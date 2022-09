Wat is crosscountry?

Crosscountrywedstrijden vonden voor het eerst plaats halverwege de negentiende eeuw en kwamen voort uit spelletjes in Engeland die 'hare and hounds' en 'paper chase' werden genoemd en populair waren onder Engelse scholieren. Bij deze spelletjes was één deelnemer de haas ('hare') en moest de rest proberen hem of haar bij te houden. Of de leider liet tijdens het rennen papiertjes vallen die de anderen moesten oprapen.

In 1837 organiseerden de scholen officiële wedstrijden tegen elkaar, en 30 jaar later vond het eerste nationale kampioenschap plaats in Londen. Hoewel het parcours maar 5,5 km was, liep het door een moeras en over heuvels en begon het pas in de avond, waardoor de deelnemers in het donker de weg moesten vinden.

Sindsdien zijn de parcoursen betrouwbaarder — en beter verlicht — en heeft de sport zich over de wereld verspreid. Crosscountry begon in de VS in 1869, en nog geen 20 jaar later werd de Amerikaanse National Cross Country Association opgericht om de sport bekender te maken. In 1912 werd het een Olympisch onderdeel voor zowel teams als individuen, maar dit duurde slechts tot 1924.