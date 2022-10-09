太空嬉皮風
火星 (或地球) 沒有補給任務
太空嬉皮是一個充滿冒險性的鞋款系列，靈感來自火星生命，因為那裡材料稀缺且沒有補給任務。由廢料 (也就是所謂的「太空垃圾」) 打造而成的太空嬉皮風，是永續概念與前衛設計相結合的產物。
認識太空嬉皮的幕後團隊與技術，並瞭解我們是如何採購、製造及重新定義目標，藉此完成產品設計。
認識太空嬉皮的幕後團隊與技術，並瞭解我們是如何採購、製造及重新定義目標，藉此完成產品設計。
適合每位運動員*
這四種太空嬉皮版型，每種都有獨特的貼合選擇，包括傳統鞋帶、無鞋帶及 Flyease 設計，適合不斷變化的都市運動員*生活。
以「太空垃圾」打造而成
一個運動員的垃圾可能是另一個運動員的寶藏。太空嬉皮的 Flyknit 紗線包含至少 85% 的再生聚酯纖維，而這種纖維是由回收再利用的塑膠瓶、T 恤和紗線碎屑所製成。
隕石坑泡棉使用 15% Nike Grind 橡膠與 100% 再生泡棉的混合材質，讓你在都市探索時具有更永續、輕量及靈敏的感受。
截然不同的未來
要想保護運動的未來，就必須重新構思我們打造人氣產品的方式。太空嬉皮是 Nike 為了邁向更美好的未來，而推出的最新系列，但我們需要各位的合作，才能讓世界一同採取行動，改善氣候問題。