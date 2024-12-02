De basis van American football: hoe je de sport speelt

Het doel van American football? Simpel: meer punten scoren dan de tegenstander. Bij American football kunnen spelers punten scoren door de bal over de doellijn in de 'end zone' te krijgen, bijvoorbeeld door de bal te gooien en te vangen, met de bal naar de end zone te rennen of de bal tussen de doelpalen te schoppen voor een velddoelpunt.

Een standaard American football-veld is 120 yards (110 meter) lang, rechthoekig van vorm, en is gemaakt van gras of turf. Het speelveld is iets meer dan 50 yards (45 meter) breed en precies 100 yards (90 meter) lang, met een end zone van 10 yards bij elke achterlijn. Deze end zones zijn de scoregebieden op het veld. Elk team probeert te scoren door de bal naar de end zone te brengen (door te rennen of te vangen).

Net voorbij elke end zone staan velddoelpalen, waar het team velddoelpunten kan scoren (daarover later meer). De doellijn is de lijn op het veld die de end zone van het speelveld scheidt.

"Wanneer de bal de doellijn passeert door een worp of een sprint, krijgt het team zes punten en heet het een touchdown", zegt Colton Korn, directeur spelerspersoneel van Liberty University, een programma van de National Collegiate Athletics Association (NCAA) in Lynchburg, Virginia. Voor de context: Divisie I is het hoogste niveau binnen interuniversitaire sporten, volgens de NCAA.

"Na [een touchdown] kun je een extra punt scoren door de bal te kicken, voor één extra punt, of je kunt voor een 'two-point conversion' gaan. Hierbij moet je opnieuw een touchdown scoren, maar dan vanaf de 3-yardlijn", geeft Korn aan.

Opmerking: in de National Football League worden two-point conversions genomen vanaf de 2-yardlijn, en extra punten worden getrapt vanaf de 15-yardlijn.

Als een team geen touchdown kan scoren in vier 'downs' (meer daarover hieronder), kan het bij de vierde down de bal tussen de doelpalen trappen en met dit velddoelpunt drie punten scoren. "Een punt telt alleen als de bal tussen de twee bovenste verticale palen wordt getrapt", zegt Korn.

Een andere manier waarop een team punten kan scoren (in de verdediging) is door een speler van de tegenpartij te tackelen in hun end zone. Als het aanvallende team de bal heeft en getackeld wordt in de eigen end zone, heet dat een 'safety' en krijgt het verdedigende team twee punten.