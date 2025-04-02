  1. Jordan
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男子 Jordan 11 鞋款

性別 
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男子
尺寸 
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品牌 
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鞋高 
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技術 
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Air Jordan 11 Retro "Legend Blue"
Air Jordan 11 Retro "Legend Blue" 男鞋
Air Jordan 11 Retro "Legend Blue"
男鞋
$7,600