7 ideeën voor lenteoutfits van Nike

Wat te dragen in de lente
Stylingtips
Het is tijd om je te ontdoen van je winterlagen en iets levendigs en veelzijdigs aan te trekken, van lichte sweaters tot kleurrijke leggings.
De dagen worden langer en het wordt weer wat warmer: de perfecte gelegenheid om je garderobe op te frissen met outfitideeën voor de lente. Met lichte lagen kun je je lente-outfits stylen en houd je niet alleen rekening met de temperatuur, maar ook met wat de dag voor je in petto heeft. Of je nu van plan bent om naar de sportschool te gaan, van avonturen in de buitenlucht te genieten, het casual te houden voor dagelijkse boodschappen of iets chiquers aan wilt trekken, Nike heeft een assortiment seizoensfavorieten voor talloze leuke outfitideeën.
Zoals gezegd vormen laagjes de sleutel voor volmaakte casual outfitideeën voor de lente. Windvlagen, regenbuitjes en stijgende temperaturen betekenen vaak dat je de dag begint in een licht jack en eindigt in een T-shirt. Met een serie items voor het seizoen die zijn ontworpen om net zo flexibel te zijn als je dag, ben je altijd goed voorbereid.
Bovendien is de lente het optimale seizoen om je garderobe lekker op te frissen, bijvoorbeeld met pastelkleuren, opvallende prints of felle accenten die je outfit een vleugje kleur geven. Scrol verder om de lente-outfits van Nike te ontdekken waarmee je het vaak onvoorspelbare weer van de lente de baas blijft. Van windjacks die de kou buiten houden tot vochtafvoerende materialen die je koel houden, het zijn allemaal items die goed passen bij de lente of in ieder geval in je garderobe.
Korte mouwen, alsjeblieft
Een solide basis is belangrijk als je laagjes draagt om het comfortabel te houden, zelfs als de lentetemperaturen stijgen. Om koel te blijven in het warmere lenteweer, draag je een T-shirt met korte mouwen als basislaag in elke outfit. Of je nu voor een korte en nauwsluitende pasvorm gaat, oversized en recht of een klassieke ronde hals, er is altijd wel een versie die bij je past. De shirts gemaakt van katoen en zacht jersey bieden topcomfort en ventilatie wanneer je ze onder een sweater of licht jack draagt.
Leggings, altijd
Dikke met fleece gevoerde leggings zijn misschien wel je favoriet in de winter, maar in de lente is het tijd voor iets lichters. Nike heeft een aantal designs, zoals kort, 7/8, volledige lengte, halfhoge taille en hoge taille voor uiteenlopende activiteiten, van trainen voor de 10 km tot een filmmarathon in het weekend. Ondanks dat ze ongetwijfeld het hele jaar dienst kunnen doen, kan het kiezen voor een speelse kleur zoals Sky Blue, Hot Pink of Punchy Peach je outfit een lentevolle draai geven.
Trek een trui aan
Geen enkele casual outfit met laagjes kan zonder een leuke trui, sweater of hoodie. Met deze tijdloze badstof trui met ronde hals in grijs, donkerblauw of zwart zit je altijd goed. Voor een iets modernere look kun je een korte pasvorm kiezen, of eentje met volumineuze mouwen, bijzonder fris in kleuren zoals Electric Yellow of Teal.
Kies voor crew sokken, niet voor blote voeten
Sokken. Misschien niet het meest opwindende onderdeel van je outfit, maar niet minder belangrijk dan de ander items. Klassieke crew sokken, vooral die met demping, zijn een fundamenteel onderdeel van elke lente-outfit en houden je voeten lekker comfortabel en droog, en ook lekker warm op frissere lentedagen. Witte en zwarte paren zijn veelzijdige opties, en felle kleuren en prints (zoals een effen Pale Pink of gespikkeld oranje tie-dye) geven het lentegevoel extra nadruk.
Tassen met lef
Of je nu vrienden ontmoet of een flinke wandeling gaat maken, verlicht je last met een minirugzak. Net zoals bij de start van een nieuw semester, heeft een kleine rugzak iets speciaals en leuks om een lente-outfit op te vrolijken. Ook kunnen ze voor kleur zorgen, een geweldige stijloptie als je liever niet te ver van de neutrale kleuren afwijkt als het om je kleding gaat.
Een pleidooi voor petten
In de lente is het afgelopen met de vrieskou van de winter, maar het is ook weer niet alleen droge dagen en zon wat de klok slaat. Een pet kan daarom helpen om op een modieuze manier de warmte vast te houden. Er zijn heel lichte en vochtafvoerende versies voor work-outs en tijdloze katoenen versies die je look echt afmaken. Kies voor een felle kleur zoals Marigold, een design met kleurblokken of een onverwachte textuur zoals fleece om je outfit een levendig accent te geven.
Trek Air Force 1's aan
Koud weer is een goede reden om binnen te blijven, maar zachte lentedagen roepen om meer tijd buiten. Nike Air Force 1's zijn een iconische sneakerkeuze om je vrijetijdoutfits af te maken die niet om een performance schoen vragen (zoals hardlopen of wandelen). Witte sneakers zijn altijd fris, ongeacht de tijd of plaats. Maar voor een meer opvallende finish kies je een paar blikvangers, bijvoorbeeld met een kleurrijke zool, en een design met kleurblokken of van suède.
Tekst: Laura Lajiness Kaupke