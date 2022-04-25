Jezelf motiveren voor een work-out

Het is zaterdag en je zit op een bank een serie te bingewatchen. Je weet dat je eigenlijk moet gaan sporten — je voelt je geweldig na afloop en je vooruitgang is indrukwekkend — alleen soms is het zo lastig om in beweging te komen. Wat is er dan aan de hand?



"Mensen zeggen 'Ik ben mijn motivatie kwijt', maar dat klopt niet", zegt Lisa Lewis, EdD, een psycholoog uit Boston die is gespecialiseerd in performancepsychologie. "Motivatie zit bij ons allemaal van binnen, het is niet iets wat je wel of niet hebt." Met andere woorden: als je je lui voelt, betekent dat misschien dat je normale motivatiebron leeg is. Dan kun je gaan tappen uit een andere, beter gevulde bron en vind je je motivatie voor wat dan ook meteen weer terug.

Je hebt een heel spectrum aan motivatiebronnen om uit te putten. Aan het ene uiteinde heb je externe motivatie zoals geld (misschien werk je hard voor een bonus) of druk van iemand anders (bijvoorbeeld een leraar die wil dat je beter presteert). Aan het andere uiteinde vind je de diepe, door je identiteit aangestuurde verlangens die aan je doelen ten grondslag liggen en verklaren 'waarom' je dingen doet. Het kan gaan om het verlangen er op een betrokken en enthousiaste manier te zijn voor je vrienden en familie, of om een passie om anderen te helpen.

Hoewel experts het erover eens zijn dat je 'waarom' de diepste, tijdloze drijfveer voor je doelen is, voelt dat in werkelijkheid soms te ver of abstract aan of zegt het je gewoon niets, vertelt Lewis. Op zulke dagen staat er een hele serie reservebronnen tot je beschikking.

De volgende motivaties, zegt Lewis, gaan van extern en oppervlakkig naar intern en diep. Ontdek welke bron jou vandaag aanspreekt, ga daarmee aan de slag en bewaar de rest voor later. In het beste geval haal je je motivatie uit de onderste helft en val je alleen terug op de bovenste helft wanneer het echt niet anders kan.