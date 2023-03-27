Tips van experts voor het oefenen van een plié

In principe kan iedereen dansen. Maar als je een traditionelere dansvorm zoals ballet onder de knie wilt krijgen, is het essentieel om de basis te leren. Dat betekent ook dat je de plié leert, een basisbeweging die meestal al vroeg in de balletlessen aan bod komt.

Pliés worden vaak gebruikt in balletlessen en -voorstellingen, evenals cardio-danslessen. Kendall Nielson, een door de Athletics and Fitness Association of America gecertificeerde danslerares en eigenares van een dansstudio in Garden City, Idaho, zegt dat ze vaak plié-squats verwerkt in haar work-outs voor klanten.

"Ik hou de balans tussen intensiteit en complexiteit er graag in", zegt ze.

(Gerelateerd: Wat zijn de voordelen van dansen?)

Pliés vereisen enige technische vaardigheid, en het hebben van de juiste houding is belangrijk als je een meer gestructureerde dans wilt gaan doen, aldus Mahri Relin, een door de National Academy of Sports Medicine gecertificeerde personal trainer.

Lees verder voor achtergrondinformatie over de plié, enkele veelgemaakte fouten die je moet vermijden en tips om de danspas onder de knie te krijgen.