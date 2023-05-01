6 hiphop-dansoutfits die een ode zijn aan muziek en beweging

In 2023 bestaat de hiphop 50 jaar, de dansstijl die generaties heeft gevormd, net als onze moderne muziek, moves en stijl. De hiphopstijl heeft zich de afgelopen vijf decennia ontwikkeld en veel bekende en populaire artiesten hebben hun stempel op de muziekstroming gedrukt. Maar voor hiphopdansers draait de juiste outfit om veel meer dan alleen de nieuwste trend.

“Hiphop is ontstaan in de Afrikaans-Amerikaanse community's met rappen, graffiti, breakdancen en deejayen. Deze thema's zijn verweven met de basis van dansen”, zegt Traci Copeland, een Nike Training Club (NTC) Trainer en bewegingsexpert die professioneel streetjazz en hiphop heeft gedanst. “Maar het gaat ook om hoe je er je eigen stijl en expressie aan toevoegt. Het is meer dan alleen dansen.”

Voor beginnelingen en doorgewinterde dansers is het belangrijk om de juiste outfit te vinden, een outfit die comfortabel zit en je de vrijheid biedt om te laten zien wie je bent. Je wilt een relaxte, ruimvallende en comfortabele outfit en een frisse look.

“Ik draag graag een korte croptop met ruimvallende sweatpants of een winddichte broek. Of ik draag een oversized T-shirt met een ruimvallende broek of shorts in de zomer”, aldus Copeland.

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Omdat hiphop niet alleen een manier is om te laten zien wie je bent, maar ook een vorm van lichaamsbeweging is, stelt Copeland voor dat je een paar T-shirts meeneemt naar je hiphopdansles, omdat je behoorlijk kan gaan zweten. Ook schoenen zijn belangrijk. Voor hiphop heb je schoenen nodig die niet alleen praktisch zijn, maar ook een onmisbaar onderdeel van je look. De sneakercultuur is springlevend in de bredere hiphopcommunity en elke streetdance of hiphop-outfit vraagt om flitsende sneakers.

“Ik hoop dat iedereen die deel uit wil maken van de cultuur, of dat nu via dans of een ander platform is, zich nieuwsgierig en bescheiden opstelt”, zegt Copeland. “Je kunt de vibe van hiphopdansen (en je outfit) niet los zien van het ontstaan van de hiphopcultuur.”

Als je gaat hiphopdansen, draait je look niet alleen om je moves, maar om alles samen: van de bewegingen en de muziek tot je kleding. Als je die aspecten combineert, heb je de hiphop-vibe te pakken.

Hier vind je zes hiphop-dansoutfits die draaien om beweging en die tegelijk een ode zijn aan de hiphopcultuur.