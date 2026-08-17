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NBA- en basketbalshorts

Nike DNA
Nike DNA Dri-FIT Basketbalshorts voor heren (21 cm)
Gerecyclede materialen
Nike DNA
Dri-FIT Basketbalshorts voor heren (21 cm)
€ 49,99
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Herenshorts van mesh met Dri-FIT
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Diamond Herenshorts van mesh met Dri-FIT
€ 49,99
San Antonio Spurs Icon Edition
San Antonio Spurs Icon Edition Swingman Nike NBA-herenshorts
Gerecyclede materialen
San Antonio Spurs Icon Edition
Swingman Nike NBA-herenshorts
€ 69,99
A'ja Wilson
A'ja Wilson Dri-FIT basketbalshorts
Gerecyclede materialen
A'ja Wilson
Dri-FIT basketbalshorts
€ 64,99
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Dri-FIT basketbalshorts voor heren (21 cm)
Gerecyclede materialen
Nike DNA Academy
Dri-FIT basketbalshorts voor heren (21 cm)
€ 34,99
Nike
Nike Dri-FIT Game Classic basketbalshorts voor heren (26 cm)
Gerecyclede materialen
Nike
Dri-FIT Game Classic basketbalshorts voor heren (26 cm)
€ 39,99
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Swingman Jordan Dri-FIT NBA-basketbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Boston Celtics Statement Edition
Swingman Jordan Dri-FIT NBA-basketbalshorts voor heren
€ 69,99
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Practice mesh basketbalshorts voor heren (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Standard Issue
Practice mesh basketbalshorts voor heren (13 cm)
€ 54,99
Nike Classic
Nike Classic Dri-FIT basketbalshorts voor heren (21 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Classic
Dri-FIT basketbalshorts voor heren (21 cm)
€ 49,99
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond damesshorts (10 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Diamond damesshorts (10 cm)
€ 49,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Y2K herenshorts
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT Y2K herenshorts
€ 44,99
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike Jerseyshorts voor heren
Gerecyclede materialen
KD x NOCTA
Nike Jerseyshorts voor heren
€ 79,99
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Basketbalshorts voor heren (15 cm)
Ja Standard Issue
Basketbalshorts voor heren (15 cm)
€ 69,99
Boston Celtics
Boston Celtics Swingman Nike NBA-herenshorts
Gerecyclede materialen
Boston Celtics
Swingman Nike NBA-herenshorts
€ 69,99
Kobe
Kobe Dri-FIT basketbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Kobe
Dri-FIT basketbalshorts voor heren
€ 59,99
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Therma-FIT basketbalshorts van fleece voor heren (36 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Standard Issue
Therma-FIT basketbalshorts van fleece voor heren (36 cm)
€ 69,99
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Essential
Dri-FIT mesh basketbalshorts voor dames
€ 34,99
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT basketbalshorts voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Crossover
Dri-FIT basketbalshorts voor dames (13 cm)
€ 54,99
Ja
Ja Nike basketbalshorts voor heren (36 cm)
Ja
Nike basketbalshorts voor heren (36 cm)
€ 99,99
A'ja Wilson
A'ja Wilson Dri-FIT basketbalshorts voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
A'ja Wilson
Dri-FIT basketbalshorts voor dames (10 cm)
€ 54,99
Nike DNA
Nike DNA Basketbalshorts voor kids (13 cm)
Bestseller
Nike DNA
Basketbalshorts voor kids (13 cm)
€ 39,99
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Dri-FIT basketbalshorts van fleece van sweatstof voor heren (21 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Standard Issue
Dri-FIT basketbalshorts van fleece van sweatstof voor heren (21 cm)
€ 69,99
Jordan Sport
Jordan Sport Mesh shorts met Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Mesh shorts met Dri-FIT voor heren
€ 39,99
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Mesh basketbalshorts voor heren (13 cm)
Net binnen
Ja Standard Issue
Mesh basketbalshorts voor heren (13 cm)
€ 59,99

Basketbalshorts: train als een pro

Dankzij onze basketbalshorts word je een betere speler. De shorts zijn gemaakt van flexibele en ademende stoffen die met je meebewegen en je koel houden, waardoor je beter kunt presteren op het veld. Daarnaast vind je onze shorts in verschillende kleuren en pasvormen, dus er zit altijd iets voor jou bij. Maak een statement met felle kleuren of kies voor neutrale tinten die overal bij passen. We hebben ook shorts met teamlogo’s waarmee je je helden in stijl vertegenwoordigt. Onze lange basketbalshorts bedekken je benen voor een casual look. Korte basketbalshorts voel je dan weer bijna niet zitten. Elk paar heeft die iconische Nike Swoosh − ons teken van kwaliteit.

Wat maakt basketbalshorts van Nike zo bijzonder? Slimme stoffen zorgen ervoor dat je alles uit je spel haalt. Niets houdt je bewegingsvrijheid tegen dankzij de lichtgewicht en rekbare constructie. En inkepingen in de zomen en een elastische tailleband zorgen dat de shorts lekker zitten. Ondertussen voert onze innovatieve Nike Dri-FIT technologie zweet van je huid af en verspreidt het over het oppervlak van het materiaal, waardoor je sneller droogt. Mesh panelen en ventilatieopeningen zorgen voor maximale ventilatie en een koel en droog gevoel. Bekijk zeker ook onze shorts met zakken aan de zijkanten, ideaal om al je belangrijke accessoires in op te bergen.

Wij willen voor onze planeet zorgen. Als het even kan, maken we daarom onze kleding en schoenen van duurzame materialen. In onze collectie vind je kleding die is gemaakt van ten minste 50% gerecycled materiaal, zoals gerecycled polyester en nylon gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten. Dit maakt deel uit van het Nike Move to Zero programma, waarmee we streven naar een CO2-neutrale en afvalvrije toekomst. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Doe met ons mee en kies voor basketbalshorts met het label ‘Duurzame materialen’.