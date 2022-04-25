Jezelf motiveren voor een work-out

Blijf altijd gemotiveerd
Coaching
Is je motivatie om te bewegen weg? Met deze tactieken uit de performancepsychologie is die zo weer terug.
- Experts zeggen dat je motivatie niet kunt 'kwijtraken', maar je belangrijkste motivatiebron kan wel uitgeput raken.
- Als je een stel reservebronnen hebt om je op te peppen, kan dat je helpen op koers te blijven, zodat je vooruitgang blijft boeken.
- Als je klaar bent om in beweging te komen, ga dan naar NTC voor een uitgebreide verzameling leuke work-outs.
Lees verder en ontdek alles...
Het is zaterdag en je zit op een bank een serie te bingewatchen. Je weet dat je eigenlijk moet gaan sporten — je voelt je geweldig na afloop en je vooruitgang is indrukwekkend — alleen soms is het zo lastig om in beweging te komen. Wat is er dan aan de hand?
"Mensen zeggen 'Ik ben mijn motivatie kwijt', maar dat klopt niet", zegt Lisa Lewis, EdD, een psycholoog uit Boston die is gespecialiseerd in performancepsychologie. "Motivatie zit bij ons allemaal van binnen, het is niet iets wat je wel of niet hebt." Met andere woorden: als je je lui voelt, betekent dat misschien dat je normale motivatiebron leeg is. Dan kun je gaan tappen uit een andere, beter gevulde bron en vind je je motivatie voor wat dan ook meteen weer terug.
Je hebt een heel spectrum aan motivatiebronnen om uit te putten. Aan het ene uiteinde heb je externe motivatie zoals geld (misschien werk je hard voor een bonus) of druk van iemand anders (bijvoorbeeld een leraar die wil dat je beter presteert). Aan het andere uiteinde vind je de diepe, door je identiteit aangestuurde verlangens die aan je doelen ten grondslag liggen en verklaren 'waarom' je dingen doet. Het kan gaan om het verlangen er op een betrokken en enthousiaste manier te zijn voor je vrienden en familie, of om een passie om anderen te helpen.
Hoewel experts het erover eens zijn dat je 'waarom' de diepste, tijdloze drijfveer voor je doelen is, voelt dat in werkelijkheid soms te ver of abstract aan of zegt het je gewoon niets, vertelt Lewis. Op zulke dagen staat er een hele serie reservebronnen tot je beschikking.
De volgende motivaties, zegt Lewis, gaan van extern en oppervlakkig naar intern en diep. Ontdek welke bron jou vandaag aanspreekt, ga daarmee aan de slag en bewaar de rest voor later. In het beste geval haal je je motivatie uit de onderste helft en val je alleen terug op de bovenste helft wanneer het echt niet anders kan.
Beloning
Ga naar de sportschool en koop daarna als beloning die mooie hoodie of dure plant waar je al zo lang een oogje op hebt.
'Straf'
Als je je online college overslaat, moet je als straf de wc schoonmaken.
Uiterlijk
Je weet dat je morgen minder kringen rond je ogen hebt als je vanavond op tijd naar bed gaat.
Druk van vrienden
Al je vrienden volgen een work-outschema en jij bent altijd bang iets te missen. Buit dat uit.
Schuldgevoelens
Je partner heeft je voor je verjaardag een gitaar gegeven, dus het is de hoogste tijd om een uurtje de tijd te nemen om te oefenen.
Een idool
Laat je inspireren door de hardloopprestaties van je vrienden. Denk eraan dat zij zich ook weten te motiveren wanneer ze geen zin hebben.
Pride
Geniet van de zelfbeheersing die je nodig hebt om niet op snooze te drukken of al je activiteitsdoelen van je fitnesstracker te halen.
'Omdat het zo hoort'
Train en eet goed omdat je weet dat het zo hoort. Drink niet te veel omdat je weet dat het niet gezond is. Probeer je wekelijkse opdrachten uit te voeren omdat je weet dat je van uitstellen alleen maar meer stress krijgt.
Eigen identiteit
Misschien ben je helemaal een Type A-persoon en voel je je op je best wanneer je een trainingsschema precies volgt. Of misschien ben je een spirituele, introspectieve denker en lees je zoveel mogelijk boeken (in plaats van steeds het nieuws door te bladeren) om meer verbinding met jezelf te voelen.
Plezier
Ga hardlopen, kook een uitgebreide voedzame maaltijd, rek je spieren op je yogamatje of schrijf het volgende hoofdstuk van je boek, gewoon omdat je het leuk vindt. Ergens mee beginnen kan een heel gevecht zijn, maar als je eenmaal bezig bent, kom je in een flow. Daarna voel je je lichter en helderder.
Je 'waarom'
Dit moet iets zijn wat je vreugde brengt, maar het heeft ook een dieper doel dat vaak voor de lange termijn is. Je wilt een geduldige en aanwezige partner zijn, en daarom mediteer je. Of je wilt meteen na je schooldiploma je droombaan vinden, en daarom studeer je ook in het weekend als het nodig is. "Je 'waarom' heeft veel te maken met geluk", zegt Lewis, omdat het een gevoel van voldoening geeft. En dat is precies waarom je doelen hebt.
Tekst: Janet Lee
Illustratie: Gracia Lam
ONTDEK HET ZELF
Hou die nieuwe energie vast met de Nike Training Club app, voor ondersteuning bij je dagelijkse work-outs en meer. Op de dagen dat alleen een beloning je in beweging krijgt, trakteer je jezelf gewoon op nieuwe gear.