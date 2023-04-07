Zo kun je sporten met artritis volgens experts

In het algemeen zijn activiteiten met hoge impact niet goed, zoals hardlopen en springen, omdat die te veel kunnen vragen van de gewrichten, zegt Nasri.

Let verder goed op je lichaam en wees je bewust van welke gewrichten pijn veroorzaken. Wanneer je gewichtheft met artritis in de knie, overweeg dan de 'leg extension machine' over te slaan, zegt orthopedisch chirurg Jerome Enad, M.D., F.A.A.N.A. Dat leidt tot een hoge druk op het patellofemorale gewricht en kan leiden tot artritis, legt hij uit, waarbij hij de 'sitting leg press' als alternatief aanraadt.

Laat ook diepe squats en lunges achterwege als je artritis in je heup of knie hebt, zegt Lucas Buchler, M.D. bij Orthopaedic Surgery and Sports Medicine aan de Northwestern University Feinberg School of Medicine.

"Het is in het algemeen beter om bewegingen te vermijden waarbij je het eindbereik van gewrichten aanspreekt. Hoewel je hiermee waarschijnlijk geen structurele schade toebrengt aan het gewricht, kan het wel leiden tot irritatie en een verhoging van de pijnlijk symptomen", zegt Buchler.

Als je artritis in je schouder of elleboog hebt, raadt Enad aan om bankdrukken en dumbbell fly's te vermijden, en om in plaats daarvan te kiezen voor push-ups of dips.

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