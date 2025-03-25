  1. Jordan
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  3. 鞋款

Jordan 11 鞋款

中筒
性別 
(0)
男子
兒童款 
(0)
顏色 
(0)
白色
系列 
(0)
品牌 
(0)
鞋高 
(0)
中筒
技術 
(0)
Air Jordan 11 Retro "Legend Blue"
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$5,800
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