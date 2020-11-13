有助於放鬆的瑜伽體式

這 5 個恢復動作能讓你在全身僵硬緊繃，或是被生活壓垮時，迅速回歸正軌。
瑜伽透過正念以及和緩的動作達成全方位活動幅度，是備感壓力和緊繃時的理想運動。只是有時候，你甚至連進行輕柔伸展的力氣和時間都沒有。但是有一種瑜伽，就算只擺一個姿勢也能做，毫不費力卻很有效率。
在丹佛擔任瑜伽教練的物理治療博士 Danielle Hoguet 表示：「恢復瑜伽中的動作能讓神經系統從『戰或逃』的交感反應，轉變至『休息和消化』的副交感反應。這個轉變有助於降低壓力指數、緩和心率，讓身心狀態漸趨平靜和放鬆。」
「恢復瑜伽中的動作能讓神經系統從『戰或逃』的交感反應，轉變至『休息和消化』的副交感反應。」
Danielle Hoguet
丹佛的瑜伽教練兼物理治療博士
Hoguet 表示，當肌肉以及周圍的結締組織 (也就是筋膜) 完全放鬆，神奇的事就會發生。理想的結果是，生理壓力會開始煙消雲散。
要執行有效的恢復動作，就要保持被動姿態，也就是要避免肌肉收縮或用力。Hoguet 進一步解釋，你必須維持姿勢至少 3 分鐘，動作幅度約為 50% 至 70%。伸展過頭會讓肌肉緊繃，因此許多恢復動作都會使用瑜伽磚、折疊瑜伽墊或枕頭等道具，幫助保持舒適而有支撐的動作幅度。
感到腰痠背痛或緊繃時，可透過以下的指導迅速緩解和放鬆。