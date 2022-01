Valt yoga onder cardio- of krachttraining?

De voordelen van yoga kunnen enorm zijn en het kan zelfs een effectieve manier zijn om je atletische prestaties te verbeteren. Uit een onderzoek dat in 2016 werd gepubliceerd in de International Journal of Yoga bleek dat deelnemers die na 10 weken regelmatig yoga te hebben beoefend een verbeterde flexibiliteit en balans hadden. Ook nam de bewegingsvrijheid van hun gewrichten toe.



Yoga kan ook voordelen hebben voor je mentale gezondheid en het omgaan met stress. Een onderzoek uit 2011 liet zien dat yoga helpt bij het verminderen van stress, angst, depressie en chronische pijn. Daarnaast dat het bijdraagt aan een betere slaap en een algemeen gevoel van welzijn en kwaliteit van leven. Naast de voordelen die yoga oplevert voor uithoudingsvermogen en kracht, bevat de sport vaak diepe ademhalingen en meditatie.



De resultaten van onderzoek naar yoga als lichamelijke activiteit zijn wisselend. Met andere woorden, het staat nog niet vast of het je fitheidsniveaus echt verbetert.



Een klinisch onderzoek dat in 2007 werd gepubliceerd in BMC Complementary and Alternative Medicine concludeerde dat yoga overeenkomt met lichte fysieke oefeningen en niet voldoende inspannend is om de cardiofitness te verbeteren.



Er zijn echter ook onderzoeken die laten zien dat yoga zorgt voor een betere cardiorespiratoire conditie. Volgens een systematisch overzicht dat in 2013 werd gepubliceerd in Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine kan yoga helpen om de bloeddruk, een belangrijk teken van cardiofitness, te verlagen.



De onderzoeksresultaten zijn wisselend, omdat yoga een verzamelterm is. Hoe je het beoefent — de intensiteit, de vorm, de frequentie — bepaalt welke voordelen het je oplevert. Idealiter zou je verschillende yogastijlen moeten combineren met andere vormen van lichamelijke inspanning om de beste resultaten te behalen voor jouw cardiovasculaire gezondheid en lichaamskracht.



