Tips om thuis een yogastudio te maken

Er is iets speciaals aan yogastudio's waar je vanaf het moment dat je de deur binnenloopt een gevoel van kalmte ervaart. Van de kleuren op de muur tot het licht of de rustgevende aromatherapie, elk van deze elementen kan een relaxte toon zetten voor een herstellende of energieke training. Maar hoe kun je diezelfde sfeer opwekken zonder je huis uit te gaan?

Om te beginnen is het belangrijk dat je een speciale ruimte vrijmaakt voor je yoga. En al kun je je favoriete yogastudio misschien niet exact kopiëren, je kunt wel hetzelfde gevoel van rust en kracht vinden, terwijl je je toch blijft richten op het doel van je yoga-oefening.

Voor het samenstellen van de ideale yogaruimte thuis is niet veel nodig. Een eenvoudige, minimalistische omgeving kan afleidingen tot een minimum beperken, zodat je je kunt concentreren op je ademhaling en beweging.