Het effect van drinken op de spieropbouw

De balans vinden

Dat hoeft niet meteen te betekenen dat je geen drankje kunt doen na een intensieve work-out. Maar je moet wel weten hoe het min of meer gezond kan, en dat draait volledig om de hoeveelheid. "De negatieve effecten van alcohol die invloed hebben op je herstel en spieropbouw, treden normaal gesproken op bij meer dan 1 gram alcohol per kilo lichaamsgewicht", zegt Barnes.



Je hoeft niets ingewikkelds uit te rekenen: volgens Barnes kun je de standaardrichtlijnen voor alcohol volgen. Dat betekent één drankje (14 gram alcohol oftewel één biertje, wijntje, of één eenheid sterke drank) per dag voor vrouwen, twee voor mannen. Hierbij zou alcohol je herstel niet in de weg hoeven staan. (Mannen hebben meer enzymen om alcohol te verwerken en hun vochtgehalte is vaak hoger, dus kunnen ze meer drinken.)



Een nieuw onderzoek, gepubliceerd in de "Journal of the International Society of Sports Nutrition", ontdekte dat gematigde inname van alcohol (met een gehalte van 5,4%, één biertje of een mixdrankje voor vrouwen, twee voor mannen, vijf avonden per week) de positieve veranderingen in de VO2 max en de spieropbouw van een HIIT-programma van 10 weken niet in de weg zaten. Oftewel: de drankjes deden niet de positieve effecten van de training teniet.



En een onderzoeksartikel uit de "Journal of Functional Morphology and Kinesiology" haalde aan dat wie gematigd alcohol dronk in de uren na een weerstandstraining hier geen last van leek te hebben — het had in principe geen negatieve of positieve invloed op kracht, spierconditie, spierpijn of de sportbeleving (hoe hard je vond dat je je best hebt gedaan). Dit werd tot 60 uur na het sporten bijgehouden. De conclusie luidt dan ook: "Eén of twee drankjes na het sporten staan je niet in de weg, zeker niet als je in het algemeen een gematigde drinker bent", zegt Barnes.