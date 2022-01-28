Hardloopshorts met een zak voor je telefoon: waarom ze zo handig zijn

Draag hardloopshorts of een hardloopbroek met een zak voor je telefoon. Nike heeft hardloopshorts met zakken in alle soorten en maten. Hardlopers kunnen een broek kiezen met traditionele zakken die dichtgeritst kunnen worden of met een diepe zijzak die precies groot genoeg is voor je telefoon. Er zijn ventilerende shorts met een binnenzak in de tailleband – en andere hebben zelfs een achterzak waarin je je spullen veilig kunt opbergen. Al deze opties zorgen ervoor dat je telefoon beschermd is tijdens het hardlopen. Bevestig hem aan je arm. Er bestaan speciale telefoonarmbanden met een vakje voor telefoons, wat voor veel hardlopers een geweldige optie is. Als je het niet erg vindt om tijdens het hardlopen een extra accessoire aan je lichaam te bevestigen, is dit wellicht iets voor jou. Stop hem in je sport-bh. Je telefoon blijft op deze manier waarschijnlijk veilig, maar — afhankelijk van de pasvorm van je sport-bh — kan het oncomfortabel aanvoelen. Bovendien komt er zweet op je telefoon wanneer je lichaam opwarmt en je je inspant. Hou hem in je hand met behulp van een bandje. Een anti-slip telefoonhoesje met een verstelbaar bandje dat je aan je hand kunt bevestigen, maakt het gemakkelijker om je telefoon vast te houden. Je hand wordt minder snel moe dan wanneer je hem zonder bandje vasthoudt, maar je moet nog steeds iets in je hand houden tijdens je run.

Als je je telefoon wilt meenemen tijdens het hardlopen, zijn er een paar draagopties:

Er zijn ook bodywarmers, riemen en rugzakken die je telefoon voor je kunnen dragen, maar dat loopt niet altijd even comfortabel. Als je een extra laag aan je hardloopoutfit toevoegt, kan dat je bewegingsvrijheid beperken. De kans bestaat dan dat je verschillende telefoonhouders koopt en ze vervolgens terugbrengt omdat ze te volumineus zijn of onnatuurlijk aanvoelen tijdens het hardlopen. Om dit te vermijden, zijn er een paar dingen die je kunt uitproberen. Draag hardloopshorts (of een hardloopbroek, -legging of hardlooptights) die al een ingebouwde zak hebben.