3 tips van experts om nieuwe gewoontes te integreren in je leven

Wat het inhoudt: Vergroot de motivatie die je diep vanbinnen voelt om je goede nieuwe gewoonte vol te houden.



Waarom het werkt: Op sommige dagen is je motivatie ver te zoeken. Experts denken dan ook dat je niet alleen op je motivatie kunt vertrouwen om te veranderen, zegt Lee. Maar als je die motivatie nodig hebt, richt je dan op de motivatie die je vanbinnen voelt, ook wel intrinsieke motivatie genoemd, zegt Gardner.



Een grote pijler van intrinsieke motivatie, volgens Gardner, is plezier. Als je kiest voor gedrag waar je plezier aan beleeft, en daaruit filtert wat je er zo leuk aan vindt, voelt het niet meer zo belastend.



Natuurlijk zijn er gewoonten die je wilt ontwikkelen waar je misschien niet zo snel plezier uit zult halen. Sommige mensen houden echt niet van een warming-up doen voor hun work-out, al houden ze wel van minder vaak geblesseerd raken. En we hebben allemaal dagen waarop we zelfs geen plezier hebben in leuke dingen. Op zulke momenten kun je terugvallen op een ander aspect van intrinsieke motivatie: identiteit.



"Een groot deel van veranderen zit hem in veranderen hoe je over jezelf denkt", zegt Lee. Als je jezelf als yogi ziet, zal dat nama-stay in bed de hele ochtend ook niet zo snel voorkomen, zelfs niet op een slechte dag.



Zo pas je het toe: Een logische strategie is het kiezen van een gewoonte die je leuk vindt. Hou je niet van boerenkool maar wil je wel meer groenten eten? Kies dan bladgroenten die je lekker vindt.



Wil je je identiteit als geheim wapen inzetten? Creëer dan in je hoofd een versie van jezelf naar wie je op kunt kijken, zegt Lee. Wil je minder gestrest zijn, dan wordt je nieuwe 'ik' een 'heel relaxt persoon die goed in balans is'. Als je nu beslissingen moet nemen over hoe je je gedraagt, kies je bewust voor wat bij deze relaxte persoonlijkheid past, bijvoorbeeld 'ik ben iemand die 's avonds mediteert', of 'ik neem elke zondag een warm bad'.