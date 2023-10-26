Het is verleidelijk om lekker in bed te blijven als het buiten regent. Maar heb je verplichtingen buiten de deur — je moet naar kantoor, of er zijn boodschappen die niet kunnen wachten — dan wil je wel een leuke outfit paraat hebben voor regenachtige dagen.

Het maakt niet uit wat jouw reden is om naar buiten te gaan. Als je regenkleding uitkiest, dan is je belangrijkste doel natuurlijk: droog blijven. Want je wilt niet plakkerig en doorweekt op je bestemming aankomen, hoe cool of chic je outfit verder ook is. Waterdichte of waterbestendige kleding en schoenen hoeven gelukkig niet alleen maar praktisch te zijn. Ze geven je ook de kans om iets te kiezen in jouw persoonlijke stijl. Dat is wel een leuke bonus als je op zoek bent naar regenkleding.

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