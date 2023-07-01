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Laatste update: 3 juli 2023
Leestijd: 5 min.

In samenwerking met Rebel Girls

Kerolin Nicoli

Het was onzeker of Kerolin ooit weer zou kunnen voetballen, maar tegen alle verwachtingen in werd ze prof. Lees hoe ze van een getalenteerde speler in Brazilië opklom tot een ster in de Verenigde Staten.

Kerolin Nicoli - voetbalverhalen - Nike

Kerolin Nicoli. Aanvalster, Braziliaans. Geboortedatum: 17 november 1999.

Kerolin was altijd gek geweest op voetbal, maar er kwam een moment waarop ze dacht nooit meer te kunnen spelen. Toen ze 11 jaar oud was, voelde ze pijn in haar rechterbeen. Later kwam ze erachter dat ze een zeldzame aandoening had, waardoor er een ontsteking in haar bot was ontstaan. Zelfs na een operatie waren artsen er niet zeker van dat ze ooit weer een contactsport zoals voetbal zou kunnen spelen.

Maar Kerolin gaf nooit op. Ze begon balletjes te trappen met haar vrienden om haar vaardigheden en kracht weer terug te krijgen. Na verloop van tijd herstelde haar been en kon ze weer de sport spelen waar ze zo van hield. Kerolin steeg in de ranglijsten van het Braziliaanse voetbal en maakte uiteindelijk haar droom waar: ze werd profvoetbalster. In 2022 ging Kerolin voor de North Carolina Courage spelen.

In haar eerste wedstrijd tegen NJ/NY Gotham FC maakte ze van elke minuut gebruik om haar kracht op het veld te laten zien. Toen Kerolin tegen het eind van de wedstrijd de bal kreeg van haar teamgenoot, wist ze dat ze haar kans moest pakken. Ze rende over het veld langs drie verdedigers en schopte de bal met haar rechtervoet keihard het doel in.

"Ik heb in mijn carrière altijd geknokt voor grote successen."

— Kerolin Nicoli

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Kerolin Nicoli - voetbalverhalen - Nike

Illustraties: Camila Anselmé.

Voor het eerst gepubliceerd: 1 juli 2023