Basketbalshorts: train als een pro
Dankzij onze basketbalshorts word je een betere speler. De shorts zijn gemaakt van flexibele en ademende stoffen die met je meebewegen en je koel houden, waardoor je beter kunt presteren op het veld. Daarnaast vind je onze shorts in verschillende kleuren en pasvormen, dus er zit altijd iets voor jou bij. Maak een statement met felle kleuren of kies voor neutrale tinten die overal bij passen. We hebben ook shorts met teamlogo’s waarmee je je helden in stijl vertegenwoordigt. Onze lange basketbalshorts bedekken je benen voor een casual look. Korte basketbalshorts voel je dan weer bijna niet zitten. Elk paar heeft die iconische Nike Swoosh − ons teken van kwaliteit.
Wat maakt basketbalshorts van Nike zo bijzonder? Slimme stoffen zorgen ervoor dat je alles uit je spel haalt. Niets houdt je bewegingsvrijheid tegen dankzij de lichtgewicht en rekbare constructie. En inkepingen in de zomen en een elastische tailleband zorgen dat de shorts lekker zitten. Ondertussen voert onze innovatieve Nike Dri-FIT technologie zweet van je huid af en verspreidt het over het oppervlak van het materiaal, waardoor je sneller droogt. Mesh panelen en ventilatieopeningen zorgen voor maximale ventilatie en een koel en droog gevoel. Bekijk zeker ook onze shorts met zakken aan de zijkanten, ideaal om al je belangrijke accessoires in op te bergen.
Wij willen voor onze planeet zorgen. Als het even kan, maken we daarom onze kleding en schoenen van duurzame materialen. In onze collectie vind je kleding die is gemaakt van ten minste 50% gerecycled materiaal, zoals gerecycled polyester en nylon gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten. Dit maakt deel uit van het Nike Move to Zero programma, waarmee we streven naar een CO2-neutrale en afvalvrije toekomst. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Doe met ons mee en kies voor basketbalshorts met het label ‘Duurzame materialen’.