Zo stel je doelen zonder jezelf uit te putten

Voor sommige mensen zijn doelen een stok achter de deur om consistent te blijven werken aan wat ze willen bereiken. Of dat nu is op het gebied van gezondheid of wat voor doel dan ook, van een betere nachtrust tot het uitstippelen van een toekomstige carrière. Maar voor anderen kan het stellen van doelen juist het tegenovergestelde effect hebben: je raakt gedemotiveerd in plaats van geïnspireerd.

In zijn boek 'Atomic Habits' stelt James Clear dat dit komt doordat doelen vaak kortstondige veranderingen met zich meebrengen, zonder dat het algehele gedrag compleet verandert. Je probeert je gewoontes bijvoorbeeld een paar weken lang te veranderen, of misschien maar een paar dagen. Maar je geeft je missie al snel op, omdat het nieuwe gedrag om het beoogde doel te behalen niet vol te houden lijkt.

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Ook geeft Clear in zijn boek aan dat een doelgerichte mindset tot een jojo-effect kan leiden, omdat je je op één duidelijk doel focust – zoals het meedoen aan een specifieke hardloopwedstrijd. Wanneer je vervolgens over de finishlijn komt en je succes hebt behaald, verdwijnt het doel uit beeld en voelt het trainen daarna als zinloos.

Dat betekent echter niet dat persoonlijke doelen zinloos zijn. Het stellen van zinvolle, haalbare doelen kan enorm bijdragen aan het behalen van mijlpalen en het op een realistische manier aanpassen van je gedrag. Wanneer je kijkt naar hoe je je doelen stelt, is het heel belangrijk om ze aan te passen aan je behoeften. En een groot deel daarvan is het begrijpen van je emotionele investering en het creëren van een betere mindset voor wat er komen gaat.