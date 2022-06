Beste hardloopschoenen voor lange afstanden

Elk afzonderlijke deel van een hardloopschoen voor lange afstanden kan worden afgestemd op diverse looppatronen, weersomstandigheden, hardloopstijlen en lichaamsgewichten. Iemand die voor het eerst een marathon gaat lopen, zal iets anders in een schoen zoeken dan een ervaren marathonloper die een nieuw persoonlijk record wil neerzetten. Kijk goed naar alle eigenschappen die een schoen bezit en denk na over wat jij het belangrijkst vindt.



Een bredere neus

Veel langeafstandslopers kiezen voor hardloopschoenen met een bredere neus, omdat voeten kunnen uitzetten door het kilometerslang dreunen op harde ondergronden. Daarnaast kan een bredere neus de luchtstroom rond de tenen en de bal van de voet bevorderen, zodat je voeten fris blijven op warme dagen. En als het koud is, heb je wat extra ruimte voor dikkere sokken.



Stabiele hielkuip

Vaak is het moeilijk om de juiste loophouding vast te blijven houden aan het eind van een langere run. Een stabiele hielkuip kan daarbij helpen. De hielkuip moet diep genoeg zijn, zodat je voet niet gaat schuiven in je schoen. Voor hardlopers die neerkomen op de hak is extra demping op deze plek aanbevolen.



Demping in de midden- en voorvoet

Betrouwbare demping helpt schokken absorberen en houdt je lichaam veerkrachtig als de kilometers hun tol beginnen te eisen. Demping kan in verschillende delen van de schoen zitten. Wie overproneert en meer stabiliteit nodig heeft, heeft meestal baat bij demping in de middenvoet. Als je op de bal van de voet neerkomt, wordt vaak demping in de voorvoet aangeraden.



De demping moet lang meegaan en kilometer na kilometer responsief blijven. Kies daarom voor hightech materialen zoals Nike ZoomX, een foam dat oorspronkelijk werd gebruikt in de ruimtevaart. Tegenwoordig wordt het gebruikt voor de Nike ZoomX middenzool, die een energieteruggave van 85% biedt (het meeste van alle Nike foams). Op dit foam voelt het alsof je tijdens het lopen vooruit wordt gestuwd, terwijl het de schoen licht houdt.



Een ventilerend bovenwerk

De meeste langeafstandslopers kiezen voor een zacht, ventilerend bovenwerk. Tijdens langere runs gaan je voeten hoogstwaarschijnlijk zweten. Door meer ventilatie wordt de kans op wrijving, en daarmee blaren, kleiner. Maar hardlopers die in zeer koude of natte omstandigheden trainen, doen er goed aan om ook een paar schoenen aan te schaffen met een robuuster bovenwerk dat hun voeten beschermt tegen kou en nattigheid. Wil je een materiaal dat alles doet, ga dan voor Nike VaporWeave. Dit materiaal is niet alleen vederlicht, maar ook sterk en waterbestendig.



Een stevige buitenzool

De buitenzool van de schoen krijgt veel te verduren tijdens lange runs. Kies voor hardloopschoenen met een goed profiel en voldoende grip in alle weersomstandigheden.



Schoengewicht

Let tot slot op het gewicht van de schoen. Snelle, lichte lopers die op een podiumplek mikken, geven over het algemeen de voorkeur aan een lichte schoen met minder demping en meer flexibiliteit en snelheid. In dergelijke schoenen maak je meer contact met de ondergrond, wat de responsiviteit en energieteruggave bevordert. Maar voor atleten die vooral de finish willen halen of hun eigen persoonlijke record willen verbeteren, kan dat extra beetje demping in een schoen het verschil maken tussen een lange run wel of niet uitlopen.