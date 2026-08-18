配件及裝備

Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 帆布包 (小型，31 公升)
再生材質
Nike Utility Power 2.0
帆布包 (小型，31 公升)
NT$1,950
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 帆布包 (中型，51 公升)
再生材質
Nike Utility Power 2.0
帆布包 (中型，51 公升)
NT$1,950
Nike Academy "Erling Haaland"
Nike Academy "Erling Haaland" 足球
Nike Academy "Erling Haaland"
足球
NT$1,050
Nike Academy Total 90
Nike Academy Total 90 足球
Nike Academy Total 90
足球
NT$1,250
Nike Brasilia
Nike Brasilia 背包 (特大款，30 公升)
再生材質
Nike Brasilia
背包 (特大款，30 公升)
NT$1,850
Nike Heritage Eugene 2.0
Nike Heritage Eugene 2.0 背包 (20 公升)
再生材質
Nike Heritage Eugene 2.0
背包 (20 公升)
NT$1,650
Nike Brasilia
Nike Brasilia 訓練帆布包 (大型，95 公升)
再生材質
Nike Brasilia
訓練帆布包 (大型，95 公升)
NT$1,850
Nike Brasilia
Nike Brasilia 訓練帆布包 (中型，60 公升)
再生材質
Nike Brasilia
訓練帆布包 (中型，60 公升)
NT$1,550
Nike Brasilia
Nike Brasilia 鞋袋
再生材質
Nike Brasilia
鞋袋
NT$750
ACG DAYMAX
ACG DAYMAX 背包 (25 公升)
再生材質
ACG DAYMAX
背包 (25 公升)
20% 折扣
Nike Aura
Nike Aura 斜背包 (5 公升)
再生材質
Nike Aura
斜背包 (5 公升)
20% 折扣

額外折扣

Nike Hayward
Nike Hayward 背包 (26 公升)
再生材質
Nike Hayward
背包 (26 公升)
NT$1,950
Nike Brasilia
Nike Brasilia 訓練帆布包 (特小，24 公升)
再生材質
Nike Brasilia
訓練帆布包 (特小，24 公升)
NT$1,050
Nike Heritage Eugene 2.0
Nike Heritage Eugene 2.0 冬季背包 (20 公升)
Nike Heritage Eugene 2.0
冬季背包 (20 公升)
NT$1,750
Nike Heritage Eugene 2.0
Nike Heritage Eugene 2.0 冬季背包 (20 公升)
Nike Heritage Eugene 2.0
冬季背包 (20 公升)
NT$1,750
Nike Utility Power
Nike Utility Power 背包 (33 公升)
再生材質
Nike Utility Power
背包 (33 公升)
NT$2,850
Nike Heritage
Nike Heritage 斜背包 2.0 (4 公升)
再生材質
Nike Heritage
斜背包 2.0 (4 公升)
NT$850
ACG
ACG 收納袋 3 件組
ACG
收納袋 3 件組
NT$1,050
Nike x 樂高® 系列
Nike x 樂高® 系列 Shoebox 包款
Nike x 樂高® 系列
Shoebox 包款
NT$1,750
Nike Utility Speed
Nike Utility Speed 背包 (27 公升)
再生材質
Nike Utility Speed
背包 (27 公升)
NT$2,450
Nike Brasilia
Nike Brasilia 背包 (中型，24 公升)
再生材質
Nike Brasilia
背包 (中型，24 公升)
NT$1,250
Nike 通勤
Nike 通勤 單肩包 (8 公升)
再生材質
Nike 通勤
單肩包 (8 公升)
NT$2,150
Nike Club
Nike Club 軟帽
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Nike Club
軟帽
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Nike Dri-FIT Club
Nike Dri-FIT Club 金屬 Swoosh 軟帽
再生材質
Nike Dri-FIT Club
金屬 Swoosh 軟帽
NT$780