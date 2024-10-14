Waar je op moet letten als hardloopschoenen uitkiest voor de winter
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Vind de beste hardloopschoenen voor de winter om je te beschermen tegen de weersinvloeden terwijl je het beste uit jezelf blijft halen.
Dat het buiten koud en ijzig wordt, betekent niet dat je binnen moet trainen, maar wel dat je strategischer te werk moet gaan. Schoenen waarvan je in de zomer of herfst veel plezier hebt gehad, zijn misschien niet de beste hardloopschoenen voor winterse perikelen.
Onderzoek toont aan dat zowel koude temperaturen als natte weersomstandigheden en sneeuw het risico op spier- en botblessures kunnen verhogen. Daarom kun je het beste schoenen dragen die gemaakt zijn voor winters weer, om dergelijke potentiële blessures te beperken. Met dat in het achterhoofd geven we je hier tips voor winterschoenen waarmee je je trainingsprestaties op peil houdt en je voeten warm blijven.
Waterdichtheid
Of je nu op natte wegen, modderig terrein of besneeuwde paden loopt, de opdracht is hetzelfde: blijf droog. Als je voeten droog en comfortabel zijn, heb je minder kans op blaren en andere problemen. Zoek dus naar schoenen die veel bescherming bieden. De Nike Pegasus 41 GORE-TEX en de Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX, die zijn uitgerust met technologie die ook zorgt voor stevigheid, winddichtheid en ventilatie, zijn beide geweldige hardloopschoenen.
Isolatie
Thermische isolatie verwijst naar het vermogen van een schoen om je lichaamswarmte vast te houden en tegen de wind te beschermen. Hoewel de meeste waterdichte schoenen voldoende isolatie bieden in zachte winterse omstandigheden, zeker met de juiste wintersokken, is dat misschien niet genoeg voor koudere dagen. Ga daarom op zoek naar extra comfortabele hardloopschoenen voor de winter. De winterklare Nike Pegasus Trail 5 heeft niet alleen een waterdicht GORE-TEX bovenwerk, maar ook een middenzool van ReactX foam met verbeterde responsiviteit.
Zichtbaarheid
In de wintermaanden zijn de dagen korter, waardoor je vaker bij weinig licht zal hardlopen. Ook hebben voertuigen meer tijd nodig om te stoppen in natte omstandigheden, waardoor het van belang is dat je van een afstand wordt gezien. Zoek naar schoenen met reflecterende designkenmerken, zoals de Nike Pegasus 41 PRM. Deze schoenen zijn ideaal voor dagelijkse hardloopsessies op straat en bieden een energieke ervaring en een verstelbare pasvorm.
Grip
Winterse gevaren zijn geen grap — bevroren wegen en plassen kunnen glad zijn waardoor een hardlooproute aanvoelt als een ijsbaan zonder goede grip. Zoek bij het vergelijken van hardloopschoenen voor de winter naar schoenen die meer grip bieden dan een paar dat je in de zomer gebruikt. De Nike Pegasus 41 GORE-TEX en de Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX zijn uitstekende opties. Beide zijn gemaakt met een Storm Tread buitenzool voor natte, gladde omstandigheden, en de laatste heeft een all-terrain buitenzool voor ultieme grip op alle ondergronden.
Bedekking
Als je hardloopt of wandelt op onverharde paden in de sneeuw, biedt een low-top schoen waarschijnlijk niet genoeg bescherming tegen de kou en voorkomt hij niet dat regen of sneeuw in je sokken trekken. Overweeg een hardloopschoen met een high-top design dat betere bedekking biedt bij lagere temperaturen en grip biedt in alle weersomstandigheden. Zo heeft de Nike Zegama 2 trailrunningschoen voor dames een gaiter rond de enkel die voorkomt dat er puin in de schoen komt. Bovendien zorgt speciale mesh op het bovenwerk en de interne hak voor stabiliteit en bedekking.
Andere factoren om rekening mee te houden
Naast de vijf belangrijkste kenmerken hierboven, hebben we nog een paar andere tips voor het kiezen van een hardloopschoen voor de winter. Pas ze bijvoorbeeld met hardloopsokken voor de winter. Deze zijn meestal dikker dan gewone sokken, omdat ze hardlopers helpen bij lage temperaturen.
Als je met al deze factoren rekening houdt, ben je beter voorbereid op koud weer (hoewel je tijdens epische sneeuwstormen en ijsregens beter binnen kunt blijven) en kun je comfortabel en vol vertrouwen hardlopen.
Tekst: Elizabeth Millard