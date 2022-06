Vind neutrale hardloopschoenen die het beste bij jou passen

De terminologie van hardloopschoenen kan een beetje intimiderend zijn, maar experts op dit gebied beamen dat de categorie neutrale hardloopschoenen vrij makkelijk te begrijpen is.

De American Academy of Podiatric Sports Medicine (AAPSM) legt uit dat een neutrale hardloopschoen gemaakt is zonder mediale pen (een stevig stuk in de middenzool van de schoen), wat betekent dat hij niet zo veel ondersteuning voor de voetholte biedt als een stabiliteits- of bewegingsregulerende schoen. Een neutrale schoen heeft ook een kromming van de hak naar de teen langs de voetboog en biedt ondersteuning voor mensen met neutrale pronatie, wat betekent dat de voet bij elke stap iets naar binnen afwikkelt.

Howard E. Friedman, DPM, oprichter van Suffern Podiatry in Suffern, N.Y., zegt dat neutrale hardloopschoenen de standaardkeuze zouden moeten zijn voor de meeste hardlopers. Behalve als je een spier- of skeletaandoening hebt waarvoor je extra steun nodig hebt. In het algemeen zijn de twee belangrijkste soorten schoenen stabiliteitsschoenen en neutrale hardloopschoenen. Als je twijfelt, kun je misschien beter met een neutrale schoen beginnen.

"Stabiliteitsschoenen zijn ontworpen om extra ondersteuning aan de voetholte te geven", zegt Friedman. "Dit effect kan worden bereikt door materiaal in de voetboog van de schoen toe te voegen en door de dikte van de hak te vergroten, waardoor de voetboog verder wordt opgetild en ondersteund. Een neutrale schoen biedt minder ondersteuning voor de voetholte en de hak is overal even dik, niet dikker op de ene plaats dan op de andere. Over het algemeen is een neutrale schoen daarom lichter dan een stabiliteitsschoen."

Onthoud dat stabiliteitsschoenen het beste zijn voor mensen die overproneren of platvoeten hebben. Een bewegingsregulerende schoen is iets zwaarder dan een stabiliteitsschoen en helpt hardlopers met ernstige overpronatie om overmatige voetbewegingen te beperken.

"Een stabiliteits- of bewegingsregulerende schoen is ontworpen om overmatige pronatie, waarbij de voet [te ver] naar binnen rolt na impact met de grond, te helpen compenseren", zegt Seth Kopf, hardloopcoach en eigenaar van Kopf Running en gecertificeerd door de Road Runner's Club of America en USA Track and Field.

Hardlopers die hun voetlanding of looppatroon willen verbeteren, kunnen gemakkelijk vastlopen door alle verschillende eigenschappen in een schoen te onderzoeken. Volgens Mary Johnson, USATF-gecertificeerd hardloopcoach en oprichtster van Lift | Run | Perform, is de zoektocht naar de perfecte hardloopvorm zinloos. In plaats daarvan raadt ze hardlopers aan een schoen te kiezen die hun voet en lichaam het meeste werk laat doen, in plaats van de schoen dat voor jou te laten doen.

Als je geen duidelijke problemen of onbalans hebt, zal het kiezen van een neutrale schoen ervoor zorgen dat wat Johnson 'externe sturing' noemt, niet de overhand neemt als je hardloopt. Ter verduidelijking: een onderzoek uit 2018 wees uit dat 'maximale' schoenen (denk aan stabiliteits- of bewegingsregulerende schoenen) ervoor kunnen zorgen dat de hardloper te veel op de schoen vertrouwt om de kracht van de impact bij elke voetlanding te verminderen. De onderzoekers concludeerden dat nieuwe hardlopers, die maximale schoenen verkozen boven neutrale, juist te lijden hadden onder een grotere impact. Op de lange termijn zou dit hun risico op blessures kunnen verhogen.