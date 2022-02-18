Tips om thuis een yogastudio te maken

Vijf eenvoudige manieren om thuis een ontspannende yogaruimte te maken
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Zo kun je de ontspannende en rustgevende sfeer van je favoriete yogastudio in je eigen huis krijgen.
Er is iets speciaals aan yogastudio's waar je vanaf het moment dat je de deur binnenloopt een gevoel van kalmte ervaart. Van de kleuren op de muur tot het licht of de rustgevende aromatherapie, elk van deze elementen kan een relaxte toon zetten voor een herstellende of energieke training. Maar hoe kun je diezelfde sfeer opwekken zonder je huis uit te gaan?
Om te beginnen is het belangrijk dat je een speciale ruimte vrijmaakt voor je yoga. En al kun je je favoriete yogastudio misschien niet exact kopiëren, je kunt wel hetzelfde gevoel van rust en kracht vinden, terwijl je je toch blijft richten op het doel van je yoga-oefening.
Voor het samenstellen van de ideale yogaruimte thuis is niet veel nodig. Een eenvoudige, minimalistische omgeving kan afleidingen tot een minimum beperken, zodat je je kunt concentreren op je ademhaling en beweging.
Hoe stel je thuis de ideale yogaruimte samen
1.Kies een plek
Kies een plek waar je je matje comfortabel kunt uitrollen. Hier moet je geen rommel, obstakels of andere afleidingen tegenkomen. Kies het liefst een plek dicht bij een raam met natuurlijk licht. Als de gekozen plek rumoerig kan zijn, kan een 'white noise'-machine hierbij helpen.
Ruim de plek op zodat je niet iets van een tafeltje kan stoten of iets kan breken tijdens je work-out. Een lege muur kan ook een handig zijn, vooral als je graag inversies doet, zoals hoofdstanden.
2.Pak een yogamat en hulpmiddelen
Nadat je de ruimte hebt opgeruimd, rol je je mat uit en hou je onmisbare hulpmiddelen in de buurt. Dit kunnen blokken zijn, banden, kussens, een deken, essentiële oliën of iets anders dat je graag tijdens yoga gebruikt. Je hebt niet per se hulpmiddelen nodig om in je thuisstudio een goede yogasessie uit te voeren, maar het gebruik van bepaalde hulpmiddelen kan je houdingen verder ondersteunen als je meer vertrouwd raakt met de verschillende oefeningen en je flexibiliteit verbetert. Het belangrijkste is dat je een omgeving creëert die je motiveert om te beginnen.
3.Dim de lampen
Verlichting is ongelooflijk belangrijk en kan zelfs invloed hebben op je welzijn. Zonlicht, bijvoorbeeld, stimuleert de aanmaak van serotonine, een stofje dat wordt geassocieerd met je gelukkig en ontspannen voelen. Als natuurlijk licht geen optie is, kunnen dimschakelaars of zachte gloeilampen zorgen voor een ontspannen sfeer.
4.Hou decoraties simpel maar doelgericht
Hoewel het belangrijk is dat je speciale yogaruimte netjes blijft, is het ook van cruciaal belang dat je een plek inricht die uitnodigend is. Uiteindelijk wil je een positieve sfeer creëren om je omgeving te associëren met kracht, kalmte en concentratie, of wat je ook hoopt te bereiken met yoga. Dit zijn wat andere simpele manieren om een rustgevende sfeer te creëren:
Steek een paar geurkaarsen aan (zorg dat eventuele gordijnen niet in de weg zitten, en zet ze niet te dicht bij je mat)
Gebruik aromatherapie-sprays zoals eucalyptus of lavendel
Verf een accentmuur met een zachte kleur zoals lichtblauw of grijs
5.Blijf de ruimte verbeteren
Hoe je je yogastudio thuis ook inricht, denk na over de plek die een gevoel van aarding en innerlijke verbinding kan stimuleren. Dit is de ruimte waarin je tot rust kunt komen en tijd voor jezelf hebt. Als je er een gewoonte van maakt om yoga te beoefenen, sta dan stil bij wat helpt om 'in het moment' te zijn. Als je merkt dat je nog iets mist in je ruimte, verander er dan gewoon nog iets aan. Als je bijvoorbeeld je balans wilt verbeteren tijdens inversies, kan het handig zijn om wat plaats bij de muur vrij te maken.
Als je yoga-hoekje thuis helemaal klaar is, stel je een paar haalbare doelen. Misschien kies je dan voor een paar virtuele yogalessen in de Nike Training Club app. Hiermee kun je je work-out vanaf de basis opbouwen, zodat je regelmatig op je mat gaat staan.
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