Wat zijn de beste rugzakken voor school, werk en reizen?

De perfecte werkrugzak is comfortabel om te dragen en bestand tegen veelvuldig gebruik. Je hebt ook genoeg ruimte nodig om persoonlijke spullen op te kunnen bergen. Daarnaast kan het geen kwaad een stijlvolle, kantoorvriendelijke rugzak te kiezen — eentje die bij je imago van werkende professional past.

Zakken in alle maten zijn essentieel voor een zakelijke rugzak. Je moet niet alleen dossiers, een laptop en eventueel je lunch in je rugzak kunnen opbergen, je wilt ook makkelijk toegankelijke opbergruimte voor kleinere voorwerpen. Sleutels, je mobiele telefoon, een portemonnee en je ID kunnen verloren gaan in het hoofdvak van een zakelijke rugzak. Zorg ervoor dat de rugzak van je keuze overal zakken heeft. Het is een bonus als je rugzak speciale vakken heeft voor dingen als een waterfles of je telefoon. Zo weet je zeker dat ze perfect passen.

Comfort is ook heel belangrijk, vooral als je je spullen naar huis moet slepen na een lange dag op kantoor. Kijk of de rugzak aan de achterkant is gevoerd en of je de banden op een niveau in kunt stellen dat comfortabel is voor jou.

Je wilt ook een stevige rugzak, dus kijk of je er een kunt vinden die waterbestendig is (voor het geval dat) en gemaakt is voor langdurig gebruik.

Een laptopvak of laptophoes is onmisbaar voor een werkrugzak. Zelfs als je alleen een tablet bij je hebt, heb je een speciaal plekje nodig om je elektronische apparaat veilig op te bergen.

Een laptoprugzak is vooral handig als je met het openbaar vervoer op en neer naar je werk reist. Reizen met bus en trein kan zwaar zijn voor zowel jou als je tas, en de wetenschap dat je apparaat goed beschermd is geeft extra gemoedsrust.

Sommige laptoprugzakken hebben een apart laptopvak, met een dikkere voering. Andere hebben een uitneembare laptophoes voor je apparaat die goed in het hoofdvak van je rugzak past. Of je nu een laptopvak of een laptophoes gebruikt, je hoeft je geen zorgen te maken over de veiligheid van je apparaat als je ergens tegenaan stoot of als je je rugzak laat vallen.