7 ideeën voor lenteoutfits van Nike

De dagen worden langer en het wordt weer wat warmer: de perfecte gelegenheid om je garderobe op te frissen met outfitideeën voor de lente. Met lichte lagen kun je je lente-outfits stylen en houd je niet alleen rekening met de temperatuur, maar ook met wat de dag voor je in petto heeft. Of je nu van plan bent om naar de sportschool te gaan, van avonturen in de buitenlucht te genieten, het casual te houden voor dagelijkse boodschappen of iets chiquers aan wilt trekken, Nike heeft een assortiment seizoensfavorieten voor talloze leuke outfitideeën.

Zoals gezegd vormen laagjes de sleutel voor volmaakte casual outfitideeën voor de lente. Windvlagen, regenbuitjes en stijgende temperaturen betekenen vaak dat je de dag begint in een licht jack en eindigt in een T-shirt. Met een serie items voor het seizoen die zijn ontworpen om net zo flexibel te zijn als je dag, ben je altijd goed voorbereid.

Bovendien is de lente het optimale seizoen om je garderobe lekker op te frissen, bijvoorbeeld met pastelkleuren, opvallende prints of felle accenten die je outfit een vleugje kleur geven. Scrol verder om de lente-outfits van Nike te ontdekken waarmee je het vaak onvoorspelbare weer van de lente de baas blijft. Van windjacks die de kou buiten houden tot vochtafvoerende materialen die je koel houden, het zijn allemaal items die goed passen bij de lente of in ieder geval in je garderobe.