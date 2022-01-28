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Waarom je hardloopshorts een zak voor je telefoon moeten hebben

Koopgids

Wil je muziek of podcasts beluisteren, routes bijhouden of vrienden bellen tijdens het hardlopen? Ontdek dan hier hoe je je favoriete sportaccessoire — je telefoon — veilig meeneemt tijdens je run.

Laatste update: 28 januari 2025
Leestijd: 6 min.
Hardloopshorts met een zak voor je telefoon: waarom ze zo handig zijn

Als je op zoek bent naar een motivatieboost tijdens het hardlopen, kun je onderweg bijvoorbeeld naar een inspirerende afspeellijst, podcast of run met audiobegeleiding luisteren in de Nike Run Club app. Daarvoor moet je tijdens je run natuurlijk wel je telefoon bij je hebben.

Een telefoon vasthouden tijdens het hardlopen kan onhandig zijn – je loopt het risico om hem stuk te laten vallen als je struikelt, of hem uit je handen te laten glijden als je zweterige handen krijgt. Om deze problemen te voorkomen en je telefoon te beschermen, is er bepaalde gear die je tijdens het hardlopen kunt dragen. Je besteedt waarschijnlijk veel tijd aan het kiezen van de juiste hardloopschoenen, gear en andere weerbestendige essentials, dus vergeet niet je telefoon op een veilige plek op te bergen als het tijd is om te gaan hardlopen.

Bekijk enkele van de populairste hardloopshorts en -broeken met zakken waarin je je telefoon veilig op kunt bergen:

Waarom zou je je telefoon op je run meenemen?

Er zijn verschillende redenen waarom het handig is om je mobieltje bij je te hebben tijdens een run of work-out. Ten eerste vanwege de veiligheid. Als je je telefoon bij je hebt, kun je vrienden of familie bellen als je geblesseerd raakt of verdwaalt. Daarnaast kun je een vriend of vriendin bellen als je onderweg wat motivatie of aanmoediging nodig hebt. Als je op zoek bent naar manieren om gefocust te blijven en je te vermaken tijdens een lange run, kun je op je smartphone naar muziek of podcasts luisteren met een koptelefoon of oordopjes. Zet je muziek alleen niet te hard – vooral als je 's avonds buiten hardloopt – zodat je alert blijft en auto's of andere geluiden om je heen kunt horen.

Zo neem je je telefoon mee tijdens je run

Als je je telefoon wilt meenemen tijdens het hardlopen, zijn er een paar draagopties:

  1. Draag hardloopshorts of een hardloopbroek met een zak voor je telefoon. Nike heeft hardloopshorts met zakken in alle soorten en maten. Hardlopers kunnen een broek kiezen met traditionele zakken die dichtgeritst kunnen worden of met een diepe zijzak die precies groot genoeg is voor je telefoon. Er zijn ventilerende shorts met een binnenzak in de tailleband – en andere hebben zelfs een achterzak waarin je je spullen veilig kunt opbergen. Al deze opties zorgen ervoor dat je telefoon beschermd is tijdens het hardlopen.
  2. Bevestig hem aan je arm. Er bestaan speciale telefoonarmbanden met een vakje voor telefoons, wat voor veel hardlopers een geweldige optie is. Als je het niet erg vindt om tijdens het hardlopen een extra accessoire aan je lichaam te bevestigen, is dit wellicht iets voor jou.
  3. Stop hem in je sport-bh. Je telefoon blijft op deze manier waarschijnlijk veilig, maar — afhankelijk van de pasvorm van je sport-bh — kan het oncomfortabel aanvoelen. Bovendien komt er zweet op je telefoon wanneer je lichaam opwarmt en je je inspant.
  4. Hou hem in je hand met behulp van een bandje. Een anti-slip telefoonhoesje met een verstelbaar bandje dat je aan je hand kunt bevestigen, maakt het gemakkelijker om je telefoon vast te houden. Je hand wordt minder snel moe dan wanneer je hem zonder bandje vasthoudt, maar je moet nog steeds iets in je hand houden tijdens je run.

Er zijn ook bodywarmers, riemen en rugzakken die je telefoon voor je kunnen dragen, maar dat loopt niet altijd even comfortabel. Als je een extra laag aan je hardloopoutfit toevoegt, kan dat je bewegingsvrijheid beperken. De kans bestaat dan dat je verschillende telefoonhouders koopt en ze vervolgens terugbrengt omdat ze te volumineus zijn of onnatuurlijk aanvoelen tijdens het hardlopen. Om dit te vermijden, zijn er een paar dingen die je kunt uitproberen. Draag hardloopshorts (of een hardloopbroek, -legging of hardlooptights) die al een ingebouwde zak hebben.

Hou je telefoon niet meer in je hand

Het lijkt misschien handig om je telefoon bij de hand te hebben, maar het is niet ideaal om hem tijdens het hardlopen vast te houden. Het maakt de ene hand zwaarder dan de andere, wat je tijdens het hardlopen uit balans kan brengen. Wanneer je je armen bij elke stap beweegt, compenseert de kant waar je de telefoon niet vasthoudt voor de zwaardere kant, waardoor bepaalde spieren na verloop van tijd harder zullen werken dan andere. Misschien voel je niet meteen hoe het je lichaam belast, maar na verloop van tijd zul je de impact beginnen te voelen, vooral als je elke dag hardloopt.

Een andere reden om je telefoon niet vast te houden tijdens het hardlopen is dat het voor afleiding kan zorgen. Als je op je telefoon kijkt, zet je je voeten misschien verkeerd neer en kun je struikelen of vallen – en je wilt natuurlijk niet dat je telefoon of jijzelf schade oploopt. Bewaar je telefoon daarom op een veilige plek.

Een zak houdt je telefoon veilig

Het maakt niet uit waar de telefoonzak op de shorts zit, het is de grootte van de zak die het verschil maakt. De telefoon moet goed in de zak passen en er moet een klein beetje ruimte overblijven. Hou rekening met de volledige grootte van je telefoon, inclusief hoesje. Dit betekent misschien dat je een grotere zak nodig hebt. Zakken waarin een deel van je telefoon zichtbaar blijft, verhogen het risico dat hij eruit valt tijdens het hardlopen. Je kunt beter kiezen voor een zak die helemaal dicht kan.

De beste hardloopbroeken met een telefoonzak

Het belangrijkste waar hardlopers rekening mee moeten houden als ze hardloopshorts of een hardloopbroek met een telefoonzak kiezen, is de kwaliteit van de broek zelf. Het is belangrijk dat hardloopgear de juiste performance levert voor jouw work-out. Het is geweldig als deze gear ook plek biedt voor je telefoon, maar wat is het nut daarvan als het materiaal niet ventileert of de pasvorm niet goed is?

Wanneer je hebt bepaald welke hardloopshorts of -broek met telefoonzak het meest geschikt is, moet je naar de volgende kenmerken kijken:

  • Elastisch materiaal dat voor veel bewegingsvrijheid zorgt, zoals Nike Dri-FIT
  • Ventilerend, zweetafvoerend en sneldrogend materiaal
  • Een beetje compressie om de broek op zijn plek te houden
  • Voldoende bedekking

Laat je door je voorkeuren zoals lengte en pasvorm leiden bij het kiezen van de perfecte hardloopbroek, in plaats van een beslissing te nemen op basis van een telefoonzak. De pasvorm van de shorts of broek is het belangrijkst, niet de plek van de zak. Zorg er wel voor dat de zak voor de telefoon groot genoeg is voor je telefoon.

Rits of geen rits?

Als het gaat om zakken in je hardloopshorts, moet je jezelf de volgende vraag stellen: Heb ik een ritszak nodig? Ritszakken bieden extra bescherming voor je telefoon. Als de zak is dichtgeritst, kan je telefoon niet uit je shorts vallen. Een rits zorgt er wel voor dat je je telefoon minder snel bij de hand hebt. En als de zak diep genoeg is, blijft je telefoon ook keurig op zijn plek.

Vaak hebben hardloopshorts met meerdere zakken ten minste één zak met ritssluiting. Deze kan groot genoeg zijn voor een telefoon, maar dat is niet altijd zo. Als hij te klein is, kun je het beste je andere waardevolle spullen in deze zak opbergen. Een zak voor een telefoon is namelijk ook een geschikte opbergplek voor je sleutels, contant geld, een creditcard en een ID-kaart. Een rits is zeker handig voor hardloopshorts, maar is niet altijd nodig om je telefoon veilig te houden. Kies wat voor jou het beste werkt.

Je must-have hardloopaccessoire

Voor veel hardlopers is een telefoon, naast een bidon, een onmisbaar accessoire tijdens een run. Als jij zo'n hardloper bent, kun je het beste investeren in hoogwaardige, vochtafvoerende hardloopshorts of een hardloopbroek met zakken, zodat je altijd een veilige, hands-free plek hebt om je smartphone op te bergen.

Voor het eerst gepubliceerd: 28 januari 2022

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