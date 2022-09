Dit is waarom hardlopen bij koud weer pijn op de borst kan veroorzaken

Als je pijn op de borst krijgt als je in de kou rent, die niet weggaat nadat je rustiger aan doet of naar binnen bent gegaan, moet je hier snel een dokter naar laten kijken. Het kan een teken zijn van een hartprobleem zoals een hartaanval — en dat is een noodgeval.

Als je er vrij zeker van bent dat de pijn gedeeltelijk te wijten is aan de impact van het koude weer op je longen, weet dan dat het normaal is om een zekere mate van ongemak op de borst te voelen als je traint bij koud weer. Maar je moet het niet overdrijven. Het kan zelfs een goed idee zijn om contact op te nemen met je arts voordat je in de kou gaat hardlopen, vooral als je gezondheidsproblemen hebt.

Als je er last van blijft hebben en het is niet iets wat je in het verleden ook al hebt meegemaakt, is het verstandig om je door een arts te laten onderzoeken. "Iedereen die voor het eerst pijn op de borst voelt bij het sporten, moet worden onderzocht", zegt Womack. "Je kunt onderliggende astma hebben, die mogelijk behandeld moet worden."

Tekst door Korin Miller