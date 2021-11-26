Zo meet je je voet op om de juiste schoenmaat te achterhalen

Of je nu op zoek bent naar hoogwaardige sportschoenen of casual schoenen voor elke dag, het is belangrijk om goed passende schoenen te dragen die je voeten comfortabel ondersteunen. Schoenen die niet goed passen kunnen oncomfortabel zijn, pijn doen aan je voeten of blaren opleveren. En helaas komt het dragen van de verkeerde schoenmaat vaker voor dan je denkt.

Uit een onderzoek uit 2018 van het Journal of Foot and Ankle Research bleek dat bijna twee derde van de mensen mogelijk schoenen draagt die niet goed passen, en dat het dragen van de verkeerde maat samenhangt met pijnlijke voeten en een slechtere voetgezondheid in het algemeen.

Hoe weet je dan of je de juiste schoenmaat draagt? Het vinden van de juiste schoenmaat begint met het nauwkeurig opmeten van je voeten. Lees verder om te leren hoe je je voet opmeet en hoe je jouw schoenmaat vindt voor Nike schoenen. Bekijk bovendien extra tips voor het uitzoeken van comfortabele, ondersteunende schoenen die aan jouw behoeften voldoen.

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