Oefeningen van experts voor meer kracht in je onderrug

Als het om lichaamsbeweging gaat, is de onderrug een van de belangrijkste gebieden om te trainen. Deze zone stabiliseert het lichaam en wordt gevormd door spieren die de kracht van de buikspieren ondersteunen.

En niet te vergeten: als je niet sport en je onderrug niet beweegt, kunnen die spieren verzwakken met pijn in de onderrug tot gevolg. Naast work-outs als yoga, barre en pilates met bewegingen die de onderrug ondersteunen, zijn er specifieke oefeningen waarmee je de onderrugspieren gericht kunt versterken, thuis of in de sportschool.

"Het is belangrijk om de onderrug te versterken en zo een stevige basis te creëren voor beweging", zegt Kacie Shively, fysiotherapeut, en door het American College of Sports Medicine gecertificeerde bewegingsfysioloog. "Hoe sterker je onderrug is, hoe kleiner de kans dat je geblesseerd raakt als je hem zwaar belast."