De beste Nike schoenen voor pickleball

Nike Zoom Air tennisschoenen

De ruime keus aan Nike Zoom Air tennisschoenen geeft pickleballspelers veel verschillende opties. Als je je een ware tennislegende wilt voelen, kies dan voor de NikeCourt Zoom Vapor Cage 4 Rafa, vernoemd naar Rafael Nadal. Deze stijl is voorzien van een uniek vetersysteem dat extra ondersteuning biedt. Het materiaal op de buitenzool is om de middenzool gewikkeld voor extra stevigheid en een opvallende look. Net als andere Nike Zoom Air schoenen voor op de baan, is deze schoen ook voorzien van een Zoom Air unit onder de voorvoet voor een veerkrachtig gevoel bij elke stap en landing.



Een andere optie is de lichte NikeCourt Zoom NXT, die verkrijgbaar is voor zowel heren als dames. Hij is voorzien van een zachte kraag en ademende mesh om de luchtcirculatie bij de voeten te bevorderen. De binnensleeve in de schoen zorgt er daarnaast voor dat je hiel niet snel wegglijdt terwijl je beweegt.