Is sporten goed als je spierpijn hebt?

Als het normaal is om spierpijn te hebben na een zware work-out, hoe weet je dan of je gewone spierpijn hebt of toch een blessure? Let op: als je nog steeds pijn hebt na een herstel- of crosstrainingssessie (zoals een lichte fietstocht), kan dat erop wijzen dat je een rustdag nodig hebt. Er zijn een paar gebruikelijke signalen dat je last hebt van standaard spierpijn in plaats van blessures. Een aantal van deze signalen zijn pijn die na 72 uur verdwijnt en geen pijn als je rust.

Een van de belangrijkste tekenen dat je waarschijnlijk last hebt van DOMS en niet van iets ernstigers, is dat de spierpijn pas later opkomt. Als je enkele dagen na een work-out spierpijn krijgt, is dat meestal de gewone 'uitgestelde spierpijn' (DOMS).

"Als je spierpijn pas zo veel later begint, hoef je je geen zorgen te maken", zegt DiSarro. "Deze pijn kan zich tussen 24-72 uur na je work-out voordoen, zelfs als je de eerste 12-24 uur na je work-out nergens last van hebt gehad."

Als je niet zeker bent over de klachten die je hebt, is het altijd verstandig om voorzichtig te zijn, een rustdag in te lassen of contact op te nemen met een arts of soortgelijke professional.

Als je besluit om te gaan sporten terwijl je nog steeds last hebt, overweeg dan om een fysiotherapeut of gediplomeerde trainer in te schakelen (sommige sportscholen geven tips zonder dat je een volledige sessie hoeft te boeken) om verschillende spiergroepen te trainen waar je minder last hebt van DOMS. Of een professional kan je aanraden om licht te stretchen en oefeningen met lichaamsgewicht te doen.



En je moet niet gek staan te kijken als je soms spierpijn krijgt op plekken waar je work-out helemaal niet op gericht was. Volgens Steele kun je bijvoorbeeld last van spierpijn krijgen in je core- of bilspieren na een work-out die voor je benen bedoeld is. Verder geeft Steele aan dat spierpijn die gepaard gaat met een scherpe of stekende pijn (tijdens of na de training) een signaal kan zijn dat er meer aan de hand is dan DOMS.



Hoewel wat gekraak normaal is bij spierpijn, kan het voelen van acuut ongemak in rusttijd een signaal zijn dat het tijd is om naar je dokter te gaan. Gewone spierpijn na het sporten voel je als je excentrische bewegingen maakt die vermoeide spieren aanspreken. Denk maar aan spierpijn in je dijspieren als je gaat zitten.

"De symptomen zijn minder normaal als je ook pijn ervaart in rust, dus wanneer de spieren niet in gebruik zijn en zich niet samentrekken", zegt Steele.

Vergeet niet dat je bij botblessures ook doffe pijn kunt voelen, niet alleen spierpijn. Praat met je arts of sportarts over elk ongemak dat je ervaart.