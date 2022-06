Hardloopshorts met een zak voor je telefoon: waarom ze zo handig zijn

Elastisch materiaal dat voor veel bewegingsvrijheid zorgt, zoals Nike Dri-FIT

Ventilerend, zweetafvoerend en sneldrogend materiaal

Een beetje compressie om de broek op zijn plek te houden

Voldoende bedekking

Het belangrijkste waar hardlopers rekening mee moeten houden als ze hardloopshorts of een hardloopbroek met een telefoonzak kiezen, is de kwaliteit van de broek zelf. Het is belangrijk dat hardloopgear de juiste performance levert voor jouw work-out. Het is geweldig als deze gear ook plek biedt voor je telefoon, maar wat is het nut daarvan als het materiaal niet ventileert of de pasvorm niet goed is?Wanneer je hebt bepaald welke hardloopshorts of -broek met telefoonzak het meest geschikt is, moeten je naar de volgende kenmerken kijken:

Laat je door je voorkeuren zoals lengte en pasvorm leiden bij het kiezen van de perfecte hardloopbroek, in plaats van een beslissing te nemen op basis van een telefoonzak. De pasvorm van de shorts of broek is het belangrijkst, niet de plek van de zak. Zorg er wel voor dat de zak voor de telefoon groot genoeg is voor je telefoon.