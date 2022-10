Bulken vs. cutten: wat is het verschil?

"Hoewel bij sporten als boksen of worstelen voor wedstrijden gebruik wordt gemaakt van het gewicht volgens de weegschaal, is het kijken naar de lichaamssamenstelling een betere strategie als het gaat om dagelijkse prestaties", zegt Vavrek. In plaats van gewoon aan te komen of af te vallen, wordt de nadruk gelegd op het vergroten van de spiermassa en het verlagen van het lichaamsvetpercentage.

Dit is waarom: als je het aantal calorieën vermindert als manier om snel kilo's te verliezen, bereik je misschien je doel, maar is de kans veel groter dat je ook waardevolle spiermassa verliest. Dat kan volgens Vavrek allerlei problemen veroorzaken, waaronder zwakte, vermoeidheid, verminderde prestaties en een hoger blessurerisico.

Als je die kilo's bovendien weer aankomt – wat een veel voorkomend scenario is – zal dat waarschijnlijk in de vorm van vet zijn, niet van spieren. Dit kan de hoeveelheid visceraal vet (vet dat diep in de buik wordt opgeslagen) vergroten, wat in verband wordt gebracht met een verhoogde kans op ontstekingen, insulineresistentie en cardiovasculaire problemen, aldus William Li, M.D., auteur van Eat to Beat Disease: The New Science of How Your Body Can Heal Itself.

"Het type afvallen dat we zien door calorieën te cutten – vooral als het om aanzienlijke calorievermindering gaat – is erg problematisch. Zelfs als het resulteert in 'succesvol' gewichtsverlies", legt hij uit. "Je kunt je beter focussen op het opbouwen van spieren, zowel door strategische voedingskeuzes als door lichaamsbeweging zoals krachttraining. Dat zorgt voor een betere lichaamssamenstelling."

Mis Probeer deze zes yogahoudingen voor meer kracht niet!