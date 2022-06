Tijdens een intensieve work-out is je bidon je beste vriend. Elke slok geeft je lichaam de hydratatie en verkoeling die je nodig hebt om door te gaan. En al vul je hem steeds weer met water, ook je herbruikbare bidon of waterfles van roestvrij staal of BPA-vrij plastic blijft niet bacterievrij.

Uit een onderzoek, gepubliceerd in de Journal of Exercise Physiology Online, bleek dat 83% van de sportschoolbezoekers bidons had met bacteriën als stafylokokken en E.coli, terwijl in ongebruikte flesjes in de controlegroep geen bacteriën werden aangetroffen.

Dat klinkt niet al te fris, maar dat betekent niet dat je meteen maar moet overstappen naar wegwerpflesjes — je moet gewoon leren om je bidon hygiënisch te houden door hem elke dag schoon te maken. Als je je bidon al een tijdje verwaarloosd hebt, begin dan met een grondige schoonmaakbeurt. Deze informatie zal je daarbij helpen.