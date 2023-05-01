6 hiphop-dansoutfits die een ode zijn aan muziek en beweging

6 hiphop-dansoutfits waarbij alles draait om muziek en beweging
Stylingtips
Door experts goedgekeurde look combineert stijl en comfort.
In 2023 bestaat de hiphop 50 jaar, de dansstijl die generaties heeft gevormd, net als onze moderne muziek, moves en stijl. De hiphopstijl heeft zich de afgelopen vijf decennia ontwikkeld en veel bekende en populaire artiesten hebben hun stempel op de muziekstroming gedrukt. Maar voor hiphopdansers draait de juiste outfit om veel meer dan alleen de nieuwste trend.
“Hiphop is ontstaan in de Afrikaans-Amerikaanse community's met rappen, graffiti, breakdancen en deejayen. Deze thema's zijn verweven met de basis van dansen”, zegt Traci Copeland, een Nike Training Club (NTC) Trainer en bewegingsexpert die professioneel streetjazz en hiphop heeft gedanst. “Maar het gaat ook om hoe je er je eigen stijl en expressie aan toevoegt. Het is meer dan alleen dansen.”
Voor beginnelingen en doorgewinterde dansers is het belangrijk om de juiste outfit te vinden, een outfit die comfortabel zit en je de vrijheid biedt om te laten zien wie je bent. Je wilt een relaxte, ruimvallende en comfortabele outfit en een frisse look.
“Ik draag graag een korte croptop met ruimvallende sweatpants of een winddichte broek. Of ik draag een oversized T-shirt met een ruimvallende broek of shorts in de zomer”, aldus Copeland.
(Gerelateerd: Vijf manieren om een Nike croptop te stylen)
Omdat hiphop niet alleen een manier is om te laten zien wie je bent, maar ook een vorm van lichaamsbeweging is, stelt Copeland voor dat je een paar T-shirts meeneemt naar je hiphopdansles, omdat je behoorlijk kan gaan zweten. Ook schoenen zijn belangrijk. Voor hiphop heb je schoenen nodig die niet alleen praktisch zijn, maar ook een onmisbaar onderdeel van je look. De sneakercultuur is springlevend in de bredere hiphopcommunity en elke streetdance of hiphop-outfit vraagt om flitsende sneakers.
“Ik hoop dat iedereen die deel uit wil maken van de cultuur, of dat nu via dans of een ander platform is, zich nieuwsgierig en bescheiden opstelt”, zegt Copeland. “Je kunt de vibe van hiphopdansen (en je outfit) niet los zien van het ontstaan van de hiphopcultuur.”
Als je gaat hiphopdansen, draait je look niet alleen om je moves, maar om alles samen: van de bewegingen en de muziek tot je kleding. Als je die aspecten combineert, heb je de hiphop-vibe te pakken.
Hier vind je zes hiphop-dansoutfits die draaien om beweging en die tegelijk een ode zijn aan de hiphopcultuur.
6 hiphop-dansoutfits van Nike
1.Kom in de flow
Een korte croptop met een ruime broek is de ideale combinatie voor Copeland, die vertelt dat hiphopdansers vaak kiezen voor ruimvallende kleding.
“Je lichaam heeft ruimte nodig om te ademen en te bewegen” vertelt ze. Door te spelen met verhoudingen kom je uiteindelijk tot een look waarmee je opvalt.
2.Kleuraccent
Durf felle kleuren te kiezen voor je hiphop-dansoutfit. “Bij hiphopdans- en de meeste andere straatstijlen gaat het erom je eigen smaak te laten zien in je dansroutine”, aldus Copeland. “Anders is het saai.”
Geef je outfit dus een persoonlijke touch.
3.Een stoere look
Comfortabel kunnen bewegen is het allerbelangrijkst als je je hiphop-dansoutfit kiest, maar vergeet je persoonlijke stijl niet. Een bodywarmer met legerlook over je kleding is een leuke manier om te spelen met textuur en pasvorm, terwijl je toch nog lekker kunt bewegen.
4.Gelaagde look
Of je nu net op les zit of professioneel danst, hiphop-outfits en outfits voor streetdance moeten zweet kunnen opnemen. Gelaagde items, zoals een sweatshirt met V-hals of een hoodie met rits die je aan en uit kunt doen, zijn belangrijk om je vibes en energie op peil te houden.
5.Alles draait om het voetenwerk
“Alles draait om de schoenen”, aldus Copeland over het kiezen van de juiste hiphop-dansoutfit. “Vooral als je moves maakt waarvoor veel voetenwerk nodig is. Je moet je voeten goed kunnen bewegen, maar je wilt ook je eigen stijl toevoegen. Stijl en functionaliteit moeten dus perfect op elkaar zijn afgestemd.”
Met een iconische schoen als de Air Force 1 kun je – of je nu kiest voor een klassieke witte of een gekleurde versie – helemaal in stijl bewegen.
(Gerelateerd: Tips van experts voor het uitvoeren van een plié)
6.Dansen voor alle leeftijden
De jongere generatie kiest voor een outfit die past bij hun look en die hen leert over de geschiedenis en het belang van hiphop.
“Het gaat niet om alleen dansen of muziek, het is een combinatie van kunst, stijl en uiteindelijk een levensfilosofie”, vertelt Copeland. “Hiphopcultuur en -dans is bedoeld om met elkaar te delen.”
Tekst door Aemilia Madden