Hoeveel calorieën verbrand je tijdens het hardlopen?

Hoe sneller of langer je loopt, hoe meer calorieën je verbrandt. Dat komt omdat afstand en snelheid ertoe doen. Als je hartslag hoger wordt tijdens het sporten, verbruik je meer energie. Een hogere hartslag verbruikt meer energie. Ook wordt dan de hoeveelheid calorieën groter die je verbrandt na de run, terwijl je lichaam herstelt. Met een run van een kilometer met een matige intensiteit verbrand je niet evenveel als met een run van vijf kilometer met een matige intensiteit.

Maar als de run van een kilometer met een hoge intensiteit wordt uitgevoerd — intervalsprints bijvoorbeeld — zou dat zomaar wél kunnen.

Van hardlopen als high intensity interval training (HIIT) is bekend dat je daarmee meer calorieën verbrandt dan met langere hardloopsessies, ook al duren ze doorgaans maar 6 tot 15 minuten. Dat is in tegenspraak met het idee dat je door langer hard te lopen altijd meer calorieën zal verbranden.

Als je hardloopt in de anaerobe hartslagzone, ook bekend als het 'afterburn'-effect, werk je zonder zuurstof. Je lichaam wordt gedwongen glycogeen af te breken om ATP te produceren. Het kost veel energie en vereist langere perioden van zuurstofherstel. Dit proces staat bekend als 'excess post-exercise oxygen consumption' (EPOC).

In een onderzoek van de Azusa Pacific University werd de totale calorieverbranding gemeten van een HIIT-work-out van zes minuten. Door EPOC en het 'afterburn'-effect verbrandden de beste 20 procent van de deelnemers 400 calorieën gedurende 24 uur na de training. Ondanks dat ze gemiddeld maar zo'n 63 calorieën verbrandden in de zes minuten durende sessie.

LISS-cardio (low-intensity steady state) wordt aeroob uitgevoerd en duurt ongeveer een uur. Aeroob betekent met zuurstof, waardoor het EPOC-effect niet plaatsvindt. Het totale aantal verbrande calorieën wordt tijdens de run opgevoerd. Het is nog steeds een effectieve manier om af te vallen, want je verhoogt je energieverbruik en creëert een calorietekort. Vooral als je lange afstanden jogt. Het verhogen van de intensiteit — in plaats van de afstand — heeft wél gunstigere uitkomsten voor het aantal verbrande calorieën.

Snelheid is maar één manier om de intensiteit van het hardlopen te verhogen om meer calorieën te verbranden. Hardlopen op een helling is een andere intensiteitsstrategie. Dat kun je doen door een helling op een loopband in te stellen of door in heuvelachtig gebied hard te lopen. Zelfs als je tempo lager is dan op een vlakke ondergrond, activeert bergop lopen negen procent meer spiervezels met elke pas. Dat kost meer energie en dus verbrand je meer calorieën.