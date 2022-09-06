Wat is crosscountry?

Als je op een mooie herfstdag wel eens je blik over een uitgestrekt, weelderig veld hebt laten gaan en je afvroeg hoe snel je van het ene eind naar het andere zou kunnen gaan, dan ben je in je hart misschien wel een crosscountry-hardloper.

Net als bij trailrunning wordt bij crosscountry hardlopen zo min mogelijk gebruik gemaakt van verharde wegen. Maar in tegenstelling tot trailrunning, wat vaak op ruiger terrein plaatsvindt zoals beboste paden en rotsachtige hellingen, vindt crosscountry plaats in uitgestrekte natuurgebieden, aldus Caroline Grainger, ISSA-gecertificeerde personal trainer.

Deze gebieden kunnen velden, parken, zandwegen en grasvlaktes zijn. Golfbanen zijn ideaal, vertelt ze, omdat ze glooiende heuvels hebben en het gras erop vaak goed gemaaid is. Hierdoor kunnen atleten hun belangrijkste doel bereiken, en dat is niet zozeer uithoudingsvermogen, maar snelheid.