Tips om je favoriete hoodie of sweatshirt te stylen voor elke gelegenheid

Zo draag je je favoriete hoodie of sweatshirt bij elke gelegenheid
Stijltips
Een goede hoodie is veelzijdig genoeg om naar je werk, de sportschool, en daarna ook op een avondje uit te dragen. Ontdek hier hoe je jouw favoriete sweatshirts draagt.
Je hoodie is er altijd voor je, in goede en slechte tijden. De kou in na je sessie in de sportschool? Hoodie aan. Niets te dragen omdat je alle was nog moet doen? Dan zorg je er gewoon voor dat je er top uitziet in je goede oude sweatshirt. Ga je uit en wil je een stijlvolle maar toch sportieve look? Dan ga je opnieuw voor die garderobe essential.
Hoodies en truien zitten zo lekker en zijn zo veelzijdig dat je er waarschijnlijk wel meer dan één wil hebben. En met een keur aan stijlen van Nike kun je er smart uitzien in oversized fleece of juist strak in een trui met ronde hals boven een chino broek. Of je nu gaat voor een cropped, baggy of tie-dye sweatshirt met of zonder rits of capuchon, wij hebben de stijltips die je nodig hebt om voor elke gelegenheid een leuke outfit samen te stellen. Lees onze hele stijlgids voor meer outfitideeën om dit seizoen mee door te komen.
Casual loungewear looks voor dagelijks draagplezier
Voor dames:
- Draag een oversized hoodie boven een T-shirt en een zwarte legging, fietsbroek of skinny jeans: zo heb je zonder moeite een stijlvolle outfit met sweatshirt.
- Ga je voor sportief, draag dan een sweatshirt met capuchon en lange mouwen met daaronder een T-shirt en een joggingbroek of trainingsbroek. Trek nog een spijker- of bomberjack aan voor extra warmte en maak je outfit af met een paar sportschoenen in vintage-stijl, zoals Nike Air Max sneakers.
- Voor een monochromatische look kies je een broek met wijde pijpen en een sweatshirt in dezelfde kleur — zo heb je nog een variant op een casual outfit.
Voor heren:
- Een outfit met hoodie die altijd kan, is je favoriete sweatshirt met een aansluitende spijkerbroek en klassieke schoenen, zoals de Air Force 1 in zwart of wit.
- Ga voor de volledige trainingspak-stijl in een comfortabele, oversized hoodie en een bijpassende joggingbroek of legging. Trek een paar sportschoenen aan, zoals de Nike Huarache, om je outfit af te maken.
- Basketbalshorts of een hardloopbroek kun je goed dragen onder een effen hoodie, gecombineerd met een paar Nike Air Max schoenen voor een fijne, comfortabele look.
De luxere look
Voor dames:
- Stop je trui met ronde hals losjes in je spijkerbroek met hoge taille, en combineer dat met een paar strakke leren schoenen, zoals de Nike Blazer. Perfect voor op kantoor.
- Combineer een cropped hoodie, sweatshirt of een trui met halflange rits met een korte of middellange rok en een paar platte schoenen of sandalen.
- Een sweatshirt met trechterhals of sjaalkraag is chic genoeg voor boven een zijden, middellange rok of nette, ponte broek voor een outfit waar je overal mee naartoe kunt.
- Draag een sweatshirt met lange mouwen en ronde hals in een matte kleurtint samen met een chino broek en strakke, leren schoenen. Perfect om je presentatie te houden in stijl.
- Ga je voor casual maar toch zakelijk, kies dan voor een zwarte hoodie en een sportieve blazer, met daaronder een donkere spijkerbroek en Nike Blazer schoenen.
- Een nauwsluitend sweatshirt met een paar chino shorts en een zonnebril geven je een gelikte look voor als het warm is.
Modieuze streetwear looks
- Combineer een hoodiejurk met lange mouwen in een neutrale kleur met een paar stevige sneakers, zoals de Nike Air Force 1. Zo voorkom je dat je jezelf pijnigt met nette schoenen.
- Kies voor een even tijdloze als brutale look in laagjes: draag een hoodie met daarop een zwart, leren jack en maak het af met hippe skinny jeans.
- Draag een fleecetrui met rits op je jurk met bloemenprint. Combineer dat met een zonnebril in pilotenstijl en draag een paar hoge sneakers voor een modieuze en toch casual outfit.
- Kies voor een klassieke maar toch uitgesproken look in laagjes met een hoodie met rits: draag een leren of bomberjack boven een T-shirt met opdruk.
- Maak het af met een paar zwarte skinny jeans en een trui in een neutrale kleur. Voor extra warmte draag je er een trenchcoat of autojas boven. Maak het af met een kleurrijk paar Nike Blazer schoenen.
- Draag een flanellen shirt met daarop een hoodie met rits, en trek er een corduroy broek onder aan voor een klassieke herfstoutfit.
Hoe kies je jouw nieuwe favoriete sweatshirt of hoodie
- Materiaal: om droog en warm te blijven bij wisselende temperaturen, kies je voor vochtafvoerend materiaal, zoals Nike Dri-FIT. Dat is ontworpen om zweet af te voeren en sneller te laten verdampen, zodat je niet bezweet blijft. Bij kouder weer heb je veel aan materiaal dat isoleert zonder te verzwaren, zoals Nike Therma-FIT.
- Pasvorm: hoodies en truien zijn er in verschillende stijlen. Kies er één die lekker zit en qua stijl ook goed aansluit op andere kleding die je al in je kast hebt hangen. Afhankelijk van je outfit kun je gaan voor oversized of juist iets wat nauwsluitender is.
- Halslijn: sweatshirts heb je onder meer met aanpasbare capuchons, een trechterhals, sjaalkraag of ronde hals. Maak je keuze: ga je voor eenvoudig of heb je liever modieuze details?
- Ritsen: sommige hoodies hebben een rits over de hele lengte, andere ritsen gaan tot de helft of een kwart. Andere sweatshirts zijn de truien. Kies deze op basis van je voorkeuren en waar je de trui mee wil combineren.
- Zakken: je wil misschien een hoodie met zakken, zodat je geen handtas of sporttas hoeft te dragen.
- Capuchon: sommige sweatshirts of truien hebben een capuchon, andere niet. Idealiter heb je zowel een hoodie als een trui met ronde hals in je kast hangen, omdat ze beide op een compleet andere manier gecombineerd kunnen worden en voor verschillende weersomstandigheden geschikt zijn.
Veelgestelde vragen
Hoe style je een sweatshirt of trui?
Een sweatshirt is een veelzijdig kledingstuk dat je kunt combineren met een (spijker)broek, joggingbroek, rok of jurk. Voor een stijl met laagjes is het ook geschikt, bijvoorbeeld gecombineerd met verschillende tops en jacks, en er passen veel soorten schoenen onder. Met een goede trui creëer je alles van een straatklare look tot een professionele, zakelijke outfit. Lees onze volledige style guide voor meer tips
Welke pasvorm moet een sweatshirt of trui hebben?
Dat ligt aan de stijl die je met je outfit wil creëren. Een oversized, ruimvallende trui kun je combineren met een legging of joggingbroek voor een casual look. Een cropped of nauwsluitende trui kleedt wat meer af.