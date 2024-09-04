Wat is pickleball? En hoe speel je het?
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Experts vertellen alles wat er te weten is over pickleball en geven tips over hoe je het moet spelen.
Pickleball is misschien wel de populairste sport in de Verenigde Staten (en in opkomst overal ter wereld). Volgens de Sports and Fitness Industry Association is het beoefenen van pickleball bij spelers in de VS in 2022 verdubbeld en in drie jaar gegroeid met bijna 159 procent.
En dat is ook geen wonder, want dit spel met een paddle en een plastic balletje is leuk, snel en makkelijk te leren. Sinds het bijna 60 jaar geleden werd uitgevonden is gebleken dat pickleball een sport is voor allerlei soorten mensen: van hobbyisten tot serieuze atleten en alles daartussenin. Dankzij de snelgroeiende populariteit is het gemakkelijker dan ooit voor zowel nieuwe als ervaren picklers om mogelijkheden te vinden om dit spel te spelen.
Wil je het ook eens proberen? Dit is alles wat je moet weten over het spel pickleball, waaronder tips van experts over hoe je het spel moet spelen.
Hoe speel je pickleball?
Pickleball wordt gespeeld met paddles die groter zijn dan pingpongbatjes, maar kleiner dan tennisrackets. Ze kunnen gemaakt zijn van hout, kunststof, koolstofvezel of andere materialen. De spelers gebruiken een kunststof balletje met gaatjes die ongeveer even groot is als een honkbalbal.
Het spel kan worden gespeeld als enkelspel (één op één) of dubbelspel (twee op twee) en vindt plaats op een veld dat ongeveer half zo groot is als een standaard tennisbaan. In het midden van het veld staat een net van 86 centimeter hoog.
Lees eerst de basisregels hieronder, voordat je begint met spelen. Wil je een pro worden? Dan vind je uitgebreide informatie in het USA Pickleball-handboek.
1. De bal moet over het net heen en landen binnen de lijnen van het veld. Dit is het geval bij bijna alle racketsporten, en pickleball is dus geen uitzondering. De bal moet over het net heen en landen binnen de lijnen die het veld omgeven. Als een team of speler de bal buiten het veld slaat, wint de tegenstander het punt.
2. Spelers mogen niet in de 'non-volley'-zone staan terwijl ze de bal slaan. Aan elke kant van het net is een gebied van 2,13 meter lang, gemarkeerd door een lijn die parallel loopt met het net. Dit is de 'non-volley'-zone, die de uitvinders van het spel bedacht hebben om te voorkomen dat langere spelers een voordeel hebben. De spelers mogen hun voeten niet binnen dit gebied zetten wanneer ze de bal slaan.
3. De bal moet onderhands worden geserveerd vanaf de baseline en moet landen achter de 'non-volley'-zone van de tegenstander. Wanneer geserveerd wordt om een punt te starten, staan de spelers bij de baseline, oftewel de achterlijn van het veld die parallel loopt met het net. Vanaf dit punt moet de bal onderhands worden geslagen en landen voorbij de 'non-volley'-lijn aan de overkant van het net.
4. Bij de eerste slag van elk team moet de bal eenmaal stuiten voordat hij wordt teruggeslagen. Wanneer een speler of team de bal serveert, moet het andere team de bal laten stuiten voordat ze hem retourneren. Wanneer de bal na de return wordt teruggeslagen naar het serverende team, moet het serverende team de bal eenmaal laten stuiten voordat ze hem terugslaan naar de overzijde.
Daarna mogen de teams de bal terugslaan naar de overzijde zonder hem eerst te laten stuiten. Dit soort schot, waarbij de bal uit de lucht wordt geslagen voordat hij op de grond stuit, heet een 'volley'.
5. Als de bal twee keer op dezelfde kant stuit, gaat het punt naar het andere team. Net als bij tennis geldt dat als het ene team de bal over het net slaat en de bal aan de overzijde tweemaal stuit, voordat het andere team hem terug kan slaan, het team dat de bal heeft geslagen het punt wint.
6. Alleen het serverende team kan scoren. Als het serverende team een punt wint, scoren ze. Als het punt gewonnen wordt door het niet-serverende team, verandert de score niet. Het team dat het punt gewonnen heeft, wordt vervolgens het serverende team voor het volgende punt.
7. De game eindigt bij 11 punten als er twee punten verschil zijn.
Waarom is pickleball zo populair?
Voor Rick Witsken, een voormalig proftennisser die nu pickleballcoach is en een van de medeoprichters vande National Pickleball League — een nieuwe professionele competitie voor spelers van 50 jaar en ouder — is de toegankelijke leercurve verantwoordelijk voor een groot deel van de aantrekkingskracht. Spelers hebben het spel binnen enkele minuten onder de knie.
"Het is veel makkelijker om goed te worden in pickleball dan in tennis", zegt Witsken. Hij legt uit dat je voor tennis soms wel een aantal lessen nodig hebt, voordat je de bal in een rally drie keer achter elkaar goed terug kunt slaan.
"Maar bij pickleball kun je dat al binnen de eerste vijf minuten. En hoe langer de rally duurt, hoe meer spanning er wordt opgebouwd en hoe leuker het wordt. Het gemak waarmee je een redelijk speelniveau bereikt is bij pickleball veel groter dan bij tennis, en daarom is de sport zo enorm populair", zegt hij.
Ernie Medina, ambassadeur van USA Pickleball en gecertificeerd Professional Pickleball Registry coach, is het daarmee eens. Volgens hem heeft de populariteit van de sport te maken met het feit dat het eerder 'pingpong in het groot' is dan 'tennis in het klein'.
De afmetingen van het veld kunnen ook een rol spelen bij de populariteit van de sport vanuit een sociaal perspectief, zegt Witsken. Aangezien de spelers dichter bij elkaar staan en niet zo veel hoeven te lopen, kunnen ze makkelijk kletsen en lachen na elk punt.
Maar het kleine veld betekent niet dat pickleball geen serieuze oefening is. Volgens een onderzoek uit 2021, gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health, was de beenkracht van inactieve volwassenen die begonnen met het spelen van pickleball al na zes weken met 11 procent toegenomen.
Ter vergelijking: intensieve voetbaltraining leidt bij oudere mannen tot een 15 tot 16 procent grotere beenkracht na vier maanden. Naast de voordelen voor de lichamelijke gezondheid zeiden de pickleballspelers in het onderzoek dat het een leuke sport was die ze graag speelden. De deelnemers speelden gemiddeld 4,5 uur gedurende zes weken, en gaven aan dat hun gezondheid tijdens die periode was verbeterd.
Hoe is het spel uitgevonden, en waarom heet het pickleball?
Volgens USA Pickleball werd het spel in 1965 uitgevonden op het eiland Bainbridge, voor de kust van Seattle, Washington, in de Verenigde Staten. Joel Pritchard, een voormalig Amerikaans congreslid uit Washington, was op vakantie met zijn vriend Bill Bell toen de twee mannen het spel bedachten met pingpongbatjes en een wifflebal op een oud badmintonveldje.
Binnen een tijdsbestek van enkele dagen verfijnden de mannen het spel, waarbij ze het net lager zetten en het spel toegankelijker maakten voor volwassenen én kinderen. De eerste aanpassing: de bal moet zowel na de service als na de eerste return eenmaal stuiten. En de tweede: een 'non-volley'-zone, die volgens Bill alle voordeel van langere spelers tenietdoet.
Pritchards vrouw, Joan, zegt dat ze de naam 'pickleball' bedacht omdat het spel er zo afwijkend uitzag.
"Ik zei dat het me deed denken aan de 'pickle boat' bij roeien, waarvoor roeiers werden gekozen uit de minder goede roeiers van andere boten", was haar eerdere verklaring.
Waarin verschilt pickleball van tennis?
Hoewel pickleball vaak gespeeld wordt op een deel van een tennisbaan — en je er ballen en rackets voor nodig hebt — zijn er grote verschillen tussen pickleball en tennis. Een aantal belangrijke verschillen:
- Afmeting van het veld: een pickleballveld is kleiner dan een tennisbaan. Volgens de regels van USA Pickleball wordt pickleball gespeeld op een veld van 6 bij 12 meter. De achterste zone van elke kant van het veld is met witte loodrechte lijnen verdeeld in twee servicezones van 3 meter. Aan weerszijden van het net ligt een zone van 2 meter lang die de 'non-volley'-zone heet.
Met 24 meter zijn tennisbanen veel langer en ook nog eens breder, namelijk 8 meter voor het enkelspel en 11 meter voor het dubbelspel. Tennisbanen hebben bovendien andere lijnen: in plaats van een loodrechte lijn in het achtergebied van elke helft van de baan, loopt er een loodrechte lijn in het gebied dichter bij het net. Tennisbanen hebben geen 'non-volley'-zone.
Omdat een pickleballveld kleiner is, hoef je bij pickleball minder te lopen — nog een reden waarom deze sport zo aantrekkelijk is.
Tip: als er geen pickleballveld bij jou in de buurt is, kun je overwegen om een veldje op te zetten op een plek met voldoende asfalt. USA Pickleball heeft afmetingen en instructies opgesteld om je eigen veldje te maken. Om de eindlijnen en de 'non-volley'-zone aan te geven, kun je krijt gebruiken. Draagbare netten zijn online verkrijgbaar, maar je kunt ook een touw plaatsen tussen twee stoelen om een geïmproviseerd net te maken.
- Materiaal: pickleball wordt gespeeld met paddles met een dicht oppervlak, in tegenstelling tot rackets met snaren (zoals bij tennis en badminton). De bal is van kunststof en geperforeerd met gaatjes, in tegenstelling tot de met lucht gevulde en met vilt beklede rubberen ballen bij tennis.
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- Regels: bij het kleinere spel zijn een aantal regels anders. Pickleball-serves moeten bijvoorbeeld onderhands worden geslagen en de bal en paddle moeten tijdens de service contact maken onder de taille. De geserveerde bal moet over het net worden geslagen en landen achter de middellijn die parallel loopt met het net. Bij tennis moet de geserveerde bal juist landen binnen de parallelle lijn aan de overkant van het net. En bij pickleball moet de bal na de eerste return eenmaal stuiten aan de overkant van het veld; dit is bij tennis niet het geval.
- 'Non-volley'-zone: bij pickleball is dit het 2 meter lange gebied dat grenst aan het net en gemarkeerd wordt door een lijn die parallel loopt met het net. Het is pickleballspelers niet toegestaan de bal in de lucht te slaan terwijl hun voeten binnen dit gebied staan. Deze regel bestaat niet bij tennis.
- Scoren: bij tennis staat het na het eerste gescoorde punt 15-0 en worden de daaropvolgende punten aangegeven met 30 en 40. Een tennisgame kan in slechts vier punten worden gewonnen: 15, 30, 40 en tot slot het winnende punt. Zowel de speler of het team dat serveert als het retournerende team kan punten scoren.
Bij pickleball kan alleen het serverende team punten scoren. Als het retournerende team een rally wint, wordt dat team het serverende team en krijgt het de kans om punten te scoren. Het puntenaantal wordt telkens met één verhoogd en elke game gaat tot 11 punten. De winnende speler of het winnende team moet met twee punten verschil winnen. De score bestaat uit drie getallen, die staan voor de score van het serverende team, de score van het ontvangende team en welke speler van het team serveert (1 of 2).
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Wat heb je nodig om pickleball te spelen?
Ten eerste heb je pickleball-ballen en -paddles nodig. Paddles zijn er in verschillende materialen, van gewoon hout tot koolstofvezel (wat vaak de duurste optie is).
Voor beginners die een paddle kiezen, raadt Witsken aan om de duurdere koolstofvezel te laten voor wat het is en een paddle te kiezen met een 'honingraatkern'. Deze paddles zijn licht, vertelt hij, en zeer geschikt voor beginners. De bal veert niet zo snel van de paddle af als met een houten paddle, waardoor het makkelijker is om schoten binnen de lijnen te laten landen.
Pickleballspelers moeten daarnaast ondersteunende sportschoenen dragen met grip in meerdere richtingen. Tennisschoenen zijn prima geschikt voor op het pickleballveld. Wat kleding betreft: kies voor lichte, ventilerende en zweetafvoerende kleding waarin je comfortabel en fris blijft op het veld.
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Tips voor beginnende pickleballspelers
Over het algemeen is pickleball gemakkelijk te leren, maar het vergt oefening om het onder de knie te krijgen. Medina en Witsken geven hier elk een tip om beginners klaar te stomen voor succes.
- Vermijd grote zwaaien.
Beginnende pickleballspelers, vooral degenen die ervaring hebben met tennis, zijn geneigd om grote, tennisachtige achterzwaaien te maken, vertelt Witsken. Maar het pickleballveld is klein en de bal en paddles zijn veerkrachtig, waardoor grote zwaaien averechts werken. De bal kan gauw buiten de lijnen landen.
Gebruik de veldgrootte en het veerkrachtige materiaal in je voordeel, raadt hij aan. Je kunt het best korte slagen maken en proberen te beheersen waar je de bal heen slaat. Naarmate je je vaardigheden ontwikkelt, zegt hij, zul je de bal met meer snelheid kunnen slaan, maar zelfs dan heb je geen grote achterzwaai nodig.
- Hou de bal vóór je.
Beginners staan vaak stil en moeten ver reiken naar de bal, zegt Medina. Maar daardoor is het vaak moeilijker om de bal binnen de lijnen te slaan.
In plaats van op één plek te blijven staan en te reiken naar de bal, raadt hij aan om je voeten te verplaatsen terwijl je met de voorkant van je lichaam naar de bal gericht blijft, én naar de plek waar je hem naartoe wilt slaan. Neem vóórdat een punt begint alvast een klare positie aan, met je knieën iets gebogen en je paddle voor je lichaam.
"Kijk in deze positie naar je voeten. Ze staan in een soort V-vorm", zegt hij.
Maak zijwaartse stappen en andere korte bewegingen om deze V-vormige stand te verplaatsen voordat je elk schot neemt, zegt hij. Je hebt dan meer controle en de kans dat je vanaf het begin meer ballen binnen de lijnen slaat, is groter.
Tekst: Greg Presto