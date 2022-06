Is sporten goed als je spierpijn hebt?

Een veelvoorkomend type spierpijn, zowel bij beginnende als ervaren sporters, is de zogenaamde uitgestelde spierpijn, die pas een paar dagen na de work-out optreedt. Deze spierpijn staat ook wel bekend als DOMS (delayed-onset muscle soreness). Uitgestelde spierpijn, of DOMS, verschilt van acute spierpijn tijdens een work-out. Die pijn wordt veroorzaakt door spiermoeheid en verdwijnt meestal binnen een uur na de training.

Nick DiSarro is fysiotherapeut (PT), doctor in fysiotherapie (DPT), en gecertificeerd ergonomisch specialist. Hij werkt bij ResilientRX in Austin als operationeel directeur en is klinisch specialist in orthopedische fysiotherapie. DiSarro is de eerste om toe te geven dat nog niet wetenschappelijk is vastgesteld hoe DOMS precies ontstaat. Hij legt uit dat het waarschijnlijk te maken heeft met een combinatie van factoren, waarbij ontstekingen en spierscheurtjes een rol spelen. Volgens recent onderzoek is het een achterhaald idee dat DOMS (oftewel uitgestelde spierpijn) zou ontstaan door een ophoping van melkzuur.

Het is wel belangrijk om te weten dat spierpijn nooit iets zegt over hoe succesvol je training is geweest. "Spierpijn geeft niet automatisch aan dat je work-out effectief is geweest, maar ook niet dat je te veel – of iets verkeerds – hebt gedaan", zegt DiSarro. "Het ligt er helemaal aan hoe je je voelt en wat voor jou acceptabel is."

Megan Steele is fysiotherapeut en doctor in de fysiotherapie. Ze is een stafmedewerker aan Mount Saint Mary's University en werkt in Los Angeles als sportfysioloog en fysiotherapeut. Volgens Steele treedt spierschade door training meestal op als de spieren na een work-out in de lengte rekken. Denk daarbij aan pijn in de kuitspieren bij het op- of afgaan van een trap na een lange run. En als je squats hebt gedaan, kun je na een paar dagen pijn in je bovenbeenspieren voelen als je gaat zitten.

"Die spierpijn ontstaat door minuscule beschadigingen aan de spieren, ook wel bekend als 'spierschade door training' (exercise-induced muscle damage). Daarbij spelen ook ontstekingsreacties een rol, die ontstaan door de mechanische overbelasting van de spieren. Spierpijn door training geeft vaak een dof, pijnlijk gevoel over de hele lengte van de spier", zegt Steele. "Dit zijn normale symptomen van spierpijn."