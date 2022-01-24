3 tips van experts om nieuwe gewoontes te integreren in je leven

Hou je echt aan je nieuwe goede gewoonte
Coaching
Ga je met moeite van 'ik moet eigenlijk' naar 'heb ik al gedaan!'? Dan kunnen deze drie technieken je het vertrouwen geven dat je nodig hebt om de overstap te maken.
- Om een nieuwe gewoonte aan te leren, zul je enerzijds regelmatig moeten besluiten om iets te doen en het anderzijds daadwerkelijk moeten uitvoeren.
- Gewoonten koppelen, stapsgewijze veranderingen en maximale motivatie zullen je helpen om gezonde routines aan te leren en vast te houden.
- Wanneer je een dagelijks programma in NTC volgt, kun je deze technieken nog makkelijker toepassen om je vooruitgang te versnellen.
Dit is wat je moet weten.
Je benen opwarmen voor je gaat hardlopen. Chocolade eten na het avondeten. Wandelen tijdens je lunchpauze. Insta checken voor je gaat slapen... en je wekker snoozen als je wakker wordt.
Of ze nu goed of slecht voor je zijn, gewoonten zijn dingen die je al zo vaak hebt gedaan, dat je ze in feite automatisch doet, volgens Benjamin Gardner, PhD, senior docent aan het King's College in Londen, die onderzoek doet naar gedragsveranderingen en het aanleren van gewoonten. Een slechte gewoonte aanleren lijkt vaak makkelijker te gaan dan een goede. Dat komt doordat slechte gewoonten meestal zijn ontwikkeld als reactie op een soort beloning (de chocolade of extra minuutjes in bed), zegt Gardner.
Van nature neigen we naar de minst uitdagende optie als het even kan, aldus Sohee Lee, gecertificeerd kracht- en conditiespecialist en PhD-student die onderzoek doet naar gedragsverandering en het ontstaan van gewoonten. Een belangrijke factor in het ontwikkelen van gezonde gewoonten is zaken zo organiseren dat je de drempel naar zo'n gewoonte verlaagt. Zodra dat is gelukt, kun je vol vertrouwen en stapje voor stapje je doelen bereiken.
Hoe gewoonten ontstaan
Een gewoonte kun je omschrijven als je op een bepaalde manier gedragen in een bepaalde situatie, zegt Gardner. Je gedrag kan zoals gezegd resulteren in een beloning. Die beloning versterkt de link tussen de trigger en het gedrag, en hierdoor ontstaat een zogeheten gewoontelus. Dus als je bij het opstaan (trigger) altijd een snelle foamrolsessie doet (gedrag) en je je uiteindelijk losser voelt (de beloning), versterkt dit je gewoonte om dit altijd te doen. Uiteindelijk grijp je waarschijnlijk als vanzelf naar je roller zonder dat je erover nadenkt. Dat is precies wat vooruitgang is, en hoe meer gezonde gewoonten je jezelf aanleert, hoe meer vooruitgang je zult boeken.
(Overigens weten experts niet precies hoelang het duurt voor een gewoonte een echte gewoonte wordt. Je hoort soms over 21 dagen, maar dat is een fabel, want sommige gewoonten kosten meer tijd om je eigen te maken en andere veel minder, aldus Gardner en andere gedragsdeskundigen. Staar jezelf dus niet blind op het aantal dagen.)
Waarom nieuwe gewoonten vaak mislukken
Even eerlijk: we hebben allemaal wel eens gedacht 'morgen begin ik echt'. Het is lastig om voornemens vol te houden. Waarom? Verandering vraagt om motivatie en discipline, en die zijn lastig aan te sturen, zelfs wanneer je je hebt ingesteld op vooruitgang.
We overschatten onszelf bovendien vaak, waardoor iets sneller mislukt, merkt Lee op. Dit komt deels doordat we twee verschillende gedragingen onderling verwarren: 'beslissen' en 'doen', aldus Gardner.
Stel, je wilt elke ochtend 15 minuten schrijven. Je moet dan een gewoonte maken van het besluit om dat te doen en het daadwerkelijk uitvoeren. Zelfs als het eerste lukt, moet je nog je best doen voor het tweede, zegt Gardner. En als de uitvoer van je besluit meer moeite kost dan je erin kunt steken, zet je niet door. (Vandaar al die goede voornemens die medio januari stranden.) Om gewoonten aan te leren die wel blijven hangen, wil je dat het besluiten automatisch gaat, en dat de uitvoer haalbaar is.
Er zijn meerdere strategieën die je kunt inzetten om beide gedragingen een stuk op weg te helpen.
1. Gewoonten koppelen
Wat het inhoudt: Nieuw gewenst gedrag koppelen aan bestaand gedrag (je anker).
Waarom het werkt: Door je doel (flossen, bijvoorbeeld) te koppelen aan iets wat je al regelmatig doet (zoals je tanden poetsen), gebruik je een bestaande trigger. Dit maakt het makkelijker om het nieuwe gedrag in je routine in te passen, zegt Lee. Het werkt een stuk beter dan nieuw gedrag uitvoeren wanneer je er toevallig aan denkt (want hoe vaak denk je nou spontaan aan flossen?).
Zo pas je het toe: "Ga 20 minuten zitten en noteer alles wat je elke dag zonder uitzondering doet. Dat kan echt van alles zijn," legt Lee uit. Deze oefening bewijst dat je genoeg ankers hebt: gedragingen om iets aan te koppelen.
Kies vervolgens een anker dat te maken heeft met het nieuwe gedrag dat je in gedachten hebt, zegt Gardner. Wil je meer water drinken, dan kun je het drinken van een glas water inbouwen in je dagelijkse schoonmaak van de keuken. Dat werkt omdat je toch bij de kraan in de buurt bent.
Let op: het is belangrijk om zo specifiek mogelijk te benoemen waar je je nieuwe gewoonte gaat toepassen. Als je zegt dat je water drinkt "na de tafel af te nemen" of "als de laatste afwas in de vaatwasser zit" helpt dat meer dan het te koppelen aan "de keuken schoonmaken". Bang dat je het gaat vergeten? Schrijf je intentie dan op een briefje ("schoon aanrecht = glas water") en hang dat in de buurt van je anker(activiteit), zegt Gardner.
2. Stapsgewijs opbouwen
Wat het inhoudt: Begin met een miniversie van je nieuwe gewenste gedrag en bouw het uit.
Waarom het werkt: Door zo klein mogelijk te beginnen en vanuit daar verder uit te bouwen naar je einddoel, werk je gaandeweg aan je zelfvertrouwen en competentie, zegt Gardner. Bij elke (kleine) actie word je enthousiaster en blijf je in beweging richting je doel.
Zo pas je het toe: "Kies iets dat zo klein en makkelijk is dat je het zelfs op je slechtste dagen kunt uitvoeren", legt Lee uit. (Misschien heb je ooit gehoord van de beroemde gedragsdeskundige BJ Fogg en het concept van kleine gewoonten en grote veranderingen.)
In het voorbeeld van elke ochtend 15 minuten willen schrijven, zou een miniversie zijn dat je tijdens het drinken van je kop koffie een notitieblok openslaat. Na een tijdje gaat het openslaan van je notitieblok waarschijnlijk vanzelf. En dat draagt bij aan je enthousiasme en momentum, aldus Lee.
Nadat je dit een tijdje hebt volgehouden, kies je voor een volgende kleine handeling: je pen erbij pakken. Nog een volgende stap is een minuut schrijven, en vervolgens blijf je rustig opbouwen. Maar doe alleen wat je dag in dag uit weet vol te houden, adviseert Lee. Heb je een slechte dag, dan kun je altijd terugvallen op je notitieblok openen. Zo hou je de gewoonte alsnog in stand en kun je hem beter volhouden.
Als je dagelijks meer wilt bewegen, begin dan met een paar minuten stretchen of wat simpele oefeningen, in je eentje of met een programma als de Daily Move Challenge in de Nike Training Club app. Zodra dit voelt als een standaard en belangrijk onderdeel van je dag, kun je dit steeds verder gaan uitbouwen.
3. Intrinsieke motivatie
Wat het inhoudt: Vergroot de motivatie die je diep vanbinnen voelt om je goede nieuwe gewoonte vol te houden.
Waarom het werkt: Op sommige dagen is je motivatie ver te zoeken. Experts denken dan ook dat je niet alleen op je motivatie kunt vertrouwen om te veranderen, zegt Lee. Maar als je die motivatie nodig hebt, richt je dan op de motivatie die je vanbinnen voelt, ook wel intrinsieke motivatie genoemd, zegt Gardner.
Een grote pijler van intrinsieke motivatie, volgens Gardner, is plezier. Als je kiest voor gedrag waar je plezier aan beleeft, en daaruit filtert wat je er zo leuk aan vindt, voelt het niet meer zo belastend.
Natuurlijk zijn er gewoonten die je wilt ontwikkelen waar je misschien niet zo snel plezier uit zult halen. Sommige mensen houden echt niet van een warming-up doen voor hun work-out, al houden ze wel van minder vaak geblesseerd raken. En we hebben allemaal dagen waarop we zelfs geen plezier hebben in leuke dingen. Op zulke momenten kun je terugvallen op een ander aspect van intrinsieke motivatie: identiteit.
"Een groot deel van veranderen zit hem in veranderen hoe je over jezelf denkt", zegt Lee. Als je jezelf als yogi ziet, zal dat nama-stay in bed de hele ochtend ook niet zo snel voorkomen, zelfs niet op een slechte dag.
Zo pas je het toe: Een logische strategie is het kiezen van een gewoonte die je leuk vindt. Hou je niet van boerenkool maar wil je wel meer groenten eten? Kies dan bladgroenten die je lekker vindt.
Wil je je identiteit als geheim wapen inzetten? Creëer dan in je hoofd een versie van jezelf naar wie je op kunt kijken, zegt Lee. Wil je minder gestrest zijn, dan wordt je nieuwe 'ik' een 'heel relaxt persoon die goed in balans is'. Als je nu beslissingen moet nemen over hoe je je gedraagt, kies je bewust voor wat bij deze relaxte persoonlijkheid past, bijvoorbeeld 'ik ben iemand die 's avonds mediteert', of 'ik neem elke zondag een warm bad'.
En als het dan toch mislukt...
Mis je een dag (of drie)? Dan is er nog steeds niets aan de hand. Binnen de onderzoekswereld spreken we van kansen om je nieuwe gewoonte uit te voeren. "Je kunt ook een gewoonte aanleren als je een paar kansen mist", zegt Gardner. Erop kunnen vertrouwen dat zo nu en dan een kans missen geen reden is om helemaal op te geven, kan voldoende zijn om door te zetten — en je die nieuwe gewoonte alsnog eigen te maken.
Tekst: Julia Malacoff
Illustratie: Paul Blow
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