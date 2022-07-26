Bulken vs. cutten: wat is het verschil?

Voor veel sporten zijn zelfs kleine variaties in gewicht en lichaamssamenstelling van belang voor prestaties, conditie en wedstrijdcategorie.

Veel gewichtsklassen bij boksen hebben bijvoorbeeld een bereik van ongeveer drie kilo. Als je van middengewicht naar halfzwaargewicht wilt, kan zelfs een extra kilo je dus al helpen. Hetzelfde geldt voor worstelen, vechtsporten als MMA, powerlifting en bodybuilding. Zelfs zonder een specifiek streefgewicht vinden sommige atleten dat de lichaamssamenstelling – dat wil zeggen het percentage vet, botten en spieren – de aerodynamica kan helpen tijdens activiteiten als zwemmen en fietsen.

Daar ligt ook de waarde van bulken vs. cutten. Bulken staat bekend als de spieropbouwende fase, waarbij je meer calorieën moet eten dan je verbrandt, gecombineerd met intensieve krachttraining voor een bepaalde tijd. En dan is er cutten – de fase waarin je minder calorieën eet in een poging lichaamsvet kwijt te raken en tegelijkertijd je spiermassa zo goed mogelijk probeert te behouden.

Met je lichaamssamenstelling spelen kan nuttig zijn als je je competitieve voordelen wilt veranderen, of als je gewoon wilt kijken hoe dit je algemene prestaties helpt, ongeacht de sport of activiteit.

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Wat betreft de beste aanpak om dit op een doordachte (en gezonde) manier te doen, kunnen bulken en cutten enige structuur bieden, volgens Kacie Vavrek, M.S., R.D., een in sportvoeding gespecialiseerde diëtiste bij het Wexner Medical Center van de Ohio State University. Hoewel deze termen meestal worden geassocieerd met bodybuilders, kunnen de tactieken die ze gebruiken op elke sportieve uitdaging worden toegepast.

"Je hoeft geen bodybuilder te zijn om te bulken of te cutten", zegt ze. "Elke recreatieve sportschoolbezoeker kan bulken of cutten – het is gewoon een kwestie van calorie-inname aanpassen en aan voedingsbehoeften blijven voldoen, in combinatie met lichaamsbeweging die op die specifieke doelen is afgestemd."