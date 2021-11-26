Zo meet je je voet op om de juiste schoenmaat te achterhalen
Koopgids
Volg deze eenvoudige instructies om je voeten op te meten en bekijk vervolgens de Nike maatwijzers om te bepalen welke schoenmaat het beste is voor jou.
Of je nu op zoek bent naar hoogwaardige sportschoenen of casual schoenen voor elke dag, het is belangrijk om goed passende schoenen te dragen die je voeten comfortabel ondersteunen. Schoenen die niet goed passen kunnen oncomfortabel zijn, pijn doen aan je voeten of blaren opleveren. En helaas komt het dragen van de verkeerde schoenmaat vaker voor dan je denkt.
Uit een onderzoek uit 2018 van het Journal of Foot and Ankle Research bleek dat bijna twee derde van de mensen mogelijk schoenen draagt die niet goed passen, en dat het dragen van de verkeerde maat samenhangt met pijnlijke voeten en een slechtere voetgezondheid in het algemeen.
Hoe weet je dan of je de juiste schoenmaat draagt? Het vinden van de juiste schoenmaat begint met het nauwkeurig opmeten van je voeten. Lees verder om te leren hoe je je voet opmeet en hoe je jouw schoenmaat vindt voor Nike schoenen. Bekijk bovendien extra tips voor het uitzoeken van comfortabele, ondersteunende schoenen die aan jouw behoeften voldoen.
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Zo meet je je voeten op
- Voor de meest nauwkeurige maat kun je je voeten het beste aan het eind van de dag opmeten. Voeten zetten doorgaans gedurende de dag op en kunnen 's avonds een iets grotere omvang hebben dan 's morgens.
- Zorg dat je de sokken aan hebt die je in de schoenen wilt gaan dragen.
- Bevestig een stuk papier op een harde vloer en zorg dat het niet kan verschuiven.
- Ga met één voet op het papier staan terwijl je je knieën licht gebogen houdt. Je kunt op een stoel zitten als je wilt, zolang je je voeten maar stevig op de grond neerzet.
- Teken de omtrek van je voet op het papier met een potlood of pen die je recht naar beneden houdt. Vraag eventueel iemand anders om je bij deze stap te helpen. Zo kun je je voeten stil houden en ze het meest nauwkeurig opmeten.
- Herhaal dit met de andere voet. Het is gebruikelijk dat je voeten iets verschillende afmetingen hebben.
- Markeer het topje van je grote teen en het uiterste puntje van je hak en gebruik een liniaal of meetlint om de afstand tussen de twee punten te meten. Deze afstand is de lengte van je voeten. (Voor het meest nauwkeurige resultaat kun je het beste een liniaal met centimeters gebruiken en niet met inches.)
Opmerking: de schoenmaten van Nike zijn gebaseerd op de lengte van je voeten. Als je het idee hebt dat een schoen in de standaardmaat te smal aanvoelt, kun je misschien eens kijken naar brede of extra brede designs. Er zijn verschillende iconische Nike schoenen die gemaakt zijn met een brede of extra brede pasvorm, waaronder de Nike Pegasus en de Nike Monarch.
- Als je voeten verschillende lengtes hebben, gebruik dan de afmetingen van de grotere voet als je de maat opzoekt in de maattabel.
Het vinden van de juiste maat
Nu je je voeten hebt opgemeten, zoek je de afmetingen op in een Nike maattabel om jouw schoenmaat te bepalen.
Hoewel andere schoenmerken vergelijkbare maattabellen kunnen gebruiken, kun je het beste de maattabellen van elk schoenmerk bekijken voordat je een nieuw paar schoenen van dat merk koopt, want de exacte maat en pasvorm kan voor elk merk verschillen.
Herenschoenen
Damesschoenen
Herenschoenen
Damesschoenen
In deze tabellen worden Amerikaanse schoenmaten gebruikt. Om deze om te zetten naar maten in andere landen, kijk je in de onderstaande Nike maattabellen.
Wat is het verschil tussen schoenmaten voor dames en voor heren?
Over het algemeen zit er voor de Amerikaanse maten bij Nike 1,5 maat verschil tussen heren- en damesschoenen. Als je bijvoorbeeld maat 8 hebt in damesschoenen, heb je waarschijnlijk maat 6,5 in herenschoenen. Sommige schoenen hebben unisex maten, dus controleer de productgegevens voordat je een nieuw paar koopt.
Vier aanwijzingen dat je de verkeerde schoenmaat draagt
Als een schoen goed past, moet je de gewenste beweging comfortabel en zorgeloos kunnen uitvoeren, of dat nu tijdens lopen, hardlopen of een andere sport is. Toch zijn er verschillende duidelijke signalen waar je op moet letten als je vermoedt dat je de verkeerde schoenmaat draagt, zoals:
- De neus is te smal. Als een schoen te klein is, kun je last krijgen van knelpunten of irritatie aan de zijkant van je grote of kleine teen.
- Je hakken of enkels zijn geïrriteerd. Als de kraag van een schoen te hoog is, kun je bijvoorbeeld last krijgen van roodheid of blaren op je enkel (wat wijst op een te grote pasvorm).
- De voetboog van de schoen zit op de verkeerde plaats. Als de schoen te groot is, kan de boog te dicht bij je hak eindigen. In een te kleine schoen kan hij te dicht bij de bal van je voet uitkomen.
- Je hak schuift eruit tijdens het lopen. Bij een te grote schoen kan dit zelfs gebeuren als je de veters strak hebt aangetrokken.
Tip: als je een paar Nike schoenen past om de pasvorm te beoordelen, zorg er dan voor dat je de beweging nabootst die je erin wilt uitvoeren. Als je bijvoorbeeld gaat shoppen voor hardloopschoenen, probeer ze dan uit door even een blokje om te hardlopen. Wil je tips en advies van een Nike expert, ga dan naar een Nike Store bij jou in de buurt om verschillende schoenen te passen.
Drie tips om de juiste schoenmaat voor kids te vinden
Bij het zoeken van nieuwe schoenen voor kids, of om te bepalen wanneer het tijd is om een oud paar weg te doen, moeten verzorgers soms wat speurwerk doen. Kids zijn namelijk niet altijd in staat om te verwoorden hoe een schoen zit.
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Probeer deze tips om ervoor te zorgen dat je de juiste maat voor je kids kiest:
- Vraag je kind om te gaan staan met de schoenen aan. Voel dan hoeveel ruimte er tussen hun tenen en de punt van de schoen zit. Je vinger moet ertussen passen. Als daar niet genoeg ruimte voor is, is de schoen waarschijnlijk te klein.
- Kijk goed hoe het kind in zijn schoenen loopt of rent. Kids hebben meestal een minder gelijkmatig looppatroon dan volwassenen. Als ze echter iets minder stabiel lijken te bewegen, zitten de schoenen misschien niet lekker.
- Voor heel jonge kids (zoals peuters) kun je op het volgende letten. Als ze continu friemelen aan hun schoenen of hun schoenen vaak proberen aan en uit te trekken, dragen ze misschien de verkeerde maat.
Vier factoren die van invloed kunnen zijn op hoe een schoen past
De meetinstrumenten in deze gids gebruiken is een goede manier om de juiste schoenmaat te bepalen. Het is wel belangrijk er rekening mee te houden dat verschillende schoenen verschillende designs en doeleinden hebben, wat van invloed kan zijn op de manier waarop twee verschillende schoenen aan je voeten voelen, zelfs als ze dezelfde maat hebben.
Er zijn een aantal factoren die van invloed kunnen zijn op de manier waarop een schoen aan je voeten voelt:
- De leest en de opbouw van de schoen. De leest is de voetvorm waarop een schoen is gebaseerd, en verschillende schoenen (ook verschillende Nike schoenen) worden gemaakt met verschillende leesten. Een Mercurial voetbalschoen wordt bijvoorbeeld met een andere leest gemaakt dan een paar Air Force 1's. Hoewel Nike voetbalschoenen ontworpen zijn als maatvast, hebben ze een ander doel dan bijvoorbeeld een lifestyleschoen, dus ze zullen waarschijnlijk anders aanvoelen dan een Air Force 1. Veel voetballers, vooral topsporters, kiezen voor een kleinere maat in hun voetbalschoenen, zodat ze de bal beter kunnen aanvoelen.
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- Materiaal. Sommige materialen hebben meer stretch en zijn soepeler dan andere. Leer kan bijvoorbeeld zachter en buigzamer aanvoelen dan bepaalde synthetische materialen.
- De sluiting. Bij een schoen met veters kun je de pasvorm losser of strakker doen naar wens, terwijl een instapschoen nauwelijks aan te passen is.
- Het beoogde gebruik van de schoen. Voor sportprestaties wil je misschien een voetbal-, americanfootball- of honkbalschoen die een goede, strakke pasvorm biedt. Voor een dagelijkse schoen wil je misschien juist een iets ruimere pasvorm, met meer bewegingsruimte bij de neus.
Afgezien van de maat is de pasvorm van schoenen subjectief. Het is normaal dat voorkeuren van persoon tot persoon verschillen. Je kunt de voorkeur geven aan extra ruimte of juist aan strakheid in je schoenen, afhankelijk van hoe je wilt dat de schoen aanvoelt. Ons advies? Gebruik je voetafmetingen als leidraad, maar pas verschillende modellen om te ontdekken wat het meest comfortabel aan je voeten voelt.
Veelgestelde vragen
Hoe weet je of je de verkeerde schoenmaat draagt?
Als er knelpunten zijn bij je tenen of heel weinig bewegingsruimte bij de neus, dan draag je waarschijnlijk te kleine schoenen. Als de kraag van de schoen te hoog is of als er wrijving of irritatie rond de enkel ontstaat, draag je misschien een te grote maat. Je hak kan ook eruit glijden en verschuiven in een te grote schoen, of je kunt het gevoel hebben dat de ondersteuning voor de voetholte niet goed gecentreerd is.
Hoe weet je of een kind de verkeerde schoenmaat draagt?
Als je kind voortdurend aan de schoenen friemelt, ongemak vertoont of ongebruikelijke looppatronen heeft, kan het zijn dat je kind de verkeerde schoenmaat draagt. Als er niet genoeg ruimte is voor je vingertop tussen de punt van de grote teen en de punt van de schoen, is de schoen waarschijnlijk te klein.
Hoe reken je de schoenmaat van heren om naar die van dames?
Over het algemeen zit er voor de Amerikaanse maten bij Nike 1,5 maat verschil tussen heren- en damesschoenen. Als je bijvoorbeeld maat 8 hebt in damesschoenen, heb je waarschijnlijk maat 6,5 in herenschoenen. Sommige schoenen hebben unisex maten, dus controleer de productgegevens voordat je een nieuw paar koopt.
Wat zijn de beste Nike schoenen voor brede voeten?
Als je het idee hebt dat een schoen in de standaardmaat te smal aanvoelt, kun je misschien eens kijken naar brede of extra brede designs. Er zijn verschillende iconische Nike schoenen die gemaakt zijn met een brede of extra brede pasvorm, waaronder de Nike Pegasus en de Nike Monarch.
Hoe reken je een Amerikaanse schoenmaat om naar een Europese schoenmaat?
Voor het omrekenen van schoenmaten tussen Amerikaanse en Europese maten moet je de maattabellen van de afzonderlijke verkopers raadplegen, want de maten kunnen per merk verschillen. Om de Amerikaanse maat van Nike schoenen om te rekenen naar de Europese maat, bekijk je de maattabellen voor schoenen op Nike.com voor heren-, dames- en kinderschoenen.
Hoe reken je een Amerikaanse schoenmaat om naar een Canadese schoenmaat?
Canada maakt gebruik van dezelfde schoenmaten als de VS, dus je hoeft de Amerikaanse schoenmaat niet om te rekenen naar de Canadese schoenmaat.
Tekst: Julia Sullivan