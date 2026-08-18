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Nike Blazer schoenen en sneakers voor dames

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Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Skateschoen
Nike SB Zoom Blazer Mid
Skateschoen
€ 94,99
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT Skateschoenen
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Skateschoenen
€ 79,99
Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid skateschoenen
Nike SB Zoom Blazer Mid
skateschoenen
€ 94,99

Bekijk Nike Blazers voor dames om mee te skaten of om elke dag te dragen

Kies uit low-top en mid-top designs van Nike Blazers voor dames, die verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren. Je kunt ook je eigen look maken. De Nike Blazers voor dames zijn oorspronkelijk ontworpen als basketbalschoen en zijn later omarmd door de skatecultuur. Ze zijn verkrijgbaar in suède, leer en canvas met een licht, tijdloos design. Vind je perfecte paar van deze opvallende schoen door low-top en mid-top designs voor dames te bekijken of de Blazer collectie voor heren te verkennen.