde brengt, maar het heeft ook een dieper doel dat vaak voor de lange termijn is. Je wilt een geduldige en aanwezige partner zijn, en daarom mediteer je. Of je wilt meteen na je schooldiploma je droombaan vinden, en daarom studeer je ook in de weekenden als het nodig is. "Je 'waarom' heeft veel te maken met geluk", zegt Lewis, omdat het een gevoel van voldoening geeft. En dat is precies waarom je doelen hebt.