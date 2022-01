Hoe je shin splints door hardlopen voorkomt

Hardlopen wordt in verband gebracht met shin splints door de herhaalde impact op het scheenbeen, veroorzaakt door het hardlopen op harde oppervlakken. Telkens als je voet de grond raakt tijdens het hardlopen, absorbeert je onderlichaam de klap. Daardoor is hardlopen een high-impact activiteit.



Een deel van de taak van het scheenbeen is de schok op te vangen en af te voeren. Per kilometer raak je de grond meer dan 600 keer. Dat is veel impact!



Met de juiste voetlanding, hardloophouding en hardloopschoenen is dit geen probleem. Uit onderzoek blijkt zelfs dat hardlopen een beschermend effect heeft op het gewricht. Zo blijkt uit een onderzoek dat verscheen in het Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy bijvoorbeeld dat hardlopen de gezondheid van heup- of kniegewrichten kan verbeteren.



Waarom hebben zoveel hardlopers dan last van de pijn van shin splints? Het komt, gedeeltelijk, door overbelasting. Hoe meer kilometers je maakt, hoe meer risico je loopt. De voortdurende, herhaaldelijke schokken kunnen slijtage veroorzaken aan het scheenbeen. Daarom blijkt uit onderzoek dat marathonlopers meer last hebben van shin splints.



Zelfs als je hardloopt voor de afstand, kan te vaak hardlopen leiden tot shin splints. Je geeft het bot geen kans om te herstellen. Als je dat niet laat behandelen, kan het leiden tot een stressfractuur van de tibia en meer pijn.



Een verstoorde spierbalans of zwakke plekken in het onderlichaam, zoals strakke dijspieren of zwakke heupen, kunnen het risico op shin splints vergroten. Dit legt te veel spanning en verantwoordelijkheid op het scheenbeen om de impact van de grond af te voeren.



In een onderzoek dat is gepubliceerd in het British Journal of Sports Medicine werd een verband gevonden tussen hardlopers met shin splints en zwakke heupspieren. Sterker nog, de onderzoekers concludeerden dat heupspiertesten moeten worden gebruikt als screeningsmiddel voor het risico op shin splints.



Ook je voetlanding beïnvloedt de kans op het ontwikkelen van shin splints. Overpronatie en hiellanding worden in verband gebracht met shin splints.



Bij hardlopers met een hiellanding veroorzaakt het optrekken van de tenen (dorsaalflexie) bij het neerkomen een verrekking van de weke delen rond het scheenbeen. Op dezelfde manier oefent overpronatie — het overmatig naar binnen rollen van de voet en het afplatten van de voetboog bij impact — ook druk uit op de mediale kant van het been. Hierdoor ontstaan minuscule scheurtjes en ontstekingen in de weke delen. Beide voetlandingen verhogen de kans op shin splints.