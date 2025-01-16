De Nike Pegasus Premium geeft op wolken lopen een nieuwe betekenis

Nadat Sze zijn idee aan het team had laten zien, begon hij te bouwen aan een klein aantal prototypes. Het was hem één keer gelukt, maar hij moest bewijzen dat het niet zomaar een toevalstreffer was. In de volgende stap werd een 3D-model geprint om de vorm consistenter te maken. Hiermee kon ook beter bepaald worden waar verhitting nodig was. Er waren geen flessen meer nodig.

Het team beschikte nu over bewijs dat de Air unit voorgevormd kon worden, maar dat betekende nog niet dat het ook werkte. De verkenningsfase begon in het Nike Sport Research Lab, waar de innovators 35 verschillende schoenmodellen creëerden met de nieuwe Air Zoom unit, van gestroomlijnd tot zeer futuristisch.

"De eerste, ongedwongen fase van verkenning duurde enkele dagen en leverde ons een heel scala aan ideeën op, van mild tot wild", legt Chambers uit. "De weken erna werden in beslag genomen door een proces van brainstormen, ruwe prototypes maken, zelf uitproberen en verder verfijnen en selecteren".

Uiteindelijk selecteerde het team vier designs die ze voorlegden aan hardlopers. Uit de feedback kwam naar voren dat de lopers zich persoonlijk konden vinden in wat het team probeerde te bereiken.

"Dat moment inspireerde het team om met man en macht verder te werken aan de verfijning van het oorspronkelijke idee", zegt Chambers.

Er gingen maanden voorbij. De ontwerpers kregen bij elke stap van het proces extra input van dezelfde groep hardlopers, waardoor hun vertrouwen en enthousiasme bleef groeien. Er was iets groots op handen.

Uiteindelijk koos het team voor een bovenwerk van speciale mesh, een gelaagde (gestapelde) middenzool van ZoomX foam direct onder de voet, een voorgevormde Air Zoom unit in het midden en ReactX foam in de hak.

"ReactX biedt een stabiele en toch responsieve basis onder de Air Zoom in de hak, terwijl het ZoomX foam over de hele lengte boven de Air Zoom bijdraagt aan extra energieteruggave van hak tot teen zonder dat dit ten koste gaat van het gewicht", zegt Chambers.